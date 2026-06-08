Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 23/2026

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Sampo Oyj, pörssitiedote, 8.6.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 23/2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 23 (1.6.2026 - 5.6.2026) seuraavasti:        

Markkina-
paikka
(MIC-koodi)		Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen
osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*		Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
  1.6.20262.6.20263.6.20264.6.20265.6.2026Viikko 23/2026, yhteensä
AQEUVolyymi3 3364 2653 9812 8361 89216 310
Keskihinta8,989,018,978,918,898,96
CEUXVolyymi367 459144 235187 287248 014179 9441 126 939
Keskihinta8,999,018,958,908,888,95
TQEXVolyymi54 54135 16555 64057 42052 713255 479
Keskihinta9,009,018,968,918,888,95
XHELVolyymi461 743257 833362 576399 401320 5661 802 119
Keskihinta8,999,008,958,918,888,95
Yhteensä, kaikki markkina-
paikat		Volyymi887 079441 498609 484707 671555 1153 200 847
Keskihinta8,999,008,958,918,888,95

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä               


Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 10 214 853 Sammon A-osaketta, mikä on 0,38 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.

Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc

Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com

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