[Communiqué de presse Groupe iliad ] Projet d’acquisition de SFR : Free franchit une nouvelle étape

Projet d’acquisition de SFR : Free franchit une nouvelle étape

Une opération structurante pour le développement du Groupe iliad en France.

Plus de 8 millions d’abonnés et 50 MHz de fréquences supplémentaires.

Près de 31 millions d’abonnés en France pour Free.

Un rôle de challenger renforcé au bénéfice des consommateurs.

Une capacité d’investissement renforcée dans l’avenir numérique de la France.

Un financement entièrement sécurisé.

Groupe iliad, troisième opérateur télécoms de l’Union européenne1 à l’issue de cette opération.

Le Groupe iliad annonce aujourd’hui la signature d’un protocole d’accord avec Altice France, aux côtés de Bouygues Telecom et Orange, en vue de l’acquisition de SFR.

Si elle aboutit, cette opération constituerait une étape majeure dans le développement de Free en France. Elle permettrait au Groupe iliad de renforcer durablement ses capacités d’investissement, d’accélérer l’innovation et de préparer les grandes transformations numériques à venir tout en préservant une concurrence forte au bénéfice des consommateurs. L'opération envisagée est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel compétentes ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires requises.



Free franchit un nouveau cap

Depuis plus de vingt-cinq ans, Free est le challenger du marché français des télécommunications. En démocratisant l’accès à Internet, à la fibre et à la téléphonie mobile, Free a profondément transformé le secteur tout en investissant massivement dans les infrastructures numériques.



À l’issue de l’opération, Free accueillerait plus de 8 millions d’abonnés supplémentaires, dont l’intégralité de la base clients RED (6 millions d’abonnés), une partie des activités grand public de SFR (1,6 million d’abonnés B2C SFR ainsi que les 0,4 million de clients pro TPE2 sous la marque SFR). Le Groupe compterait alors près de 31 millions d’abonnés en France et se rapprocherait de son ambition de devenir le premier opérateur alternatif du marché.

L’opération permettrait également d’acquérir un portefeuille de spectre supplémentaire de 50 MHz de fréquences, réparti sur plusieurs bandes. Ces ressources stratégiques renforceraient durablement la qualité des services, accompagneraient la croissance des usages numériques et soutiendraient la conquête de nouvelles parts de marché.





1 En nombre d’abonnés mobiles et haut débit

2 Clients B2C disposant d’un numéro de SIREN (« petits pros »)





Free restera Free

Cette opération donnerait à Free davantage de moyens pour poursuivre ce qui fait sa singularité depuis son lancement : proposer les meilleures technologies au plus grand nombre grâce à l’innovation, à la simplicité et à des prix justes.



Plus fort, Free entend continuer à jouer son rôle de maverick, moteur dans l’animation concurrentielle du marché français. Les consommateurs continueraient ainsi de bénéficier d’une concurrence dynamique, favorable à l’innovation, à la qualité de service et au pouvoir d’achat.

Une capacité renforcée à investir et à innover en France et en Europe

Le Groupe iliad investit massivement dans les infrastructures numériques françaises et européennes : réseaux mobiles, fibre optique, datacenters, cloud et infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle.



Le Groupe a ainsi engagé un plan d’investissement de 4 milliards d’euros dans les centres de données de nouvelle génération et le cloud souverain. Au sein du consortium AION, il porte également la candidature d’un projet européen ambitieux de Gigafactory d’intelligence artificielle sur le sol français.

Les synergies générées par l’opération permettraient d’accélérer ces investissements stratégiques afin de développer des infrastructures toujours plus performantes, résilientes et souveraines au service des particuliers, des entreprises et des territoires.

Avec cette opération, le Groupe iliad renforcerait également son ancrage européen et deviendrait le troisième opérateur télécoms de l’Union européenne.

Faire de cette opération une réussite pour tous

Si l’opération envisagée devait aboutir, notre responsabilité serait de faire de celle-ci une réussite pour les abonnés, les salariés, les territoires, les entreprises et l’ensemble des Français.



