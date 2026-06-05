Fnac Darty : Avis nouveau ratio de conversion OCEANE

Ivry-sur-Seine, le 5 juin 2026

Avis aux porteurs d’obligations à option de conversion et/ou échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 2027 d’un montant nominal de 199 999 947,63 € émises par Fnac Darty (ISIN FR0014002JO2) (les “Obligations”)

Les termes utilisés dans cet avis qui commencent par une lettre majuscule et n'y sont pas définis ont le sens qui leur est donné dans les modalités d’émission des Obligations (les « Modalités »).

Les porteurs d’Obligations sont informés par le présent avis qu’en conséquence de la distribution aux actionnaires de Fnac Darty d’un dividende de 1,00€ par action mis en paiement le 5 juin 20261, conformément aux stipulations prévues au paragraphe 2.6.B.10 des Modalités, le taux de conversion/d’échange (Conversion/Exchange Ratio) sera porté de 1,167 action Fnac Darty par OCEANE à 1,201 action Fnac Darty par OCEANE, à compter du 5 juin 2026.

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS

Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

PRESSE

Bénédicte Debusschere – Directrice de la communication corporate – benedicte.debusschere@fnacdarty.com – +33 (0)6 48 56 70 71

1 Conformément à la décision de l’Assemblée générale des actionnaires de Fnac Darty du 27 mai 2026.

Pièce jointe