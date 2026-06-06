Yuno fait le point sur ses activités alors qu’elle se prépare à son lancement, enrichit son équipe de direction de talents issus de Binance et se positionne pour tirer parti de l’essor mondial du marché prédictifs

NEWARK, N.J., 06 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yuno, une nouvelle plateforme de marchés prédictifs dédiée à la mise en place d’une infrastructure mondiale pour le trading basé sur des événements et la participation sociale, a publié aujourd’hui un communiqué d’entreprise mettant en avant les principales étapes franchies avant son lancement, notamment le renforcement de son équipe de direction, les progrès réalisés dans le développement de ses produits, sa stratégie sur les marchés internationaux et la poursuite de ses investissements dans l’infrastructure réglementaire.

Ce communiqué intervient dans un contexte d’accélération de la croissance mondiale des marchés prédictifs, un secteur qui attire de plus en plus les investisseurs particuliers, les acteurs institutionnels, les participants aux marchés des actifs numériques ainsi qu’un public plus large à la recherche de nouvelles façons de s'informer et de négocier en fonction de l'actualité.

Yuno développe ce que sa direction décrit comme un écosystème de marché prédictif de nouvelle génération, conçu pour réunir sur une seule et même plateforme, optimisée pour une expansion internationale, les contrats événementiels, la participation sociale, une infrastructure de marché axée sur les créateurs et des expériences de trading en temps réel.

Malgré la croissance rapide qu’a connue le secteur ces dernières années, la société estime que l’adoption à l’international des marchés prédictifs n’en est encore qu’à ses balbutiements.

« Le marché des prédictions est en train de passer du statut de produit Internet de niche à celui de nouvelle catégorie financière », a déclaré Sigmund Holtz, cofondateur et PDG de Yuno. « Nous estimons que les utilisateurs ont de plus en plus tendance à rechercher des expériences qui allient participation au marché, recherche d’informations, engagement social et réputation. Notre objectif est de mettre en place une infrastructure capable de prendre en charge ces comportements à grande échelle. »

Renforcer le leadership grâce à l’expérience du secteur

Dans le cadre des préparatifs de son lancement, Yuno a étoffé ses équipes dirigeantes et opérationnelles en recrutant des cadres supérieurs et conseillers chevronnés dans les domaines des actifs numériques, des infrastructures boursières, des marchés prédictifs, des mécanismes de croissance et des opérations de marché.

La société a récemment renforcé ses effectifs en recrutant plusieurs hauts dirigeants ainsi que des fondateurs ayant exercé des fonctions au sein d’organisations telles que Binance qui apportent leur expérience opérationnelle acquise auprès de certaines des entreprises d'infrastructure de marché les plus importantes et à la croissance la plus rapide au monde.

La direction estime que cette combinaison d’expertise en matière de marchés boursiers, de liquidités, de produits et de croissance permet à Yuno d’accélérer le déploiement de ses produits tout en mettant en place des systèmes opérationnels conçus pour favoriser l’expansion à l’échelle internationale.

Développer les marchés des prédictions en s’appuyant sur les principes de l’infrastructure de trading

Fondamentalement, Yuno est conçue comme une plateforme d’infrastructure de marché ciblant les événements, où les utilisateurs peuvent s’exposer à des résultats concrets grâce à une tarification dynamique dictée par le marché.

Contrairement aux systèmes de prévision traditionnels, où les prix sont fixés de manière centralisée, l’architecture de la plateforme Yuno est conçue autour de mécanismes de découverte basés sur le marché qui sont destinés à favoriser une liquidité accrue, des ajustements de prix plus rapides et une participation plus large dans de multiples catégories de marché.

L’interface de la société est conçue selon des principes axés sur le trading, en mettant l’accent sur les fonctionnalités suivantes :

• Tarification de marché en temps réel

• Infrastructure de carnet de commandes en direct

• Création de contrats événementiels

• Participation aux marchés sociaux

• Systèmes de prévisions communautaires

• Outils de découverte des marchés

• Mécanismes de participation basés sur la réputation

La direction estime que les acteurs du marché s’attendent de plus en plus à disposer d’une infrastructure qui s’apparente davantage à des systèmes de trading financier qu’à des produits traditionnels.

Développer une couche sociale pour les marchés événementiels

L’un des principaux atouts de Yuno réside dans la couche d’infrastructure sociale qu’elle prévoit de mettre en place.

La plateforme développe des fonctionnalités communautaires intégrées destinées à permettre aux utilisateurs d’échanger sur les marchés, de publier leurs analyses et opinions, de se forger une réputation en tant que traders et de participer à des systèmes de prévision fondés sur la contribution de la communauté.

