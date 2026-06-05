Les Métallos accueillent favorablement le rapport fédéral sur le secteur forestier et réclament une action rapide pour protéger les travailleuses, les travailleurs et les communautés

TORONTO, 05 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Syndicat des Métallos accueille favorablement la publication du rapport du Groupe de travail sur la transformation du secteur forestier canadien, par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, et affirme que les gouvernements doivent agir rapidement pour transformer ses recommandations en mesures concrètes pour les travailleuses et travailleurs, les communautés et l’industrie forestière canadienne.

Le rapport propose une voie pour stabiliser et transformer le secteur forestier, notamment en améliorant l’accès à la fibre, en renforçant la compétitivité, en soutenant l’innovation, en développant la production à valeur ajoutée, en diversifiant les marchés et en aidant l’industrie à répondre aux pressions commerciales, économiques et du marché.

« Le secteur forestier canadien fait depuis longtemps face à des défis sérieux et les travailleuses et travailleurs, tout comme les communautés, ont besoin de plus que des solutions à court terme, a déclaré Marty Warren, directeur national des du Syndicat des Métallos. « Ce rapport constitue une étape importante vers le type de stratégie industrielle dont le Canada a besoin, une stratégie qui protège les emplois, soutient la production nationale, renforce les communautés et assure l’avenir du secteur. »

Les Métallos affirment que la mise en œuvre doit maintenant inclure de solides mesures de soutien aux travailleuses et travailleurs, notamment un accès facilité à l’assurance-emploi lors de fermetures, de réductions de production et de mises à pied massives, ainsi qu’un financement dédié à la formation et au développement des compétences, afin que les travailleuses et travailleurs puissent demeurer dans le secteur et bénéficier de sa transformation.

« L’annonce du gouvernement fédéral représente un plan de soutien et d’action dont nous avions grandement besoin pour répondre aux nombreux défis auxquels notre industrie est confrontée », a déclaré Jeff Bromley, président du Conseil du bois du Syndicat des Métallos.

Pour le syndicat, qui représente plus de 18 000 membres dans l’industrie forestière au Canada, la valeur du rapport sera mesurée à la capacité des gouvernements de donner suite à ses recommandations par des mesures concrètes qui maintiennent les usines en activité, protègent les bons emplois et assurent un avenir à long terme aux communautés qui dépendent de la forêt.

« L’industrie forestière canadienne est l’un des piliers de notre économie et l’une des industries qui ont bâti ce pays. La nouvelle vision présentée dans le rapport est plus que nécessaire, mais il faut maintenir un engagement ferme pour soutenir l’industrie et lui permettre de croître et de prospérer, afin de soutenir plus de 100 000 emplois directs et des centaines de communautés partout au pays. »

Les Métallos affirment que la prochaine étape doit être la mise en œuvre et que le rapport doit devenir une véritable stratégie industrielle centrée sur les travailleuses et travailleurs, qui protège les emplois, maintient les usines en activité et bâtit un avenir plus solide pour le secteur forestier canadien.

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

François Soucy, Service des communications des Métallos, 873 355-2841, fsoucy@usw.ca