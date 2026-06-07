Astrall Dynamics présente Hypertron-T01, un robot quadrupède pompier, à INTERSCHUTZ 2026

HANOVRE, Allemagne, 07 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Astrall Dynamics a présenté Hypertron-T01, un robot quadrupède robuste, lors du salon INTERSCHUTZ 2026. Il s’agit d’une solution complète et autonome de lutte contre les incendies, conçue pour assister les pompiers dans des missions à haut risque en zones dangereuses.

Dans les situations d’incendies actifs, les systèmes robotiques traditionnels imposent souvent un compromis opérationnel crucial : grande mobilité, mais charge utile limitée, ou grande capacité d’emport d’eau, mais accès restreint au terrain. Le robot quadrupède Hypertron-T01 comble cette lacune. Conçu pour intervenir dans des environnements présentant des températures élevées, des gaz toxiques ou des risques d’effondrement de structures, il permet de mener des opérations de lutte contre les incendies et de reconnaissance. Les opérateurs humains peuvent ainsi rester en sécurité et prendre des décisions stratégiques en se basant sur des données en temps réel.

Avec une charge utile dynamique de 80 kg, le robot Hypertron-T01 peut transporter un canon à eau haute pression tout en tirant simultanément de lourds tuyaux d’alimentation à travers des débris complexes. Il est certifié IP67, ce qui lui permet de fonctionner sous la pluie, dans la poussière, la boue et en milieu humide. Sa plateforme est conçue pour une large plage de températures de fonctionnement, de -20 à 55 °C. Son autonomie de 8 heures lui évite toute panne de courant ou blocage en cours d’opération tandis que l’imagerie thermique intégrée, la détection de gaz et le LiDAR 3D offrent une connaissance situationnelle continue aux opérateurs à distance.

Le canon à eau intégré délivre un débit de 20 l/s avec une portée de 60 mètres et un angle de projection de 120 degrés. Un système de stabilisation avancé assure une extinction efficace des incendies lors de l’ascension de côtes à 45 degrés ou de l’évolution dans des canalisations chimiques étroites, le tout étant contrôlé à distance et en toute sécurité.

Conçu pour répondre aux difficultés rencontrées lors des opérations de sauvetage, l’équipe de développement produit d’Astrall Dynamics comprend des pompiers expérimentés. Le système a déjà été livré en grande quantité à China Southern Power Grid et les commandes internationales sont actuellement ouvertes.

« Les robots quadrupèdes traditionnels ont généralement une faible capacité de charge et manquent de mobilité tout-terrain », explique Xinqi, responsable du développement international chez Astrall Dynamics. « Notre robot quadrupède Hypertron-T01 peut transporter un équipement complet de lutte contre l’incendie dans les cages d’escalier en feu et les bâtiments effondrés, et contribue ainsi à réduire l’exposition des pompiers aux environnements les plus dangereux. »

Face à la croissance du marché mondial de la robotique de sauvetage et à l’intégration croissante des robots de lutte contre l’incendie dans les équipements standard des services d’incendie, Astrall Dynamics poursuit son expansion internationale.

À propos d’Astrall Dynamics

Astrall Dynamics est une entreprise de robotique basée à Shenzhen et spécialisée dans l’intelligence embarquée. Forte d’une équipe dirigeante issue d’un grand fabricant chinois de drones, la société bénéficie du soutien d’un fonds de capital-risque industriel de pré-série A.

Contact presse

Interlocutrice : Charlene Gao

E-mail : charlene.gao@digimentumpr.com

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