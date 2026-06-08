LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

 | Source: LVMH LVMH

Société Européenne au capital de 148 743 324 euros
Siège social : 22, avenue Montaigne – 75008 Paris
775 670 417 RCS PARIS
Articles L. 233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Code ISIN : FR0000121014

DateNombre total d’actions en circulationNombre total de droits de vote
 

31 mai 2026		495 811 080Total brut de droits de vote : 743 857 077
   

Total net* de droits de vote : 741 618 221

 

* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions sous déduction des actions privées de droit de vote.

Fait à Paris, le 8 juin 2026

Pièce jointe


Attachments

Droits de vote au 31 mai 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading

  • June 02, 2026 11:46 ET | Source: LVMH
    LVMH: Share transactions disclosure

    Paris, June 2nd, 2026 The disclosure of share transactions carried out from May 25th to May 29th, 2026, was sent to the AMF on June 2nd 2026. As required by current law, this document is publically...

    Read More
    LVMH: Share transactions disclosure
  • May 26, 2026 11:46 ET | Source: LVMH
    LVMH: Share transactions disclosure

    Paris, May 26th, 2026 The disclosure of share transactions carried out from May 18th to May 22nd, 2026, was sent to the AMF on May 26th 2026. As required by current law, this document is publically...

    Read More
    LVMH: Share transactions disclosure
 