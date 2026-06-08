IBA signe un contrat pour installer deux solutions de protonthérapie Proteus®ONE avec un grand centre médical universitaire aux États-Unis

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 8 juin 2026 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), leader mondial des technologies d’accélération de particules et principal fournisseur de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui la signature d’un contrat avec le Duke University Health System pour l’installation de deux solutions compactes de protonthérapie Proteus®ONE1 au Duke Proton Center, à Durham, en Caroline du Nord, aux États-Unis.

Les deux solutions Proteus®ONE seront installées côte à côte dans une configuration qui maximise la disponibilité clinique, la flexibilité opérationnelle et l’efficacité du traitement des patients. Proteus®ONE est le système compact de protonthérapie leader sur le marché. Il est conçu pour évoluer et intégrer les dernières avancées technologiques, permettant ainsi aux clients de bénéficier des dernières innovations de pointe et d’étendre les capacités du système selon leurs besoins. L’accord comprend également un contrat de services d’exploitation et de maintenance à long terme fournis par IBA.

Duke Health prévoit de commencer à traiter ses premiers patients par protonthérapie en 2029.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a indiqué : « Nous sommes fiers d’élargir la communauté mondiale des utilisateurs de protonthérapie d’IBA. Notre mission est d’élargir l’accès à la protonthérapie de pointe et de continuer à repousser les limites du traitement du cancer. Nous nous réjouissons de contribuer à l’établissement d’un centre de référence national et régional qui participera à façonner l’avenir de la protonthérapie en Caroline du Nord et au-delà. »

Le professeur Erik Sulman, MD, président du département de radio-oncologie et directeur exécutif par intérim du Duke Cancer Institute, a ajouté : « Duke Health franchit une étape importante vers la transformation des soins contre le cancer dans notre État. En développant un centre de protonthérapie, nous pourrons offrir l’un des traitements les plus précis disponibles, qui aidera les patients à obtenir de meilleurs résultats avec moins d’effets secondaires, à proximité de leur domicile. »

Le prix d'achat usuel pour un utilisateur final d'une solution Proteus®ONE, incluant un contrat de maintenance pluriannuel, varie entre 45 et 55 millions de dollars américains.

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À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2300 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

CONTACTS

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Head of Communication and Sustainability

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