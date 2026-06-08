Face à la pression des choix d'avenir, l'année de césure à l'international séduit une nouvelle génération

Alors que les lycéens européens finalisent leurs examens et leurs choix d'orientation, un nombre croissant de jeunes choisissent de reporter leurs études ou leur entrée dans la vie active pour vivre une expérience internationale structurée.

Paris, le 8 juin 2026 - Partout en Europe, des millions de jeunes passent actuellement leurs derniers examens scolaires et s'apprêtent à prendre l'une des décisions les plus importantes de leur vie : quelle sera la prochaine étape ?

Pour de nombreux jeunes, la transition entre l'école et l'âge adulte s'accompagne d'une pression considérable. Qu'ils envisagent des études supérieures, une formation professionnelle, un apprentissage ou une entrée directe dans la vie active, ils sont souvent amenés à prendre des décisions susceptibles d'influencer durablement leur avenir, alors même qu'ils sont encore en train de découvrir qui ils sont et ce qu'ils souhaitent faire de leur vie.

De plus en plus d'entre eux choisissent aujourd'hui une voie différente avant de s'engager dans leur prochain projet : partir une année à l'étranger dans le cadre d'une année de césure structurée.

Loin d'être une simple parenthèse, l'année de césure est désormais considérée comme une véritable opportunité d'acquérir une expérience de vie enrichissante, de perfectionner ses compétences linguistiques, d'explorer différentes pistes professionnelles et de développer la confiance nécessaire pour prendre des décisions plus éclairées concernant leur avenir.

« Les jeunes d'aujourd'hui subissent une pression considérable pour avoir déjà défini leur avenir alors qu'ils n'ont souvent eu que peu d'occasions de découvrir le monde au-delà du cadre scolaire », explique Linus Jonsson, président du programme EF Un An d'Études à l'Étranger.

« Vivre à l'étranger, apprendre une langue et découvrir une autre culture permettent aux jeunes de mieux se connaître, d'identifier leurs centres d'intérêt et de prendre conscience des nombreuses opportunités qui s'offrent à eux avant de faire des choix déterminants pour leurs études ou leur carrière. »

Prendre du temps avant de se lancer devient de plus en plus courant

L'idée selon laquelle les élèves doivent passer directement de l'école aux études supérieures ou à l'emploi évolue progressivement.

Selon le rapport Regards sur l'éducation 2025 de l'OCDE, 44 % des étudiants des pays membres de l'OCDE entament leurs études supérieures au moins un an après avoir terminé l'enseignement secondaire, illustrant une acceptation croissante des parcours alternatifs entre la fin de la scolarité et la poursuite des études.

Les recherches montrent également que prendre du temps avant de s'engager dans une voie d'études spécifique peut avoir des effets positifs durables. D'après une analyse du Centre pour la promotion des importations (CBI), 60 % des participants à une année de césure déclarent que cette expérience les a aidés à déterminer ce qu'ils souhaitaient étudier, tandis que 66 % affirment avoir été davantage motivés lorsqu'ils ont finalement commencé leurs études.

Ces résultats reflètent une évolution plus large des mentalités concernant l'éducation et l'orientation professionnelle. Plutôt que de considérer le temps entre la fin de la scolarité et l'étape suivante comme un retard, de nombreux jeunes y voient désormais un investissement dans leur développement personnel et leur réussite future.

Apprendre au-delà de la salle de classe



Si les années de césure ont longtemps été associées au voyage, les programmes actuels combinent souvent apprentissage des langues, stages, bénévolat, préparation aux études supérieures, développement professionnel et immersion culturelle.



Ces expériences permettent aux jeunes de développer des compétences particulièrement recherchées par les employeurs, telles que l'adaptabilité, la résilience, la communication, la résolution de problèmes et l'ouverture interculturelle. Dans un marché du travail toujours plus international, une expérience à l'étranger associée à la maîtrise des langues constitue également un véritable atout pour se démarquer.

Les anciens participants citent régulièrement parmi les bénéfices les plus marquants une plus grande confiance en eux, davantage d'autonomie et une vision plus claire de leur avenir.



« Mon année de césure m'a permis de sortir de ma zone de confort à de nombreuses reprises, et aujourd’hui je me sens beaucoup plus confiante en moi et en l’avenir », témoigne Annabel H., qui a passé une année à l'étranger après l'obtention de son diplôme. « Toute personne qui cherche sa voie, qui souhaite atteindre ses objectifs ou simplement mieux se connaître devrait envisager une année de césure. »

Il n'existe pas un seul chemin vers la réussite

Alors que la période des examens touche à sa fin et que des milliers de jeunes Européens réfléchissent à leur avenir, les spécialistes de l'éducation soulignent que la réussite ne se mesure pas à la rapidité avec laquelle une personne passe d'une étape de vie à une autre.

Pour certains, intégrer directement l'enseignement supérieur, une formation professionnelle ou le marché du travail sera le meilleur choix. Pour d'autres, prendre le temps d'acquérir de l'expérience, de développer de nouvelles compétences et de découvrir le monde constituera une base plus solide pour la suite de leur parcours.

« Le plus important n'est pas de choisir le chemin le plus rapide », conclut Linus Jonsson.

« L'essentiel est de choisir une voie qui permette d'acquérir la confiance, les compétences et la perspective nécessaires pour s'épanouir dans l'avenir. »



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Notes aux rédacteurs

Sources :

·OCDE, Regards sur l'éducation 2025 : 44 % des étudiants des pays de l'OCDE commencent leurs études supérieures au moins un an après avoir terminé l'enseignement secondaire.

·Centre pour la promotion des importations (CBI), Gap Year Tourism Market Analysis : 60 % des participants à une année de césure déclarent que cette expérience les a aidés à choisir leurs études, tandis que 66 % affirment avoir été davantage motivés lorsqu'ils ont commencé leur cursus.

À propos d'EF Campus Internationaux de Langues



EF propose des expériences immersives d'apprentissage des langues pour les étudiants de tous âges au sein de ses campus internationaux, ouverts toute l'année à travers le monde. Les programmes, de séjours linguistiques allant de quelques semaines aux programmes d’année d’ études à l’étranger de plusieurs mois, associent enseignement linguistique, immersion culturelle et vie au sein d'une communauté internationale.

À propos d'EF Education First



Fondée en 1965, EF Education First est une entreprise internationale spécialisée dans l'éducation dont la mission est d'ouvrir le monde par l'éducation. EF propose des programmes linguistiques, de voyages éducatifs, d'échanges culturels et de formations académiques dans plus de 100 pays.



Contact presse : adeline.prevost @ef.com

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