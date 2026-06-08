Nanterre, 08 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Point sur l’offre publique d’achat simplifiée sur les actions North Atlantic Energies

Nanterre, le 8 juin 2026 – North Atlantic France rappelle qu’elle a annoncé le 28 novembre 2025 avoir finalisé avec succès l’acquisition de 82,89 % du capital et des droits de vote d’Esso S.A.F, devenue North Atlantic Energies, à un prix de 26,19 € par action.

North Atlantic France a par ailleurs annoncé le 10 novembre 2026 qu’elle déposerait une offre publique d’achat obligatoire en procédure simplifiée (l’ « Offre ») sur les actions North Atlantic Energies restantes qu’elle ne détient pas déjà, à un prix de 28,93 € par action.

North Atlantic France indique au marché qu’elle ne sollicitera pas la mise en œuvre d’un retrait obligatoire dans le cadre de l’Offre.

L’Offre, ainsi envisagée sans retrait obligatoire, sera déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») une fois les travaux de l’expert indépendant finalisés. La documentation d’Offre, en ce compris l’attestation d’équité de l’expert indépendant sur les conditions financières de l’Offre, sera soumise à l’examen de l’AMF et l’Offre ne sera ouverte qu’après obtention de la décision de conformité de l’AMF.

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À PROPOS DE NORTH ATLANTIC

Depuis près de quatre décennies, North Atlantic est un leader dans le secteur des carburants et des stations-service, opérant également pour les segments résidentiel, commercial ainsi que la vente en gros de carburant à Terre-Neuve-et-Labrador. Récemment, dans le cadre d’une joint-venture avec Suncor Energy, North Atlantic a étendu la présence de ses stations-service à la Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, par l’intermédiaire de North Sun Energy. Le groupe North Atlantic exploite 110 stations-service dans les trois provinces. North Atlantic dispose de projets ambitieux de croissance et de développement dans des localisations stratégiques au Canada. Reconnu pour son expertise dans l’achat et la vente de produits de grande qualité, North Atlantic s’adresse à la fois aux secteurs domestique et industriel, tout en desservant des clients internationaux par le biais de ses canaux de distribution de soutage maritime. North Atlantic prévoit de poursuivre sa croissance stratégique afin d’offrir des solutions énergétiques innovantes et vertes adaptées à l’évolution des besoins mondiaux. En stimulant les progrès de l’industrie, North Atlantic favorise l’acquisition de nouvelles compétences et la création de nouveaux emplois dans ce paysage dynamique. North Atlantic demeure engagé à proposer des produits et des services (énergie, essence et stations-service) de grande qualité au service de l’amélioration de l’expérience client tout en favorisant la croissance économique dans les collectivités qu’elle dessert au Canada et à l’étranger.