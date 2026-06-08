Crédit Agricole Loire Haute-Loire : Prospectus des parts sociales

Crédit Agricole Loire Haute-Loire
Sociétés coopératives à capital variable régies notamment par les articles L. 511-1 et suivants et L. 512-20 et suivants du Code monétaire et financier ainsi que par la loi n°47-1775 du 10/09/1947 portant statut de la coopération
Au capital de 30 982 912,20 €
Siège social de la Caisse Régionale : 94, rue Bergson – BP 524 42007 SAINT-ETIENNE
380 386 854 RCS SAINT-ETIENNE
CODE NAF : 6419 Z
Caisse cotée sur l’Euronext Paris (compartiment C)
St Etienne, le date du 08/06/2026
Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire vous informe de la publication du prospectus des parts sociales auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro d’approbation 26-181 et sur le site de la Caisse Régionale Loire Haute-Loire.
Informations : www.ca-loirehauteloire.fr
Correspondant communication financière : Murielle GOFFOZ (murielle.goffoz@ca-loirehauteloire.fr)
Pièce jointe