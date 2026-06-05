MONTRÉAL, 05 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous avons été informés par Association pour la santé publique du Québec que les journalistes et autres lecteurs ne doivent pas tenir compte du communiqué de presse intitulé « Victoire : Un projet de loi vise à encadrer la vente des boissons énergisantes caféinées aux jeunes de 16 ans et moins » publié 05 juin 2026 par l'entremise de GlobeNewswire.
ANNULATION -- Association pour la santé publique du Québec
| Source: Association pour la santé publique du Québec Association pour la santé publique du Québec
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