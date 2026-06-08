Sampo Oyj, pörssitiedote, 8.6.2026 klo 8.30
Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 23/2026
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 23 (1.6.2026 - 5.6.2026) seuraavasti:
|Markkina-
paikka
(MIC-koodi)
|Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen
osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*
|Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
|1.6.2026
|2.6.2026
|3.6.2026
|4.6.2026
|5.6.2026
|Viikko 23/2026, yhteensä
|AQEU
|Volyymi
|3 336
|4 265
|3 981
|2 836
|1 892
|16 310
|Keskihinta
|8,98
|9,01
|8,97
|8,91
|8,89
|8,96
|CEUX
|Volyymi
|367 459
|144 235
|187 287
|248 014
|179 944
|1 126 939
|Keskihinta
|8,99
|9,01
|8,95
|8,90
|8,88
|8,95
|TQEX
|Volyymi
|54 541
|35 165
|55 640
|57 420
|52 713
|255 479
|Keskihinta
|9,00
|9,01
|8,96
|8,91
|8,88
|8,95
|XHEL
|Volyymi
|461 743
|257 833
|362 576
|399 401
|320 566
|1 802 119
|Keskihinta
|8,99
|9,00
|8,95
|8,91
|8,88
|8,95
|Yhteensä, kaikki markkina-
paikat
|Volyymi
|887 079
|441 498
|609 484
|707 671
|555 115
|3 200 847
|Keskihinta
|8,99
|9,00
|8,95
|8,91
|8,88
|8,95
* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.
Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 10 214 853 Sammon A-osaketta, mikä on 0,38 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.
Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.
Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc
Lisätiedot:
Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
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www.sampo.com
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