Le CN soutiendra la mine de potasse Jansen de BHP grâce à un service ferroviaire reliant la production de la Saskatchewan aux marchés mondiaux

MONTRÉAL, 05 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a conclu un accord de transport avec BHP pour soutenir le transport de la potasse de la mine de potasse Jansen en Saskatchewan vers les terminaux d’exportation de la côte ouest du Canada, contribuant ainsi à connecter l’un des plus grands nouveaux développements de potasse au monde aux marchés internationaux.

Cet accord tire parti du réseau ferroviaire de près de 20 000 milles du CN pour relier la potasse de la Saskatchewan aux principaux points d’exportation via les terminaux de Westshore à Vancouver et au-delà. L’accord vient soutenir la phase de production initiale du projet Jansen et renforce le rôle du CN dans la mise en place de chaînes d’approvisionnement efficaces et la connexion des producteurs de ressources canadiens aux marchés internationaux grâce à son vaste réseau nord-américain.

Figurant parmi les plus importants investissements en infrastructures de l’histoire de la Saskatchewan, la mine de potasse Jansen devrait jouer un rôle important dans le soutien de la production alimentaire mondiale pour les décennies à venir. La potasse est un nutriment essentiel utilisé dans les engrais qui contribuent à améliorer les rendements agricoles et à renforcer la sécurité alimentaire dans le monde entier. Grâce à ses liaisons ferroviaires et portuaires, le CN contribuera à assurer un accès fiable aux marchés internationaux en Asie, en Amérique latine et dans d’autres régions où la demande de produits fertilisants continue de croître.

« Jansen représente l’investissement le plus important en Saskatchewan et un projet transformateur pour la chaîne d’approvisionnement agricole de l’Amérique du Nord. Le CN est fier de s’associer à BHP et de contribuer à mettre en relation les producteurs canadiens de potasse avec des clients du monde entier. Grâce à notre expertise en matière de réseaux et de solutions de transport, nous fournirons un service fiable et durable qui soutiendra la chaîne d’approvisionnement mondiale de la production alimentaire et renforcera la position du Canada en tant qu’exportateur de premier plan de ressources essentielles. »

Janet Drysdale, vice-présidente exécutive et cheffe des Affaires commerciales



« La potasse est l’un des produits d’exportation les plus importants du Canada, et le projet Jansen devrait devenir une nouvelle source d’approvisionnement importante pour les marchés agricoles mondiaux. Le réseau du CN offre la portée, la capacité et la résilience nécessaires pour acheminer efficacement ces produits de la mine au port. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec BHP à mesure que la production augmentera et que de nouvelles chaînes d’approvisionnement seront mises en place pour aider à soutenir les agriculteurs et à nourrir une population mondiale croissante. »

Sandra Ellis, vice-présidente Vrac, CN



Cet accord renforce encore le rôle du CN en tant que fournisseur de transport de premier plan pour l’économie des ressources du Canada et souligne l’engagement de l’entreprise à soutenir une croissance économique durable dans les Prairies et partout en Amérique du Nord.

Énoncés prospectifs du CN

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Sources :