Communication du groupe Casino

Avancées sur le projet d’adaptation et de renforcement

de la structure financière du groupe Casino

Report du délai de réunion de l’Assemblée générale

ordinaire annuelle des actionnaires

Paris, le 5 juin 2026

Le Groupe a franchi une étape importante avec ses principaux partenaires bancaires1, les discussions ayant permis de converger sur les paramètres clés de financements pour son périmètre retail : (i) un nouveau RCF d'une durée de 5 ans (3 ans à compter du closing de la restructuration + extension de 2 ans à la demande du groupe sous réserve de l’absence de cas de défaut et du respect des covenants financiers) se substituant à l'actuel RCF, pour un montant d’environ 600 millions d'euros, (ii) le maintien de financements opérationnels existants d'un montant d’environ 620 millions d’euros pour une durée de 5 ans (3 ans + extension de deux périodes de 1 an à la demande du groupe sous réserve de l’absence de cas de défaut et du respect des covenants financiers) et (iii) une nouvelle ligne de garantie à première demande pour les besoins de l'alliance aux achats.

Le Groupe a pour objectif (i) de franchir la prochaine étape de ses discussions avec ses principaux partenaires bancaires d'ici le 30 juin 2026, cette étape nécessitant au préalable la finalisation de diligences en cours et de points techniques ainsi que le passage en comité de crédit des établissements bancaires et (ii) de finaliser la documentation bancaire afférente à ces financements au cours du mois de juillet. La mise en place de ces financements sera (outre les conditions suspensives habituelles) conditionnée à la mise en œuvre du plan d'adaptation et de renforcement de la structure financière du Groupe.

Philippe Palazzi, Directeur Général du groupe Casino, indique qu’« il s’agit d’une étape déterminante qui doit contribuer à faire converger les différentes parties prenantes et clore les négociations d’ici la fin de ce mois de juin ».

Par ailleurs, la Société annonce avoir sollicité et obtenu auprès du Président du Tribunal de commerce de Saint-Étienne une prorogation du délai de réunion de l’Assemblée générale des actionnaires chargée d’approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2025, et ce jusqu’au 31 décembre 2026. D’autres filiales du groupe ont également sollicité une telle prorogation auprès des juridictions compétentes.

Il est rappelé que l’arrêté des comptes nécessaires à la tenue de l’Assemblée générale demeure subordonné à l’issue favorable des négociations en cours.

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En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission Européenne du 29 juin 2016 relatif aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées, le présent communiqué de presse a été communiqué au diffuseur agréé de Casino pour diffusion le 5 juin 2026 à 18h00, heure de Paris.

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1 BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, La Banque Postale, LCL, Société Générale et le groupe BPCE







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