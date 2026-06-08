Millionen Schülerinnen und Schüler beenden diesen Sommer die Schule – und viele wissen noch nicht, wie es weitergeht

Während der Druck auf Jugendliche wächst, den nächsten Schritt zu planen, entscheiden sich immer mehr für internationale Erfahrungen – um Orientierung, Selbstvertrauen und praxisnahe Kompetenzen zu gewinnen.

Düsseldorf, 8. Juni 2026 – Millionen junger Menschen in ganz Europa schließen derzeit ihre Abschlussprüfungen ab und stehen vor einer der größten Entscheidungen ihres Lebens: Was kommt danach?

Der Übergang von der Schule ins Erwachsenenleben bringt für viele Jugendliche enormen Druck mit sich. Ob das Studium an Universität oder Hochschule, die Berufsausbildung oder der direkte Einstieg in die Arbeitswelt – oft wird von jungen Menschen erwartet, dass sie richtungsweisende Entscheidungen treffen, während sie selbst noch dabei sind, herauszufinden, wer sie sind und was sie vom Leben wollen.

Eine wachsende Zahl von Schulabgängerinnen und Schulabgängern wählt deshalb einen anderen Weg: ein strukturiertes Gap Year im Ausland – bevor der nächste große Schritt beginnt.

Ein Gap Year ist längst kein „Pausenjahr" mehr. Es wird heute als Chance begriffen, wertvolle Lebenserfahrung zu sammeln, Sprachkenntnisse zu vertiefen, berufliche Interessen zu erkunden und das nötige Selbstvertrauen aufzubauen, um Entscheidungen für die eigene Zukunft treffen zu können.

„Junge Menschen stehen heute unter einem enormen Druck, ihren Lebensweg bereits vorgezeichnet zu haben – bevor sie überhaupt die Gelegenheit hatten, die Welt jenseits der Schule kennenzulernen“, sagt Linus Jonsson, Programmdirektor Akademisches Sprachenjahr bei EF Language Abroad. „Zeit im Ausland zu verbringen, eine Sprache zu lernen und in eine andere Kultur einzutauchen, kann Jugendlichen helfen, sich selbst, ihre Interessen und all die Möglichkeiten kennenzulernen, die ihnen offenstehen – bevor sie weitreichende Entscheidungen für ihre Karriere und Zukunft treffen.“





Gap Year statt Karrieredruck: Eine Generation entschleunigt bewusst

Die Gesellschaft denkt um: Der Druck, nach der Schule sofort funktionieren zu müssen, schwindet.

Laut OECD Education at a Glance 2025 beginnen 44 % der Studierenden in OECD-Ländern, darunter auch Deutschland, ihr Hochschulstudium mindestens ein Jahr nach Abschluss der Sekundarschule – ein deutliches Zeichen dafür, dass alternative Wege zwischen Schule und Studium gesellschaftlich breite Akzeptanz finden.

Auch die Forschung spricht eine klare Sprache: Laut einer Analyse des Centre for the Promotion of Imports (CBI) gaben 60 % der Gap-Year-Teilnehmenden an, dass ihre Erfahrung im Ausland ihnen geholfen hat zu entscheiden, was sie studieren möchten. 66 % berichteten, mit deutlich mehr Motivation ins Studium gestartet zu sein.

Was früher als Zögern galt, wird heute als Stärke verstanden: Immer mehr junge Menschen erkennen, dass Zeit für sich selbst keine verlorene Zeit ist – sondern eine der wertvollsten Investitionen, die sie treffen können.





Lernen, das über klassischen Unterricht hinausgeht

Das Gap Year von heute ist weit mehr als ein Jahr zum Reisen und hat sich neu erfunden: Wo früher der Rucksack dominierte, verknüpfen zeitgemäße Programme Sprachkurse mit Praktika, Ehrenamt, Studiumsvorbereitung und interkultureller Erfahrung zu einem ganzheitlichen Paket.

Diese Erfahrungen helfen jungen Menschen, Kompetenzen zu entwickeln, die auf dem heutigen Arbeitsmarkt besonders gefragt sind: Anpassungsfähigkeit, Resilienz, Kommunikationsstärke, Problemlösungsvermögen und interkulturelles Bewusstsein.

In einer zunehmend globalisierten Arbeitswelt können internationale Erfahrungen und solide Sprachkenntnisse außerdem den entscheidenden Vorteil bieten – bei der Bewerbung für Studienprogramme ebenso wie für den Berufseinstieg.

Ehemalige Teilnehmende berichten immer wieder von denselben Schlüsselerlebnissen: gestiegenes Selbstbewusstsein, mehr Eigenständigkeit und eine klarere Vorstellung davon, wohin ihr Weg führen soll.

„Ich war 2023 drei Wochen in New York – und es hat mir so gut gefallen, dass ich mir dachte: Warum nicht nochmal, aber diesmal länger? Also habe ich ein Auslandsjahr nach dem Schulabschluss gemacht. Und ich sage wirklich: Es war eine der besten Zeiten meines Lebens", erzählt Jolina K., die nach ihrem Schulabschluss in San Diego und Honolulu war. „Ich habe mich auf eine ganz neue Art kennengelernt – einfach dadurch, dass ich rausgegangen bin in die Welt. Jede Person, die ich getroffen habe, hat mir einen neuen Blick auf die Welt ermöglicht. Das fand ich unglaublich spannend und bereichernd. Ich dachte immer, das klingt übertrieben – aber es stimmt.“





Es gibt nicht den einen richtigen Weg

Während die Prüfungszeit endet und Jugendliche in ganz Europa beginnen, Entscheidungen über ihre Zukunft zu treffen, wächst unter Bildungsexperten die Überzeugung: Erfolg misst sich nicht daran, wie schnell jemand von einem Lebensabschnitt zum nächsten wechselt.

Für manche ist der direkte Einstieg ins Studium, die Ausbildung oder den Beruf genau richtig. Für andere kann ein Jahr voller Erfahrungen, neuer Fähigkeiten und globaler Perspektiven das stärkere Fundament für alles sein, was danach kommt.

„Das Wichtigste ist nicht, den schnellsten Weg zu wählen", betont Jonsson. „Es geht darum, den Weg zu wählen, der jungen Menschen das Selbstvertrauen, die Kompetenzen und die Perspektive gibt, die sie brauchen, um ihre Zukunft wirklich zu gestalten."



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Hinweise für Redakteure

Quellen:

OECD, Education at a Glance 2025: In den OECD-Ländern beginnen 44 % der Schüler ihre Hochschulausbildung frühestens ein Jahr nach Abschluss der Sekundarstufe.

Centre for the Promotion of Imports (CBI), Marktanalyse zum Gap-Year-Tourismus: 60 % der Teilnehmer gaben an, dass ein Gap Year ihnen bei der Studienwahl geholfen habe, während 66 % angaben, zu Beginn ihres Studiums motivierter gewesen zu sein.

Über EF Sprachreisen

EF Sprachreisen bietet Menschen jeden Alters die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse vor Ort an einer von weltweit 50 EF Sprachschulen zu verbessern und gleichzeitig für Zeiträume von zwei Wochen bis zu einem Jahr in eine neue Kultur einzutauchen.

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