Yuno estime que les marchés des événements favorisent naturellement les échanges, la conviction et le partage d’informations, et que ces comportements devraient faire partie intégrante de l’expérience offerte par la plateforme.

Les fonctionnalités sociales qui sont actuellement en cours de développement comprennent les mécanismes suivants :

• Flux sociaux consacrés aux marchés les plus actifs

• Systèmes vérifiés d’évaluation de la réputation des traders

• Outils de participation de la communauté

• Infrastructure de développement de l’audience

• Mécanismes de participation aux marchés alimentés par les utilisateurs

• Fonctionnalités d’engagement communautaire

« L’avenir des marchés prédictifs ne saurait se cantonner à une participation passive », a ajouté S. Holtz. « Les utilisateurs recherchent de plus en plus de transparence concernant les acteurs du marché, des interactions communautaires plus poussées et des moyens de renforcer progressivement leur crédibilité au fil du temps. Nous estimons que les systèmes de réputation prennent de plus en plus d’importance à mesure que les marchés se développent. »

Une stratégie d’expansion internationale fondée sur l’infrastructure réglementaire

La stratégie de croissance internationale de Yuno s’articule délibérément autour d’une expansion progressive sur les marchés et d’une harmonisation réglementaire.

La stratégie internationale de la société repose sur la mise en place d’une infrastructure de marché accessible à l’échelle mondiale, qui permette la participation d’utilisateurs dans les juridictions où la progression de l’adoption des actifs numériques, l’essor de la participation des investisseurs particuliers et l’évolution des cadres réglementaires soutiennent le développement des marchés sur le long terme.

La plateforme met en place une infrastructure destinée à prendre en charge les fonctionnalités suivantes :

• Procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et de vérification de l’identité des clients

• Systèmes de surveillance des transactions

• Contrôle des sanctions

• Processus de conformité

• Contrôles de l’intégrité du marché

D’autres possibilités d’expansion sur les marchés de la région MOAN et de l’Asie-Pacifique sont actuellement à l’étude, tandis que l’entreprise examine les cadres réglementaires en matière de licences et l’état de préparation du marché.

Yuno prévoit de restreindre l’accès à ses systèmes dans les pays où la plateforme ne dispose pas encore des autorisations requises. Pour les États-Unis, l’objectif à long terme de Yuno consiste notamment à explorer les voies réglementaires existantes afin de pénétrer le marché en toute conformité.

Cibler un secteur mondial en pleine expansion

Les marchés prédictifs figurent désormais parmi les segments les plus dynamiques de la finance numérique et du trading événementiel.

La direction estime que plusieurs facteurs structurels favorables continuent de soutenir la croissance de ce secteur, notamment les facteurs suivants :

• Adoption croissante des stablecoins

• Développement des infrastructures dédiées aux actifs numériques

• Participation accrue des particuliers aux marchés alternatifs

• Demande d’informations en temps réel sur les marchés

• Familiarisation croissante avec les produits de trading événementiel

Yuno estime que cette dynamique offre une opportunité aux nouveaux acteurs capables de réunir liquidité, expérience produit, infrastructure réglementaire et participation communautaire au sein d’écosystèmes unifiés.

« Pour résumer, c’est une question de confiance et d’infrastructure », a déclaré S. Holtz. « La liquidité compte. Une résolution conforme aux conditions du marché compte. L’expérience utilisateur compte. Nous nous appuyons avant tout sur ces priorités. »

Perspectives

À mesure que le développement se poursuit, la direction continue de miser sur la réalisation des étapes clés du produit, l’élargissement des partenariats stratégiques, le renforcement des infrastructures et la préparation d’une mise sur le marché progressive. La société vise un volume mensuel moyen d’environ 200 000 utilisateurs actifs au cours des 12 prochains mois et un volume total de 4 milliards de dollars d’ici fin 2027, sous réserve du calendrier de lancement de la plateforme.

La société prévoit de communiquer prochainement de nouvelles informations concernant les étapes clés du lancement, les partenariats et les développements de produits.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives concernant les projets futurs, les opportunités de marché, le développement de produits et les initiatives d’expansion. Les résultats réels peuvent s’écarter sensiblement des prévisions en raison de facteurs réglementaires, de marché, opérationnels et liés à la concurrence.

Le trading sur les marchés des prédictions comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

À propos de Yuno

Yuno développe une plateforme mondiale de marchés prédictifs conçue pour associer le trading basé sur des événements, les réseaux sociaux et les infrastructures de marché au sein d’une expérience unifiée destinée aux utilisateurs internationaux. La société se consacre au développement de systèmes évolutifs permettant aux utilisateurs de participer à des marchés événementiels transparents et axés sur la communauté.

Contact : press@yuno.trade