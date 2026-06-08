Suominen Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Suominen Oyj, pörssitiedote 8.6.2026 klo 10:30

Suominen Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tänään 8.6.2026 etäkokouksena ilman kokouspaikkaa.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään merkintäetuoikeusannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 500 000 000 yhtiön uutta osaketta. Osakeannissa yhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Mikäli osakkeita jää näin merkitsemättä, yhtiön hallituksella on oikeus päättää merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta yhtiön osakkeenomistajien tai muiden henkilöiden merkittäväksi parhaaksi katsomassaan suhteessa. Mikäli osakkeita annetaan toissijaisen merkintäoikeuden perusteella, nämä osakkeet voidaan antaa ensin maksutta yhtiölle itselleen ja tämän jälkeen luovuttaa merkitsijöille, jotta osakkeiden toimitus merkitsijöille voidaan toteuttaa maksua vastaan. Osakkeiden antaminen yhtiölle tässä tarkoituksessa ei vähennä valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden jäljellä olevaa enimmäismäärää. Osakkeiden antaminen yhtiölle edellyttää, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä ei ylitä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista, mukaan lukien merkintä- ja maksuajasta sekä merkintähinnan määrittämisen perusteista, sekä huolehtimaan osakeantiin liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

Valtuutus on voimassa 30.9.2026 saakka. Valtuutus ei kumoa muita hallitukselle annettuja valtuutuksia päättää osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous hyväksyi valtuutuksen yksimielisesti eli järjestelystä riippumattomat osakkeenomistajat päättivät järjestelystä yhtiökokouksessa, kuten Finanssivalvonnan osakeannin yhteydessä myöntämissä pysyvissä poikkeusluvissa on todettu.

Hallituksen valtuutusten muutokset

Yhtiökokous päätti muuttaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2026 päätettyjä valtuutuksia, siten että sekä Hankintavaltuutuksen (kuten määritelty jäljempänä) että Antivaltuutuksen (kuten määritelty jäljempänä) kohteena olevien osakkeiden enimmäismäärää nostetaan siten, että osakkeiden enimmäismäärä prosentteina yhtiön kaikista osakkeista säilyy ennallaan (pyöristettynä alaspäin lähimpään täyteen tuhanteen osakkeeseen) osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2026 päätetyn omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen (”Hankintavaltuutus”) perusteella hallituksella on oikeus päättää enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, ja osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen (”Antivaltuutus”) perusteella enintään 8 000 000 osakkeen antamisesta. Mikäli merkintäetuoikeusanti toteutettaisiin yhtiökokouksen hyväksymän enimmäismäärän mukaisena, Hankintavaltuutuksen enimmäismäärä olisi 9 582 000 osaketta ja Antivaltuutuksen enimmäismäärä 76 658 000 osaketta.

Muilta osin valtuutukset säilyvät ennallaan.

Antivaltuutuksen muuttaminen ei kumoa merkintäetuoikeusantia koskevaa valtuutusta.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.suominen.fi/fi/yyk/ viimeistään 22.6.2026.

SUOMINEN OYJ

Lisätietoja:

Marika Väkiparta, vt. lakiasiainjohtaja, puh. 010 214 300

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2025 oli 412,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

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