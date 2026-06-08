Intravacc met en avant ses capacités analytiques intégrées destinées à accélérer le développement de vaccins et de produits biologiques

Intravacc propose des méthodes analytiques de pointe pour l’évaluation de l’identification, de la composition, de la pureté, de la structure, de la formulation, de la stabilité et des aspects précliniques

Ces capacités incluent la LC-MS, la HPLC, l’analyse par biocapteurs, la qPCR, l’ELISA, ainsi que des tests biochimiques, biophysiques, immunologiques et cellulaires

Cette approche intégrée du développement analytique aide les partenaires à définir les attributs de qualité, à réduire les risques liés au développement CMC et à accélérer le passage des candidats-vaccins aux études cliniques





BILTHOVEN, Pays-Bas, 08 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intravacc, organisation mondiale de premier plan spécialisée dans le développement et la fabrication à façon de vaccins et de produits biologiques, a annoncé aujourd’hui le renforcement de son orientation commerciale vers des services analytiques intégrés destinés aux développeurs de vaccins et de produits biologiques. Grâce à son expertise spécialisée en développement analytique, caractérisation des produits, validation des tests, accompagnement à la formulation et préparation aux campagnes BPF, Intravacc fournit à ses partenaires les informations fondées sur les données nécessaires pour faire progresser des produits biologiques complexes de la découverte aux premières phases du développement clinique.

La caractérisation analytique constitue un facteur clé de réussite dans le développement des vaccins. Avant le passage à la fabrication conforme aux BPF et aux études cliniques, les développeurs doivent maîtriser l’identité, la puissance, la pureté, la structure, la stabilité, les performances de formulation et la cohérence du procédé. Les services analytiques d’Intravacc sont conçus pour répondre à ces exigences au moyen de méthodes adaptées aux candidats-vaccins viraux, bactériens, à sous-unités, conjugués, à base de protéines et thérapeutiques.

Ivo Lemmens, directeur général d’Intravacc, déclare :

« Des analyses fiables sont indispensables à la réussite du développement d’un vaccin. Chez Intravacc, nous associons une expertise approfondie des vaccins à des technologies analytiques de pointe afin d’aider nos partenaires à mieux comprendre leur produit, à définir ses attributs de qualité critiques et à prendre des décisions de développement éclairées. Notre objectif est de réduire les risques, de consolider les dossiers CMC et de contribuer à accélérer l’entrée en clinique de vaccins innovants. »

L’offre analytique d’Intravacc couvre l’ensemble du spectre de la caractérisation des produits. Pour l’identité et la composition, Intravacc s’appuie sur des méthodes fondées sur la LC-MS afin d’identifier et de quantifier les produits biologiques, y compris les protéines présentes dans des matrices complexes. Pour l’évaluation de la pureté, Intravacc permet la détection et la quantification des impuretés liées au procédé et au produit, notamment les protéines de cellule hôte, l’ADN de cellule hôte, les résidus de matériaux de procédé, les produits de dégradation et les endotoxines. Ses capacités d’analyse structurale permettent de déterminer les structures primaire, secondaire et tertiaire, d’identifier les modifications post-traductionnelles, de mesurer la liaison et l’affinité des antigènes, ainsi que d’évaluer la stabilité thermique.

La formulation et la stabilité constituent également des axes centraux de l’approche analytique d’Intravacc. Intravacc accompagne la conception des formulations, le criblage des excipients et des tampons, l’évaluation de la compatibilité des adjuvants et des contenants, ainsi que les études de stabilité en temps réel ou accélérées. Ces activités aident les partenaires à sélectionner des formulations capables de préserver l’activité biologique et la qualité du produit tout au long du développement.

Intravacc développe et valide également des méthodes analytiques destinées à garantir la cohérence de la fabrication, la qualité du produit, son activité et sa conformité aux spécifications de sécurité. Ces méthodes comprennent des approches immunologiques, biochimiques, biophysiques, de chimie analytique et cellulaires. Dans le cadre d’une campagne BPF, elles peuvent soutenir la libération du matériel destiné aux études cliniques et la documentation réglementaire, y compris les activités nécessaires à l’établissement du dossier de produit expérimental, ou IMPD.

En intégrant le développement analytique à son expertise en développement de procédés, formulation, qualité, réglementation et fabrication conforme aux BPF en vigueur, Intravacc propose aux innovateurs dans le domaine des vaccins un parcours rationalisé, de la recherche précoce à la production clinique de phase I/II. Ce modèle intégré permet aux partenaires de réduire la complexité du développement, d’identifier plus tôt les risques et de constituer des dossiers CMC plus solides pour les produits biologiques complexes.

Les capacités analytiques d’Intravacc sont proposées sous forme de services autonomes ou dans le cadre de programmes CDMO plus larges, incluant le transfert de technologie, le développement de procédés, le développement de formulations, le soutien préclinique, la fabrication conforme aux BPF de substances médicamenteuses et de produits pharmaceutiques, le contrôle qualité et le soutien réglementaire.

À propos d’Intravacc

Intravacc est une CDMO de premier plan à l’échelle mondiale, spécialisée dans le développement et la fabrication de vaccins et de produits biologiques pour des partenaires biotechnologiques et pharmaceutiques. S’appuyant sur ses plateformes de culture cellulaire, de fermentation bactérienne et de conjugaison, ainsi que sur ses importantes capacités de production conformes aux BPF, Intravacc accompagne ses partenaires tout au long du parcours de développement, depuis les premières phases de recherche jusqu’à la production clinique de phase I/II. Grâce à son expérience approfondie en transfert de technologie et au développement de solutions vaccinales évolutives, Intravacc aide ses partenaires à accélérer leurs calendriers de développement, à réduire les risques et à faire progresser efficacement des vaccins innovants vers les phases cliniques.

Coordonnées

Intravacc

Dr Robert van der Put, Vice-président chargé du développement commercial

P : +31 30 792 03 00

E : businessdevelopment@intravacc.nl