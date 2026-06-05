MADD Canada dévoile deux panneaux commémoratifs à Dundurn en hommage à Laura Hannah et sa fille Jamie Hannah, tuées dans une collision causée par un chauffard aux capacités affaiblies

DUNDURN, Saskatchewan, 05 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada dévoilera aujourd’hui deux nouveaux panneaux commémoratifs routiers en mémoire de Laura Anne Fearnley Hannah et de sa fille Jamie Jean Hannah, qui ont tragiquement été tuées dans une collision causée par un chauffard aux capacités affaiblies près de Dundurn. Ces panneaux seront installés de chaque côté de l'autoroute en guise d'hommage permanent.

Le 19 octobre 2024, vers 21 h 45, Laura et Jamie roulaient sur l'autoroute 11 près de Dundurn pour se rendre à des funérailles lorsqu'un camion qui circulait à contresens a percuté leur véhicule à pleine vitesse. Tragiquement, Laura et Jamie ont été déclarées mortes sur les lieux.

« Il n’y a pas de plus grande tragédie qu’une vie écourtée par un crime entièrement évitable », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. « La mort de Laura et Jamie a laissé un vide inimaginable dans le cœur de ceux qui les aimaient. Ces panneaux commémoratifs routiers permettent de perpétuer leur mémoire, tout en rappelant aux automobilistes de toujours conduire sobre. »

« Le décès de ma mère, Laura, et de ma sœur, Jamie, a brisé notre famille à jamais. Il n'y a pas de mots », a déclaré Reanne Hannah, fille de Laura Anne Fearnley Hannah et sœur de Jamie Jean Hannah. « Il y a un vide à chaque fête, à chaque anniversaire, et à chaque instant où elles devraient encore être ici, parmi nous. Nous partageons leur histoire afin qu'aucune autre famille n'ait à subir une perte aussi tragique et douloureuse. »

La famille, les amis et les invités d'honneur assisteront aujourd'hui à la cérémonie de dévoilement, dont Reanne Hannah, fille de Laura et sœur de Jamie ; Dawn Regan, cheffe des opérations de MADD Canada ; le maire de Dundurn Matt Jurkiewicz; le chef des pompiers, service d'incendie de Dundurn Tom Willms, et le sergent-chef Jason Sauve, officier des services de la circulation du sud-ouest de la GRC.

Les panneaux commémoratifs routiers ont un fort impact pour rendre hommage aux victimes et rappeler aux automobilistes les conséquences tragiques et durables de la conduite avec capacités affaiblies. MADD Canada tient à remercier Reanne Hannah, pour son courage, ainsi qu’à la ville de Dundurn pour son soutien dans la mise en place de ces panneaux commémoratifs routiers.

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Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada, 905-330-7565 ou dregan@madd.ca

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca