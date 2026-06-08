Computex 2026 : AMZFAST élargit son offre au-delà des moniteurs gaming avec des écrans intelligents, la technologie OLED et des performances e-sport jusqu’à 400 Hz

TAIPEI, Taïwan, 08 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion du salon Computex 2026, AMZFAST a dévoilé sa gamme d’écrans la plus ambitieuse à ce jour, élargissant son offre au-delà des moniteurs gaming traditionnels pour inclure des solutions de divertissement connectées, des écrans gaming OLED haut de gamme, des écrans destinés aux créateurs de contenu et des technologies e-sport à très haute fréquence de rafraîchissement.

Stand AMZFAST au salon COMPUTEX 2026

La vedette de cette présentation est l’AMZG27D1UL Smart, un écran 27 pouces 4K à 160 Hz qui associe performances gaming et fonctionnalités Google TV intégrées. Doté de la technologie Dolby Audio, de la prise en charge du VRR (taux de rafraîchissement variable) et d’une alimentation USB-C Power Delivery de 65 W, cet écran permet d’accéder directement aux services de streaming sans appareil externe, se positionnant ainsi comme une solution hybride pour le jeu vidéo, le divertissement et la productivité.

AMZG27D1UL Smart

AMZFAST fait également son entrée sur le segment OLED avec l’AMZG27P1Q OLED. Équipé d’une dalle OLED de quatrième génération à 280 Hz, certifiée HDR True Black 500, couvrant 98 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 avec un temps de réponse de 0,03 ms, ce moniteur a été conçu pour allier réactivité compétitive et qualité d’image haut de gamme.

Pour les amateurs d’e-sport, la marque a présenté les modèles AMZG27F6AQ et AMZG25F6Q, offrant respectivement des fréquences de rafraîchissement allant jusqu’à 400 Hz et 380 Hz. Les deux modèles intègrent la suite AI Gaming d’AMZFAST, comprenant les fonctionnalités Night Vision, AI Crosshair, Sniper Scope, AI Picture Quality et AI Dynamic Blue Light. La gamme comprend également l’AMZG27D1UL DUAL Mode, qui permet de basculer d’un simple clic entre les modes 4K/160 Hz et Full HD/320 Hz, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité de privilégier soit l’immersion visuelle, soit la performance compétitive. Au-delà du gaming, AMZFAST a présenté plusieurs écrans destinés à la création de contenu et à la productivité. L’AMZG34C85L propose un format ultra-large de 34 pouces en résolution 5K2K avec une couverture de 98 % du DCI-P3, tandis que le B27A2U associe une dalle IPS 4K à 120 Hz, une précision colorimétrique couvrant 99 % du DCI-P3 et une recharge USB-C de 90 W adaptée aux usages professionnels. Le modèle phare AMZG49C7 offre quant à lui une expérience immersive sur écran super ultralarge de 49 pouces en 5K DQHD, qui équivaut à deux écrans QHD réunis en un seul affichage sans interruption.

Tout au long du salon Computex, le stand AMZFAST a attiré des représentants des médias, des créateurs de contenu, des partenaires de distribution et des acheteurs venus du Japon, d’Europe et d’Amérique du Nord. Les représentants de l’entreprise, dont Leo NG, responsable marketing régional adjoint, ont participé à une série d’interviews et de démonstrations de produits mettant en avant la vision de l’entreprise pour les futures générations d’écrans dédiés au gaming, au divertissement et aux usages professionnels.

« Les utilisateurs d’aujourd’hui attendent de plus en plus qu’un seul écran puisse répondre à leurs besoins en matière de jeu vidéo, de divertissement et de productivité », a déclaré Leo NG, responsable marketing régional adjoint chez AMZFAST. « Notre gamme présentée au salon Computex 2026 reflète cette évolution, tout en continuant à repousser les limites de la performance pour les joueurs compétitifs comme pour les utilisateurs professionnels. »

Les produits présentés lors du salon Computex 2026 devraient être lancés en Amérique du Nord, en Europe et au Japon au cours du second semestre 2026. Certains modèles, notamment les AMZG34C8Q et AMZG49C7, sont déjà disponibles via Amazon et les réseaux de distribution régionaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

www.amzfast.net

À propos d’AMZFAST

AMZFAST est une marque de moniteurs gaming et e-sport forte de plus de 29 ans d’expérience dans la fabrication d’écrans intelligents. La marque propose des solutions d’affichage couvrant les usages gaming, divertissement, création de contenu et professionnels. Elle a reçu plusieurs distinctions internationales, dont le Red Dot Design Award 2026, les CES Innovation Awards, l’IDPA Japan Design Award, les MUSE Design Awards et les American Good Design Awards.

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5e2cc216-5da3-46bf-a30b-7567079ed679

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/02da8560-4e25-4809-9ebe-011d70be95dc