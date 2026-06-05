Emerging Growth Research publie un rapport éclair sur DIAGNOS, mettant en lumière les catalyseurs réglementaires et le potentiel de commercialisation de la plateforme CARA AI

BROSSARD, Québec, 05 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF, FWB : 4D4A), une entreprise dédiée à la détection précoce de maladies critiques de l’œil en utilisant des techniques en intelligence artificielle (IA), a le plaisir d'annoncer qu'Emerging Growth Research a publié aujourd'hui un nouveau rapport éclair sur DIAGNOS, mettant en lumière les progrès de la société vers des approbations réglementaires clés et les opportunités croissantes de commercialisation pour sa sur la plateforme d'intelligence artificielle CARA (Computer Assisted Retinal Analysis).

Le rapport souligne que DIAGNOS approche de plusieurs étapes réglementaires importantes qui pourraient considérablement élargir l'opportunité de marché pour CARA, sa plateforme logicielle infonuagique propulsée par l'IA conçue pour détecter les maladies rétiniennes et les affections systémiques à l'aide de caméras de fond d'œil standard.

Les points saillants du rapport incluent :

DIAGNOS poursuit son processus d’obtention d’autorisations réglementaires auprès de Santé Canada, de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et de la Saudi Food and Drug Authority (SFDA) en Arabie Saoudite pour sa plateforme CARA de prochaine génération.





La société a soumis CARA à la SFDA en janvier 2026 et répond actuellement aux demandes réglementaires. La direction a également indiqué qu'une soumission à Santé Canada était ciblée pour le 10 juin 2026, après les tests et les validations finaux.





DIAGNOS a complété un processus de pré-soumission de la FDA en 2025, aidant à établir la voie vers une future approbation 510(k) aux États-Unis.





CARA a évalué plus de 400 000 patients dans 140 cliniques dans 16 pays et détecte actuellement des signes précoces de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) et de rétinopathie diabétique.





En février 2026, DIAGNOS et l'École de Technologie Supérieure (ETS) ont obtenu plus de 1,0 million de dollars canadiens en financement fédéral pour faire progresser les algorithmes d'IA rétinienne de nouvelle génération.





La société maintien des relations commerciales avec les principaux acteurs de l'industrie optique, notamment EssilorLuxottica et IRIS, ce qui pourrait accélérer l'adoption après les approbations réglementaires.





Emerging Growth Research a noté que DIAGNOS est positionné pour bénéficier de plusieurs tendances favorables à long terme, notamment le vieillissement de la population mondiale, la prévalence croissante des maladies oculaires liées au diabète, la pénurie de spécialistes en soins oculaires et l'adoption croissante de l'intelligence artificielle dans les diagnostics en santé.

Le rapport met également en lumière l'estimation de la direction d'une opportunité de marché adressable d'environ 11 milliards de dollars canadiens pour CARA, tandis qu'une étude de marché indépendante prévoit que le marché mondial de l'analyse d'images rétiniennes alimentées par l'IA pourrait passer d'environ 2,65 milliards de dollars US en 2023 à 9,4 milliards de dollars US d'ici 2033.

Lien vers le rapport éclair complet (en anglais seulement) : https://emerginggrowth.com/wp-content/uploads/2026/06/DIAGNOS-Inc.-DGNOF-Flash-Report-6.3.2026.pdf



À propos de Emerging Growth Research

Emerging Growth Research est une firme indépendante de recherche et d'accès corporatif axée sur l'identification et l'analyse des entreprises émergentes en croissance dans plusieurs secteurs. Emerging Growth Research offre une couverture institutionnelle de recherche sur les actions et soutient les entreprises publiques grâce à des initiatives de sensibilisation des investisseurs et à la participation sur la plateforme Emerging Growth Conference.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui se consacre à la détection précoce des problèmes de santé oculaire critiques. En tirant parti de l'intelligence artificielle, DIAGNOS vise à fournir plus d'informations aux cliniciens en soins de santé afin d'améliorer la précision des diagnostics, de rationaliser les flux de travail et d'améliorer les résultats pour les patients à l'échelle mondiale.

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedarplus.com .

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