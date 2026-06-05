Victoire : un projet de loi vise à encadrer la vente des boissons énergisantes caféinées aux jeunes de moins de 16 ans

MONTRÉAL, 05 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cœur + AVC et le Collectif Vital applaudissent le dépôt du projet de loi 9, Loi visant à prévenir les effets nocifs de la boisson énergisante sur la santé des jeunes, ou Zachary-Miron, qui vise à interdire la vente de boissons énergisantes caféinées aux jeunes de moins de 16 ans. Cette mesure témoigne de l’engagement et du leadership de la province envers la protection de la santé des jeunes.

Souvent placées aux côtés des autres boissons sucrées dans les commerces, ces boissons peuvent paraître inoffensives. Pourtant, leur marketing cible directement les jeunes, qui sont particulièrement vulnérables aux effets indésirables de la caféine. « Depuis plusieurs années, le Collectif Vital recommande un meilleur encadrement de la vente des boissons énergisantes caféinées auprès des jeunes. Il ne s’agit pas de produits banals : ces boissons riches en sucres libres et caféinées sont largement promues auprès des jeunes », déclare Marie-Jeanne Rossier-Bisaillon, nutritionniste et directrice du Collectif Vital.

La consommation de boissons énergisantes caféinées a doublé chez les jeunes dans les dernières années. Cette dernière est difficilement compatible avec le respect de la recommandation de Santé Canada en matière de caféine chez les jeunes. La consommation de boissons énergisantes caféinées peut, entre autres, être associée à une élévation du rythme cardiaque, d’arythmies, de troubles du sommeil, de maux de tête, de nausées ou de vomissements.

« Nous sommes heureux de constater que le gouvernement a entendu les préoccupations de la société civile, alors que près de 9 personnes sur 101 appuient cette mesure et que plus de 21 organisations issues des milieux scolaire, sportif et de santé ont uni leurs voix pour réclamer un passage à l’action », ajoute Mme Rossier-Bisaillon.

Une priorité gouvernementale

En tant que boissons sucrées, les boissons énergisantes caféinées sont aussi associées à un risque plus élevé de maladies chroniques telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Leur acidité et leur teneur en sucre nuisent également à la santé dentaire.

« Les politiques publiques qui réduisent l’accessibilité à des produits nocifs, comme l’interdiction de la vente de boissons énergisantes aux jeunes de moins de 16 et la taxation des boissons sucrées, sont des leviers pour protéger la santé », souligne Marc-André Parenteau, directeur, Politiques et système de santé, Québec, à Cœur + AVC.

L’enjeu des boissons sucrées est reconnu par le gouvernement du Québec : le nouveau plan d’action de la Stratégie nationale de prévention en santé prévoit explorer les leviers pour favoriser des choix plus sains en matière de boissons sucrées.

« La taxation des boissons sucrées, incluant les boissons énergisantes caféinées, permettrait non seulement de réduire leur consommation, mais aussi de réinvestir les revenus générés en sensibilisation et prévention », ajoute M. Parenteau.

« La santé des jeunes devrait passer avant les intérêts de l’industrie des boissons énergisantes caféinées. La mobilisation sans précédent des derniers mois a mené vers le dépôt de ce projet de loi, qui représente une étape importante. Nous espérons maintenant que cela se concrétise d’ici le 12 juin », conclut Mme Rossier-Bisaillon.

À propos du Collectif Vital

Au cœur de la mission du Collectif Vital, une initiative de l’Association pour la santé publique du Québec, il y a la volonté de permettre à la population québécoise d’adopter de saines habitudes de vie au quotidien. Nous misons sur la mise en place de milieux de vie sains et inclusifs, en intervenant collectivement auprès des décideuses et des décideurs. Pour plus de détails, collectifvital.ca .

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C’est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l’AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons favoriser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. En collaboration avec nos généreux donateurs et donatrices, partenaires et bénévoles, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. coeuretavc.ca .

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Directrice des communications et responsable des relations publiques

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1 Selon un sondage Léger réalisé en avril 2026 au compte de l’ASPQ.