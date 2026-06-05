Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

PARIS, 05 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
Place de cotation : Euronext Paris / Nasdaq
Euronext Compartiment : B
Code ISIN : FR0011341205
Nasdaq : NBTX
Bloomberg : NANO:FP
Reuters : NANO.PA
Site web : www.nanobiotix.com
|Date
|Nombre total d’actions composant le capital social
|Nombre total de droits de vote
|Total théorique1
|Total exerçable2
|31 mai 2026
|50 807 903
|54 304 858
|54 282 740
À propos de NANOBIOTIX
Nanobiotix est une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des millions de patients ; elle est soutenue par des personnes qui s’engagent à faire une différence pour l’humanité. La philosophie de Nanobiotix est ancrée dans le concept de repousser les limites de ce qui est connu pour élargir les possibilités de la vie humaine.
Constituée en 2003, Nanobiotix a son siège social à Paris, en France et est cotée sur Euronext Paris depuis 2012 et sur le Nasdaq Global Select Market à New York depuis décembre 2020. La Société détient une filiale à Cambridge, Massachusetts (États-Unis).
Nanobiotix est propriétaire de plus de 30 familles de brevets associés à trois (3) plateformes nanotechnologiques ayant des applications dans 1) l’oncologie ; 2) la biodisponibilité et la biodistribution ; et 3) les troubles du système nerveux central.
Pour plus d’informations sur Nanobiotix, consultez le site www.nanobiotix.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.
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1 Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
2 Le nombre de droits de vote exerçables en assemblée générale (ou droits de vote «nets ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote telles que les actions auto-détenues par la Société. Il est communiqué pour la bonne information du public.
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