Technip Energies remporte un contrat majeur pour le projet de gaz naturel liquéfié flottant Coral Norte au Mozambique

Technip Energies (PARIS : TE), en partenariat avec JGC et Samsung Heavy Industries, s’est vu attribuer un contrat d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction, d’installation et de mise en service (EPCIC) par Mozambique Rovuma Venture (MRV) pour le projet Coral Norte FLNG. Ce contrat, combiné à ceux précédemment annoncés, représente un contrat majeur1 pour l’entreprise.

Le projet de gaz naturel liquéfié flottant (FLNG) Coral Norte, situé au large des côtes du Mozambique et développé par Eni et ses partenaires CNPC, ENH, XRG, et KOGAS, est conçu pour produire environ 3,6 Mtpa2 de GNL, doublant ainsi la capacité du pôle Coral pour la porter à 7 Mtpa. Cette expansion positionne le Mozambique parmi les trois principaux producteurs de GNL en Afrique, renforçant davantage le rôle du pays sur le marché énergétique mondial.

Coral Norte est conçu comme une réplique améliorée de Coral Sul, le premier projet du bloc gazier offshore de la zone 4 au Mozambique. Cette approche de réplication tire parti de la composition commune du gaz et de la localisation en eaux profondes des deux projets, garantissant une fiabilité d’exécution et optimisant les performances, tout en s'appuyant sur les enseignements tirés de l’ingénierie et de l’intégration du premier projet. En standardisant l’exécution du projet, Technip Energies et ses partenaires proposent une exécution dé-risquée et une plus grande prévisibilité à chaque étape du projet.

Ce contrat majeur s'inscrit dans la continuité des contrats annoncés précédemment et confirme la progression continue des activités de Technip Energies dans le cadre du projet Coral Norte FLNG.

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies, a déclaré : « Le projet Coral Norte témoigne de la confiance qu’ENI et ses partenaires accordent dans nos capacités d’exécution de projets FLNG ainsi que dans les performances opérationnelles de Coral Sul FLNG. En nous appuyant sur notre approche “design one, build many”, nous démontrons comment un modèle standardisé peut accélérer la réalisation de projets offshore à l’échelle industrielle. Cette approche permet une mise en service plus rapide de nouvelles capacités de GNL, contribuant ainsi à la sécurité énergétique et à la diversification des sources d’approvisionnements. Cela renforce également le rôle croissant du Mozambique dans le paysage mondial du GNL. »

1 Un contrat « majeur » pour Technip Energies est un contrat représentant plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires pour l’entreprise. Ce chiffre reflète la valeur totale de l’ensemble des contrats attribués à Technip Energies dans le cadre du projet Coral Norte, incluant les contrats déjà annoncés. Ce contrat a été comptabilisé au deuxième trimestre 2026 dans le segment Livraison de projet.

2 Mtpa : million de tonnes par an.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

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