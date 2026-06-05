Les Métallos saluent la prolongation des contingents tarifaires, réclament d’autres mesures décisives

TORONTO, 05 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Marty Warren, directeur national du Syndicat des Métallos, a publié aujourd’hui la déclaration suivante en réaction à l’annonce du gouvernement du Canada concernant les contingents tarifaires sur les importations d’acier :

« L’annonce par le gouvernement fédéral d’une prolongation d’un an du régime des contingents tarifaires (CT), qui devait expirer le 27 juin 2026, est une bonne nouvelle pour les Métallos et les producteurs d’acier canadiens, ainsi que pour les communautés partout au pays qui dépendent d’une industrie de l’acier forte.

Mis en place à la mi-2025, le régime des CT a contribué à stabiliser notre industrie de l’acier et à créer les conditions permettant aux producteurs d’acier canadiens de reconquérir des parts du marché intérieur. La prolongation de ce régime est essentielle pour rapatrier la production d’acier sur le marché intérieur et protéger les emplois de milliers de travailleuses et travailleurs au pays.

Bien que nous accueillions favorablement la prolongation du régime des CT, les Métallos continuent de plaider en faveur de mesures décisives visant à défendre le secteur de l’acier et l’assise manufacturière du Canada.

En particulier, les Métallos réclament un resserrement des CT, étant donné que les conditions mondiales qui ont conduit à l’adoption du régime en 2025 se sont détériorées. Aujourd’hui, les effets de distorsion du marché liés aux tarifs américains au titre de l’article 232 et la surcapacité structurelle mondiale constituent des menaces encore plus grandes pour l’industrie de l’acier canadienne et les travailleuses et travailleurs qu’elle emploie.

Nous estimons que le régime des CT doit être resserré afin de lutter contre les niveaux élevés d’importations et d’encourager les investissements publics et privés dans notre industrie nationale pour réduire la dépendance à l’égard des importations, en particulier en ce qui concerne les produits stratégiques, comme l’acier de construction.

Les Métallos continuent également d’exhorter le gouvernement fédéral à adopter une autre mesure clé qui ne figurait pas dans l’annonce de cette semaine : l’élargissement de la liste des produits dérivés de l’acier soumis à des surtaxes afin de créer un espace sur le marché intérieur et des sources de revenus supplémentaires pour les producteurs canadiens.

Notre syndicat est très préoccupé par les répercussions négatives directes sur les fabricants canadiens, ainsi que par les répercussions indirectes sur les producteurs en amont, résultant des modifications apportées aux tarifs américains au titre de l’article 232 couvrant les produits dérivés de l’acier. Ces mesures portent atteinte à la production manufacturière canadienne à valeur ajoutée et constituent une menace importante pour des milliers d’emplois syndiqués bien rémunérés.

L’élargissement de la liste des produits dérivés de l’acier soumis à des surtaxes afin de limiter la concurrence déloyale des importations est nécessaire pour soutenir les fabricants nationaux de produits dérivés. Bon nombre de ces fabricants sont des petites et moyennes entreprises qui ont besoin de confiance et d’une plus grande capacité à assumer les risques nécessaires pour investir et réorienter leurs activités vers des produits potentiellement plus rentables.

Le Syndicat des Métallos demeure résolu à collaborer avec nos gouvernements et à soutenir les mesures décisives nécessaires pour défendre l’assise manufacturière et industrielle du Canada, ainsi que les emplois et les collectivités qui sont toujours menacés. »

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables, y compris de bons salaires, avantages sociaux et régimes de retraite.

Informations :



Marty Warren, directeur national, Syndicat des Métallos, 416 544-5951

Denis St. Pierre, Communications, Syndicat des Métallos, 647 522-1630, dstpierre@usw.ca