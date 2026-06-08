Bombardier et Elie Saab dévoilent une collaboration unique et inaugurent « l’aviation haute couture » avec un design inédit de la cabine de l’avion Global 8000

Une collaboration qui représente une nouvelle expression de l’aviation d’affaires

Bombardier et ELIE SAAB redéfinissent l’expérience à bord

Une nouvelle référence en matière de confort et de savoir-faire à 50 000 pieds d’altitude

MONACO, 08 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier et ELIE SAAB sont fières d’inaugurer un nouveau chapitre audacieux de l’aviation d’affaires : un aménagement sur mesure de la cabine de l’avion Global 8000 qui redéfinit l’expérience à bord à travers le prisme de la haute couture.

Cette collaboration historique, unique en son genre, allie l’ingénierie et la performance de pointe de Bombardier à l’expertise intemporelle d’ELIE SAAB en matière de design, transformant ainsi la cabine du jet d’affaires le plus rapide du monde(1) en un espace de vie raffiné où se mêlent précision, confort et élégance intemporelle. Le dévoilement a eu lieu au Salon Aviateur de Bombardier, le salon phare immersif de la société à Monaco, lors du Grand Prix de Formule 1, plaçant ainsi le projet à la croisée de la performance, du design et d’un art de vivre raffiné.

Cette collaboration reflète une complémentarité naturelle entre deux marques de renommée mondiale, unies par un engagement commun à servir une clientèle internationale exigeante avec des normes sans compromis en matière de qualité, de précision et de sophistication.

« Lorsque nous avons entamé nos discussions avec ELIE SAAB, l’avion Global 8000 était déjà en bonne voie de devenir certifié et opérationnel. Cela nous a permis d’aller au-delà des concepts et de repenser la cabine comme un véritable espace de vie, tout en respectant pleinement les performances et les réalités opérationnelles de l’avion », a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « Cette collaboration repousse les limites de l’aviation d’affaires et reflète notre volonté constante d’améliorer l’expérience client. »

Pour ELIE SAAB, dont l’univers créatif s’étend depuis longtemps au-delà de la mode pour embrasser les domaines du design et de la décoration intérieure, ce projet était à la fois intuitif et profondément personnel. La cabine de l’avion Global 8000 a été repensée pour offrir un espace sophistiqué et harmonieux, caractérisé par des lignes architecturales épurées, des matériaux nobles et une palette de couleurs chaleureuse et intemporelle qui met en valeur à la fois l’espace et la fluidité.

« Avec Bombardier, nous avons abordé cette collaboration dans un esprit haute couture, en sublimant chaque matériau et chaque détail pour en faire une expression soigneusement orchestrée du luxe, de la précision et de l’excellence du design, » a déclaré Elie Saab Jr., chef de la direction d’ELIE SAAB. « Ce projet reflète également notre volonté d’accompagner nos clients dans leur quotidien, où qu’ils se trouvent, en étendant l’univers ELIE SAAB à chaque instant de leur voyage. Il s’agit véritablement d’une nouvelle approche de l’aviation privée, où le voyage devient le prolongement naturel d’un art de vivre. »

Conçue comme un espace à la fois intime et ouvert, hautement personnalisé, cette cabine transpose l’élégance dans l’expérience du voyage privé. À l’intérieur de l’avion, la cabine se présente comme un havre de paix aéré et baigné de lumière, caractérisé par de vastes perspectives, des lignes architecturales douces et une palette de couleurs chaudes et harmonieuses. Au centre, un vaste espace salon constitue le cœur de la cabine, offrant un cadre chaleureux conçu pour favoriser le bien-être, la conversation et un confort sans pareil.

Derrière la simplicité élégante de la cabine se cache un processus extrêmement complexe et profondément collaboratif. Les équipes d’ingénierie de Bombardier ont travaillé main dans la main avec ELIE SAAB pour transformer un design d’inspiration couture en un intérieur d’avion entièrement certifiable, répondant aux normes techniques, de sécurité et de performance rigoureuses de l’aviation d’affaires.

Cette offre exclusive de cabine pour l’avion Global 8000 marque une étape décisive dans l’évolution continue de Bombardier, non seulement en tant que chef de file de l’aviation, mais aussi en tant que marque façonnant l’avenir de son secteur. Désormais proposé en option aux clients de l’avion Global 8000, ce concept de cabine unique marque une extension naturelle de l’univers ELIE SAAB vers de nouvelles dimensions du style de vie et du design, renforçant ainsi l’ambition de la marque d’accompagner ses clients où qu’ils se trouvent et d’intégrer sa philosophie de design unique dans chaque aspect de leur vie, même en vol.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information



Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com. Suivez-nous sur X @Bombardier.

À propos d’ELIE SAAB

Fondée au Liban en 1982, ELIE SAAB est l’une des plus grandes marques mondiales de haute couture. Comptant parmi les premiers membres internationaux de la prestigieuse Chambre Syndicale française de la haute couture, la Maison s’est imposée à l’échelle mondiale avec des boutiques phares dans les principales capitales de la mode, notamment Paris, Londres, Milan, Dubaï, Beyrouth et d’autres villes clés à travers le monde.

Très prisée des célébrités et des membres de la royauté du monde entier, la maison propose des collections Haute Couture, Prêt-à-porter et Mariage, complétées par des accessoires, des lunettes, des vêtements pour enfants, des montres, des parfums et des meubles. La marque s’est également lancée dans la décoration intérieure en s’associant avec les plus grands promoteurs immobiliers du monde entier.

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Formulaire générique de relations médias

Christina Lemyre McCraw

+1-514-497-4928

christina.lemyremccraw@aero.bombardier.com

Bombardier, Global et Global 8000 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

(1) Sous certaines conditions d’exploitation, comparativement aux avions commerciaux et d’affaires actuellement en service.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

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