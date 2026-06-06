[Communiqué de presse] Signature d’un protocole d’accord en vue de l’acquisition de SFR

Communiqué des sociétés Orange, Free-Groupe iliad, Bouygues Telecom et SFR/Altice

Communiqué de presse

Paris, le 6 juin 2026

Signature d’un protocole d’accord en vue de l’acquisition de SFR

Bouygues Telecom, Free-Groupe iliad et Orange (le « Consortium ») annoncent aujourd’hui la signature d’un protocole d’accord avec Altice France (le « Vendeur ») en vue de l’acquisition de SFR, l’une des plus importantes opérations industrielles en Europe dans le secteur des télécommunications.

L’opération envisagée a pour ambition d’être durablement créatrice de valeur pour l’ensemble des parties prenantes — clients, salariés, partenaires, fournisseurs et investisseurs — et pour la France en soutenant le développement continu de ses infrastructures et son écosystème numérique.

Cette opération structurante préserverait un écosystème très concurrentiel et renforcerait la capacité à long terme du secteur à investir, innover et anticiper les grandes évolutions technologiques. En permettant à chaque opérateur de changer de dimension et de renforcer ses capacités d’investissement, cette opération soutiendrait le développement d’infrastructures et de services de communications électroniques et numériques en France plus résilients, souverains et performants.

Le Consortium accorde une attention particulière aux enjeux sociaux de cette opération.

Le succès d’une opération de cette ampleur repose avant tout sur les femmes et les hommes qui connaissent les réseaux, les systèmes, les clients et les territoires. La migration de millions d’abonnés, des infrastructures et des systèmes, constitue un programme industriel pluriannuel. La continuité de service dépend directement des compétences des équipes de SFR, reprises par le Consortium, qui s’appuiera sur leur expertise pour mener à bien cette transformation dans les meilleures conditions. Aussi, le Consortium garantira un emploi à l’ensemble des salariés du périmètre repris jusqu’à début 2029 grâce à la poursuite de leur emploi ou à une proposition d’emploi. Les trois opérateurs prennent l’engagement qu’un dialogue social s’ouvrira avec les organisations syndicales représentatives compétentes de SFR.

Détails du protocole d’accord

La transaction envisagée porte sur un prix total de 20,35 Md€1 en valeur d’entreprise pour les actifs concernés d’Altice France, sous réserve d’ajustements de clôture. Ces ajustements incluent :

un complément de prix potentiel ( earn-out ) pouvant atteindre 0,65 Md€ ;

) pouvant atteindre 0,65 Md€ ; un mécanisme d’ajustement de prix potentiel à la baisse et des clauses de sortie à la main du Consortium ou du Vendeur (clause de sauvegarde), en fonction de la performance financière de SFR jusqu’au closing de l’opération ;

de l’opération ; des mécanismes usuels d’ajustement de dette nette sur la base de comptes au closing ;

des mécanismes d’ajustement de prix liés au bon respect des engagements du Vendeur jusqu’au closing (engagements réglementaires et engagements d’investissement).

Des indemnités de rupture (break-up fee ou clause de sortie) sont prévues ; elles pourraient varier de 0,1 Md€ et, en cas de signing, jusqu’à 2 Md€ selon l’initiateur de la sortie, les motifs et la date de sortie de l’opération. Elles seraient supportées à parts égales par les membres du Consortium, y compris, sous certaines conditions, en cas d’arrêt de l’opération à l’initiative du Vendeur.

Par ailleurs, le Consortium bénéficie de mécanismes usuels de garantie d’actifs et de passifs.

La répartition du prix entre les acquéreurs reste inchangée par rapport à l’offre indicative du 17 avril 2026, à savoir environ 42 % pour Bouygues Telecom, 31 % pour Free-Groupe iliad et 27 % pour Orange. Ces pourcentages pourraient varier d’ici au closing en fonction de l’évolution des bases clients.

Répartition des actifs dans le cadre de l’opération

L’opération consiste en l’acquisition de titres (share deal) de la société SFR SA par le Consortium.

