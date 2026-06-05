Ipsos : Marion Beyret est nommée Directrice de la Communication du groupe Ipsos

Marion Beyret est nommée

Directrice de la Communication

du groupe Ipsos

Paris, 5 juin 2026 – Ipsos a le plaisir d’annoncer la nomination de Marion Beyret en tant que Directrice de la Communication à compter de ce jour. Elle reportera à Alexandre Boissy, Directeur Général adjoint d’Ipsos.

Forte d'une expérience de quinze ans acquise dans les médias, le secteur politique et de grandes entreprises internationales, Marion Beyret aura pour mission de piloter la stratégie globale de communication d’Ipsos à l'échelle mondiale. Alors que le groupe vit un moment charnière de son histoire et dessine l’avenir notamment technologique du secteur, Marion Beyret veillera à renforcer le rayonnement d’Ipsos auprès de ses parties prenantes à travers le monde, en s’appuyant sur la force de son réseau d’experts implantés dans nos marchés.

Avant de rejoindre Ipsos, Marion Beyret était en charge de la communication et des affaires publiques de Stellantis en Europe. Elle y a orchestré la stratégie de la réputation et des intérêts de l'entreprise dans une période de transformation. Auparavant, elle a dirigé la communication chez Air France-KLM, où elle a notamment mis en œuvre les communications corporate stratégiques du groupe.

Marion Beyret possède également une solide expérience au cœur des institutions publiques en France, ayant exercé au sein de différents ministères et à la Présidence de la République. Elle a débuté sa carrière au sein des services de communication de médias français, chez France Info et Canal Plus.

Alexandre Boissy, Directeur Général adjoint d’Ipsos, a commenté :

« La nomination de Marion renforce le leadership de notre groupe. Sa vision stratégique pointue, son expertise approfondie en matière de positionnement d'entreprise et sa vaste expérience joueront un rôle déterminant dans le développement de nos capacités. Elle sera chargée de faire progresser notre expertise, de renforcer nos discours d'entreprise et d'accroître l'impact de nos communications à l'échelle mondiale sur nos marchés. »

Marion Beyret est diplômée d'un Master de la Business School de Montpellier et a étudié les relations internationales à l'Université de Xi'an en Chine.

Marion Beyret succède à Caroline Ponsi Khider, à qui Ipsos souhaite pleine réussite dans ses futurs projets professionnels.

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