PATTISON Affichage lance PULSE, un nouvel outil révolutionnaire de planification OOH pour le transport collectif et les aéroports

MISSISSAUGA, Ontario, 05 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PATTISON Affichage, la plus grande et la plus diversifiée des entreprises d’affichage extérieur (OOH) au Canada, a lancé PULSE par PATTISON, une avancée révolutionnaire dans la planification de l’affichage extérieur. En tant que leader du secteur de la publicité dans les transports en commun et les aéroports, PATTISON met depuis longtemps en relation les marques et les consommateurs à des moments clés de leurs déplacements. Avec le lancement de PULSE, les planificateurs et les acheteurs peuvent désormais ajouter à leur boîte à outils une plateforme de planification d’audience unique en son genre qui exploite des données de pointe pour créer des campagnes publicitaires en transport collectif et en aéroport plus stratégiques et appuyées sur des données.

Développée en partenariat avec Vieta Technologies, la plateforme exploite plus de 20 milliards de points de données provenant de partenaires de données et de sources ouvertes, notamment Google General Transit Feed Specification, Environics Analytics, SafeGraph et Cirium Aviation Analytics. Plusieurs ensembles de données complexes peuvent être regroupés au sein d’une plateforme intuitive unique, permettant ainsi de répondre rapidement et efficacement à tous les besoins des clients.

« Le lancement de PULSE marque une avancée majeure dans le domaine des données et de l’analyse en matière d’affichage extérieur. Conçue pour améliorer la précision et la traçabilité de la planification, cette nouvelle offre fournit aux annonceurs des recommandations plus stratégiques et fondées sur les données, qui permettent d’aligner les investissements en affichage extérieur sur des objectifs marketing plus larges », a déclaré Mary Ventresca, directrice marketing chez PATTISON Affichage.

En tant que leader canadien de la publicité dans les transports en commun, avec 39 autorités de transport partenaires, PATTISON répond aux besoins de ciblage précis à grande échelle, d’optimisation basée sur les données et de planification visuelle interactive grâce à PULSE Transit. Cet outil permettra aux marques d’identifier le réseau de transport le mieux adapté pour atteindre leur public cible, garantissant ainsi que les campagnes touchent les bonnes personnes, au bon endroit et au bon moment. Les marques peuvent planifier une campagne de transport en commun en fonction de différents objectifs, tels que les GRP, le nombre de supports, la durée de la campagne ou le budget. La fonctionnalité de courbe de portée facilite la prise de décisions stratégiques en estimant comment la portée évolue et à quel moment elle atteint son maximum. Une fonctionnalité d'optimisation unique en son genre recommande les garages d’autobus les mieux adaptés pour atteindre le public cible tout en respectant les mêmes objectifs. La rapidité et l'efficacité ont été des facteurs essentiels pris en compte lors du développement de PULSE, avec des plans prêts à être exécutés, comprenant des tableaux et des cartes exportables en quelques clics seulement.

En plus des autobus, PULSE Aéroport offre désormais un accès sans précédent à la planification d’audience en aéroport. Il combine les données sur les billets d'avion de Cirium — chef de file de l’analytique aérienne — avec les données démographiques et comportementales détaillées d'Environics afin de dresser un portrait détaillé des habitudes de déplacement et du profil des voyageurs. Pour la première fois, des données spécialisées en aviation sont utilisées d'une façon adaptée aux besoins spécifiques des annonceurs. Il est désormais possible d’aider les marques à identifier les meilleurs aéroports représentés par PATTISON pour cibler efficacement leur public. PULSE présente une courbe de portée incrémentale permettant d’optimiser la portée totale de l’audience lorsque le plan inclut plusieurs aéroports, et de comprendre comment les passagers se déplacent d’un aéroport à l’autre.

Le réseau de PATTISON, qui compte 17 aéroports à l’échelle nationale, dont l’ajout récent de l’aéroport le plus fréquenté du Canada, Toronto Pearson, sera fortement soutenu par PULSE. Les planificateurs peuvent ainsi croiser les audiences et les marchés, ce qui se traduit par de meilleures recommandations pour une planification efficace des produits publicitaires aéroportuaires.

PATTISON crée des avantages stratégiques pour le secteur de l'affichage extérieur grâce à des avancées en matière de données et d’analyse. Cette évolution dans la manière dont la publicité extérieure est planifiée, achetée et évaluée établit une nouvelle référence dans le secteur quant à ce que les médias modernes en transport collectif et en aéroport peuvent offrir.

À propos de PATTISON Affichage

PATTISON Affichage, une division du Groupe Jim Pattison, est la plus importante compagnie d’affichage au Canada. PATTISON Affichage aide les marques et les entreprises à exploiter le pouvoir de l’affichage en leur fournissant la gamme de produits la plus exhaustive au pays ainsi qu’une couverture des marchés, des connaissances et des services de soutien de la clientèle inégalés. Depuis 1908, PATTISON fournit des solutions publicitaires innovatrices pour des campagnes d’affichage grâce à sa multitude de produits, dont des panneaux traditionnels aux formats variés, des réseaux numériques, des unités d’affichage numériques ou statiques au niveau de la rue, dans les transports collectifs, les aéroports et les immeubles de bureaux. PATTISON, dont le siège social est situé à Toronto en Ontario, compte 25 bureaux de vente à travers le pays et propose aux annonceurs une portée et une couverture inégalées grâce à ses nombreux produits d’affichage couvrant quelque 200 marchés d’un océan à l’autre.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dbbc6408-b650-4b79-8bac-2d08d802622b/fr