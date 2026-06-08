Sampo Oyj, pörssitiedote, 8.6.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 23/2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 23 (1.6.2026 - 5.6.2026) seuraavasti:

Markkina-

paikka

(MIC-koodi) Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen

osakkeiden painotettu keskihinta, euroa* Yhteenlaskettu viikoittainen

volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa* 1.6.2026 2.6.2026 3.6.2026 4.6.2026 5.6.2026 Viikko 23/2026, yhteensä AQEU Volyymi 3 336 4 265 3 981 2 836 1 892 16 310 Keskihinta 8,98 9,01 8,97 8,91 8,89 8,96 CEUX Volyymi 367 459 144 235 187 287 248 014 179 944 1 126 939 Keskihinta 8,99 9,01 8,95 8,90 8,88 8,95 TQEX Volyymi 54 541 35 165 55 640 57 420 52 713 255 479 Keskihinta 9,00 9,01 8,96 8,91 8,88 8,95 XHEL Volyymi 461 743 257 833 362 576 399 401 320 566 1 802 119 Keskihinta 8,99 9,00 8,95 8,91 8,88 8,95 Yhteensä, kaikki markkina-

paikat Volyymi 887 079 441 498 609 484 707 671 555 115 3 200 847 Keskihinta 8,99 9,00 8,95 8,91 8,88 8,95

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä



Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 10 214 853 Sammon A-osaketta, mikä on 0,38 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.





Sampo Oyj:n puolesta,

Morgan Stanley Co. International plc





Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta

Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja

puh. 010 516 0032





Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Tukholma

Nasdaq Kööpenhamina

Lontoon pörssi

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sampo.com

Liite