A la date de réalisation de la transaction, qui suivra l’accord des autorités de concurrence compétentes, les membres du Consortium se répartiraient les activités comme suit (sur base données 2025) :

Bouygues Telecom : l’activité et la clientèle SFR Business 2 , une partie des activités grand public de SFR (5,9 millions de clients), le MVNO Prixtel (0,5 million de clients), ainsi que le réseau mobile de SFR dans les zones non denses (Crozon), les infrastructures dédiées au B2B Fixe et la part SFR du réseau horizontal FTTH sur une partie de la zone très dense (Faber) ;

: l’activité et la clientèle SFR Business , une partie des activités grand public de SFR (5,9 millions de clients), le MVNO Prixtel (0,5 million de clients), ainsi que le réseau mobile de SFR dans les zones non denses (Crozon), les infrastructures dédiées au B2B Fixe et la part SFR du réseau horizontal FTTH sur une partie de la zone très dense (Faber) ; Free-Groupe iliad : l’ensemble de la base clients RED by SFR (6,0 millions de clients) et une partie des activités grand public de SFR (1,6 million de clients B2C SFR ainsi que les 0,4 million de clients TPE sous la marque SFR) ;

: l’ensemble de la base clients RED by SFR (6,0 millions de clients) et une partie des activités grand public de SFR (1,6 million de clients B2C SFR ainsi que les 0,4 million de clients TPE sous la marque SFR) ; Orange : une partie des activités grand public de SFR et les MVNOs Réglo, Syma, Coriolis de SFR (au total 4,9 millions de clients) ;

: une partie des activités grand public de SFR et les MVNOs Réglo, Syma, Coriolis de SFR (au total 4,9 millions de clients) ; Les fréquences seraient réparties entre les trois opérateurs ;

Les actifs (notamment les réseaux Fixe et Mobile hors Crozon, une partie du réseau de distribution, l’IT) non repris par les trois opérateurs resteraient gérés au sein de SFR SA pendant une phase transitoire d’au minimum 30 mois ; phase pendant laquelle la société serait détenue à parts égales par les trois membres du Consortium afin d’assurer la continuité des opérations pendant la période de migration et d’intégration.





Sur la base des données 2025 relatives au périmètre considéré, et après ajustements (notamment des éléments non récurrents), les parts de Bouygues Telecom, de Free-Groupe iliad et d’Orange représenteraient respectivement 52 %, 27 % et 21 % du chiffre d’affaires total, et 42 %, 33 % et 24 % de l’EBITDAaL.

Le chiffre d’affaires et l’EBITDAaL 2025 du périmètre concerné par la transaction3, s’élèvent respectivement à 8,0 Md€ et 2,6 Md€.

La combinaison des actifs de SFR avec ceux des opérateurs composant le Consortium permettrait de générer des synergies significatives. Ces gains permettraient de renforcer les capacités d’investissement des opérateurs, au bénéfice des consommateurs et de l’écosystème numérique français en général.

Prochaines étapes

Une phase de consultation s’ouvre désormais avec les instances représentatives du personnel compétentes afin de mener un dialogue responsable et constructif et d’assurer la réussite de l’opération pour l’ensemble des parties.

L’opération est soumise à l’approbation des autorités réglementaires compétentes. Chaque partie engagera rapidement les démarches nécessaires auprès des autorités concernées.

La signature de la documentation juridique définitive est attendue au second semestre 2026, tandis que la réalisation de la transaction pourrait intervenir au second semestre 2027 après l’obtention des autorisations des autorités compétentes notamment de concurrence.



À ce stade, il n’y a aucune certitude que cette opération soit réalisée.

À propos de Bouygues Telecom

Filiale du groupe Bouygues, Bouygues Telecom, est un opérateur français global de communications et de services numériques. En 2025, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,1 milliards d'euros, emploie 10 700 collaborateurs et dispose de 501 boutiques en France. Créé en 1994, Bouygues Telecom s’engage à fournir à ses clients particuliers, entreprises et administrations publiques des services de communication Fixe et Mobile, ainsi que des services d’internet très haut débit sécurisés, innovants et de qualité, en développant constamment son réseau et l'expérience utilisateur. 27,1 millions de clients Mobile et 5,4 millions de clients Fixe font confiance à Bouygues Telecom, opérateurn°1 des connexions WiFi et internet mobile selon nPerf en 2025, et n°1 sur le Mobile en zones denses selon l’ARCEP, en 2025. Son réseau 4G couvre aujourd’hui 99% de la population et son réseau 5G plus de 19 900 communes et plus de 86% de la population. La division Entreprises de Bouygues Telecom accompagne et fait grandir une communauté de plus de 120 000 clients dont quatre grands comptes du CAC 40 sur cinq, en généralisant le Très Haut Débit en France et en fluidifiant l'adoption des nouveaux usages tels que les communications unifiées, les réseaux intelligents et les services de mobilité d’entreprise et en accompagnant la transformation de leurs infrastructures numériques.Engagé dans la réduction de ses émissions carbone, Bouygues Telecom ambitionne d’atteindre -29,4% pour les scopes 1 et 2 et -17,5% pour le scope 3 d’ici 2027, des objectifs approuvés par l’initiative Science Based Targets (SBTi). #OnEstFaitPourEtreEnsemble

