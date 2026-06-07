Ouvrir l’accès aux Amériques : Air Canada et Abra Group signent un protocole d’entente visant à étendre les voyages et la connectivité entre le Canada, l’Amérique latine et au-delà

Ce protocole d’entente pose les bases d’un partenariat stratégique entre Air Canada et Abra Group ainsi que d’un accord de coentreprise

Les clients bénéficieront d’une expérience de voyage améliorée, de privilèges de fidélité élargis et de services de fret optimisés

Le protocole d’entente permet le partage des revenus et une intégration commerciale plus poussée, notamment grâce à une exploitation à code multiple élargie





RIO DE JANEIRO, 07 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada et Abra Group ont annoncé aujourd’hui avoir signé un protocole d’entente visant à mettre en place un partenariat stratégique élargi à long terme. L’entente entre la plus grande société aérienne du Canada et la société latino-américaine spécialisée dans le transport aérien, qui compte notamment les marques Avianca et GOL, permettrait aux partenaires d’étendre leur présence mondiale, offrant ainsi tant aux voyageurs qu’aux expéditeurs une plus grande connectivité en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et au-delà. Toute entente définitive est assujettie aux documents finaux et aux approbations réglementaires.





« Air Canada et Abra Group posent les bases d’un partenariat renforcé qui permettra d’ouvrir encore davantage l’accès aux Amériques, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président – Fret d’Air Canada. L’Amérique latine constituant un élément stratégique en pleine expansion de la présence mondiale d’Air Canada, nos clients qui voyagent à destination et au départ de ce territoire bénéficient depuis longtemps des partenariats d’exploitation à code multiple existants avec Abra Group. S’appuyant sur une présence hautement complémentaire dans les Amériques, ce protocole d’entente entre des transporteurs de classe mondiale ouvre la voie à un renforcement de notre partenariat, au rehaussement de l’expérience client et à une connectivité mondiale accrue. Nous sommes impatients de collaborer avec Abra Group afin d’apporter une valeur significative à nos clients et à nos partenaires. »

« Cette entente importante avec Air Canada renforce notre ambition de redéfinir la connectivité dans les Amériques et au-delà, a commenté Angus Clarke, chef des Affaires commerciales d’Abra. À Abra Group, nous croyons en la construction de réseaux intégrés et fluides qui rapprochent les personnes, les cultures et les économies. Nos forces complémentaires avec Air Canada élargissent les options de voyage et créent un hémisphère mieux connecté, ouvrant de nouvelles possibilités pour nos clients, nos partenaires et les régions que nous desservons. Il s’agit d’une étape importante vers la création d’un écosystème aérien plus accessible et plus dynamique. »

« Le marché Canada-Amérique du Sud est en pleine expansion, et nous investissons pour tirer parti de cette dynamique en renforçant notre présence sur des marchés clés tels que Lima, Santiago et Rio de Janeiro, avec une croissance à venir à Quito, a expliqué Mary-Jane Lorette, vice-présidente – Gestion du chiffre d’affaires, Partenariats et Affaires internationales d’Air Canada. Nous nous appuyons sur nos bases solides avec Avianca par l’intermédiaire du réseau Star Alliance et de notre collaboration de longue date avec GOL pour façonner la connectivité dans les Amériques et offrir davantage de valeur à nos clients. »

Faits saillants du partenariat

Aux termes du partenariat stratégique proposé, assujetti à la négociation des documents finaux et aux approbations réglementaires, Air Canada et Abra s’engagent à :

accroître leur présence mondiale en renforçant la connectivité entre le Canada et les principaux marchés d’Amérique latine, tout en élargissant l’accès aux marchés internationaux;

renforcer l’intégration commerciale par une coordination des ventes et de la distribution;

conclure un accord de coentreprise sur certaines liaisons entre le Canada et l’Amérique latine, afin de favoriser une intégration commerciale plus poussée;

étendre la collaboration en matière de services d’exploitation à code multiple dans les Amériques et au-delà, notamment pour les voyages entre l’Amérique latine et d’autres marchés internationaux via les villes-portes canadiennes;

améliorer l’expérience client afin d’offrir des voyages sans tracas, notamment grâce à des services aéroportuaires coordonnés, des correspondances plus fluides, des politiques de bagages harmonisées et une meilleure gestion des perturbations;

renforcer la coopération entre les programmes de fidélité, en offrant davantage de possibilités d’accumuler et d’échanger des points, ainsi qu’une meilleure reconnaissance au sein des deux réseaux;

explorer les possibilités d’une collaboration renforcée pour le transport de fret, notamment en offrant des solutions plus fluides et plus efficaces sur les principaux marchés des Amériques, afin de soutenir la croissance des flux commerciaux.





À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’excursions, ainsi qu’un éventail d’activités et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC ».

À propos d’Abra Group

Abra est une société de transport aérien de premier plan en Amérique latine qui regroupe les marques emblématiques Avianca et GOL, avec un investissement stratégique dans Wamos Air, au sein d’une plateforme unifiée couvrant l’ensemble du territoire. La société compte également des programmes de fidélité de premier ordre (LifeMiles et Smiles) ainsi qu’une exploitation fret robuste. En outre, Abra détient une dette convertible représentant une participation minoritaire dans Sky Airline.

Avianca, la deuxième plus ancienne société aérienne du monde, exploite un parc aérien composé principalement d’avions de passagers A320 d’Airbus et 787 de Boeing, ainsi que d’avions-cargos. GOL, l’une des principales sociétés aériennes du Brésil, exploite un parc aérien composé en grande partie d’avions de passagers 737 de Boeing. Wamos Air, l’un des principaux fournisseurs européens de services ACMI (appareil, équipage, maintenance et assurance) pour gros-porteurs, exploite des avions de passagers A330 d’Airbus. Abra compte environ 30 000 employés et exploite un parc aérien de plus de 300 appareils, avec des vols réguliers desservant plus de 25 pays et plus de 145 destinations. Pour de plus amples renseignements, visitez www.abragroup.net.

Renseignements :

media@aircanada.ca

abrapress@teneo.com

Internet :

aircanada.com/medias

ABRA Group – Newsroom – News

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