Pour les abonnés, Free assurerait une migration simple, transparente et sans rupture. Cette ambition s’appuie sur une qualité de service reconnue : Free est aujourd’hui premier opérateur alternatif en matière de satisfaction client sur le fixe et co-leader sur le mobile selon l’Arcep1. Aussi, 92 % de nos abonnés Fixe et 94% de nos abonnés Mobile se déclarent satisfaits de leurs services2.



Le Groupe iliad, ainsi que Bouygues Telecom et Orange mesurent pleinement leur responsabilité sociale à l’égard des salariés du périmètre repris. Si l’opération envisagée devait aboutir, le Consortium leur garantira un emploi jusqu’à début 2029, grâce à la poursuite de leur emploi, ou grâce à une proposition d’emploi. Par ailleurs, les trois opérateurs prennent l’engagement qu’un dialogue social s’ouvrira avec les organisations syndicales représentatives compétentes de SFR.

Une phase de consultation sera engagée dans les meilleurs délais avec les instances représentatives du personnel compétentes afin de mener un dialogue responsable et constructif et d’assurer la réussite de l’opération pour l’ensemble des parties.



Une opération créatrice de valeur et financièrement maîtrisée

L’opération prévoirait une valorisation des actifs d’Altice France acquis par le Consortium à hauteur de 20,35 milliards d’euros en valeur d’entreprise, dont 6,2 milliards d’euros au titre de la quote-part acquise par le Groupe iliad, sous réserve des ajustements usuels de clôture.





1 Voir Observatoire de la satisfaction client vis-à-vis des opérateurs Fixe et Mobile édition 2026 publiée le 16 février 2026 cf. arcep.fr

2 source : baromètre de satisfaction IFOP du S1 2026.





Cette opération permettrait au Groupe iliad de générer environ 2,0 milliards d’euros de chiffre d’affaires additionnel et environ 0,9 milliard d’euros de Free Cash-Flow Opérationnel additionnel, incluant plus de 0,5 milliard d’euros de synergies.



Afin de financer cette acquisition, le Groupe iliad a d’ores et déjà sécurisé un financement de 6,5 milliards d’euros. Cette opération s’inscrirait dans le cadre d’une discipline financière inchangée. Le Groupe préserverait sa flexibilité financière et maintiendrait un niveau d’endettement en ligne avec sa politique financière, tout en renforçant durablement sa capacité d’investissement, d’innovation et de création de valeur à long terme.

« Cette opération est une bonne nouvelle pour Free, mais aussi pour le marché français des télécommunications. Dans un secteur qui doit investir toujours plus dans les réseaux, la cybersécurité, le cloud et l'intelligence artificielle, il faut des acteurs solides. La souveraineté numérique ne se décrète pas, elle se finance. Dans ce contexte, Free restera Free et continuera à bousculer le marché français avec la même exigence d'innovation, de simplicité et de juste prix pour nos abonnés. Cette opération nous donnerait davantage de moyens pour investir et nous rapprocherait de notre objectif de devenir le premier opérateur alternatif grand public en France. En outre, elle ferait de nous le troisième opérateur au sein de l’Union européenne.»

Thomas Reynaud, Directeur général du Groupe iliad



Dans l’attente de l’obtention des autorisations règlementaires et de la satisfaction des conditions suspensives de l’opération, toutes les parties continueront d’opérer de manière indépendante.

À propos du Groupe iliad



Contacts

www.iliad.fr



Relations Investisseurs : ir@iliad.fr



Relations Presse : presse@iliad.fr

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd’hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d’iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 17700 collaborateurs au service de 52 millions d’abonnés et a généré un chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros en 2025. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin mars 2026, 23,3 millions abonnés. En Italie, où il s’est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4ème opérateur mobile du pays et comptait à fin mars 2026 plus de 13,2 millions abonnés. En Pologne, le Groupe est un opérateur convergent intégré et le Groupe comptait à fin mars 2026 15,7 millions abonnés. Le Groupe iliad est en 2025, le 5ème opérateur en Europe en nombre d’abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et le 5ème opérateur internet fixe.

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