Pour suivre l’actualité de Bouygues Telecom : corporate.bouyguestelecom.fr , sur X : @ByTel_Corporate

Contacts presse

Maylis Carçabal, Groupe Bouygues - mca@bouygues.com - 06 63 59 87 05

Anthony Colombani, Bouygues Telecom - ancolomb@bouyguestelecom.fr - 07 62 46 26 65

Stéphanie Brun, Bouygues Telecom - sbrun@bouyguestelecom.fr - 06 47 47 15 76

À propos de Free-Groupe iliad

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 17700 collaborateurs au service de 52 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros en 2025. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin mars 2026, 23,3 millions abonnés. En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin mars 2026 plus de 13,2 millions abonnés. En Pologne, le Groupe est un opérateur convergent intégré et le Groupe comptait à fin mars 2026 15,7 millions abonnés. Le Groupe iliad est en 2025, le 5ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et le 5ème opérateur internet fixe. www.iliad.fr

Contact presse

Isabelle Audap, Free-Groupe iliad – presse@iliad.fr - 06 33 47 09 57

À propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications. Le Groupe ambitionne d’être le partenaire de confiance pour la vie numérique du quotidien en offrant aux particuliers, aux entreprises et aux communautés une connectivité fiable et des services innovants. À fin 2025, Orange connecte 340 millions de clients (incluant MasOrange) dans 26 pays et a réalisé 40,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Acteur de confiance, Orange s’appuie sur l’excellence de ses réseaux très haut débit pour déployer des infrastructures numériques en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Le Groupe est leader européen de la fibre avec 100 millions de foyers raccordables et des offres convergentes. En France, Orange connecte 34 millions de clients et a été classé n° 1 par le régulateur Arcep pour la qualité de son réseau mobile pour la 15ème année consécutive. En Afrique et au Moyen-Orient, le moteur de croissance du Groupe, Orange compte près de 180 millions de clients et favorise l’inclusivité numérique et financière à travers ses solutions connectées. Sous la marque Orange Business, le Groupe accompagne les entreprises dans la transformation de leurs réseaux ainsi que dans l’IA, le cloud de confiance et la cybersécurité. Orange est également un acteur majeur du marché wholesale, avec une infrastructure mondiale de premier plan et des capacités importantes de déploiement et d’exploitation de câbles sous-marins. Acteur engagé de l’innovation, Orange s’appuie sur 700 chercheurs et détient un portefeuille de 11 000 brevets. Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA). Plus d’informations : www.orange.com

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited

Contacts presse

Eric Fohlen-Weill, Orange - eric.fohlen-weill@orange.com 06.81.07.91.02

Tom Wright, Orange - tom.wright@orange.com 06.78.91.35.11

À propos de SFR – SFR.fr

SFR est le 2e opérateur télécoms français au service de plus de 25 millions de clients grand public, entreprises, collectivités et opérateurs.

Plus ancienne marque du marché télécoms français et fort d’un réseau de plus de 40 millions de prises Fibre, SFR a été le premier opérateur à lancer en France la 3G, la 4G puis la 5G. Il couvre aujourd’hui 99,9% de la population en 4G et 86% en 5G. SFR est également présent sur l'ensemble du territoire à travers son réseau de boutiques. SFR a réalisé 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024. SFR est une filiale d’Altice France.

Pour suivre l'actualité du groupe sur X : @AlticeFrance

Contact presse :

Nicolas Chatin, SFR - nicolas.chatin@sfr.com – 06 62 47 81 64

Avertissement :

Cette information a été qualifiée par Bouygues SA, avant sa diffusion, d’information privilégiée au sens de la réglementation en vigueur (article 7.1 du règlement UE 596/2014 du 16 avril 2014).

Responsable de la notification : Didier Casas, Secrétaire Général.

Cette information a été qualifiée par Orange SA, avant sa diffusion, d’information privilégiée au sens de la réglementation en vigueur (article 7.1 du règlement UE 596/2014 du 16 avril 2014).

Responsable de la notification : Nicolas Guerin, Secrétaire Général.

1 Dont 0,35Mds€ payables à la signature de la documentation juridique définitive

2 À l’exception des clients B2C disposant d’un numéro de SIREN (« petits pros ») repris par Free-Groupe iliad

3 Sur la base des informations comptables communiquées par Altice, avant ajustements (notamment des éléments non récurrents)

Pièce jointe