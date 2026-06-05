Knight annonce le dépôt d’une déclaration selon le système d’alerte concernant les actions de Crescita

MONTRÉAL, 05 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le présent communiqué est publié par Thérapeutique Knight Inc. (« Knight ») (TSX : GUD), société pharmaceutique panaméricaine (hors États-Unis), conformément au Règlement 62-103 sur le système d’alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d’initiés (le « Règlement 62-103 ») et concerne les titres de Crescita Therapeutics Inc. (« Crescita »).

Crescita a annoncé la clôture du plan d’arrangement annoncé précédemment (l’« Arrangement ») conclu avec ClinActiv Holdings Inc. (« ClinActiv ») et sa filiale en propriété exclusive (l’« Acquéreur »), aux termes duquel l’Acquéreur a acquis la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Crescita (les « Actions ») en échange d’une contrepartie en espèces de 0,80 $ par Action.

Avant la clôture de l’Arrangement, Knight exerçait une emprise sur 1 935 489 Actions, soit environ 10,4 % des Actions émises et en circulation de Crescita. Après la clôture de l’Arrangement, Knight ne détient plus aucune Action, a cessé d’être un initié de Crescita et n’est plus assujettie aux exigences de déclaration selon le système d’alerte prévues par le Règlement 62-103.

Le siège social de Crescita est situé au 2805, place Louis-R.-Renaud, Laval (Québec) H7V 0A3.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou une copie de la déclaration selon le système d’alerte dont il est question dans le présent communiqué, veuillez communiquer avec Samira Sakhia au 514-484-4483.

À propos de Thérapeutique Knight Inc.

Thérapeutique Knight Inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution et de commercialisation de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight sont exploitées par United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight Inc. sont négociées à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de Thérapeutique Knight Inc., veuillez consulter le site Web de la Société, au www.knighttx.com, ou le site Web de SEDAR+, au www.sedarplus.ca.

Énoncés prospectifs

Le présent document renferme des énoncés prospectifs concernant Thérapeutique Knight Inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight Inc. considère les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs comme raisonnables à la date de leur formulation, mais elle prévient le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight Inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une analyse dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight Inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight Inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, qui ont été déposés sur le site Web de SEDAR+, au www.sedarplus.ca. Thérapeutique Knight Inc. décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, sauf si la loi l’exige.