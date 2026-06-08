NORTH ATLANTIC ENERGIES : Point sur l’offre publique d’achat simplifiée sur les actions North Atlantic Energies

Point sur l’offre publique d’achat simplifiée

sur les actions North Atlantic Energies

North Atlantic France rappelle qu’elle a annoncé le 28 novembre 2025 avoir finalisé avec succès l’acquisition de 82,89 % du capital et des droits de vote d’Esso S.A.F., devenue North Atlantic Energies, à un prix de 26,19 € par action.

North Atlantic France a par ailleurs annoncé le 10 novembre 2025 qu’elle déposerait une offre publique d’achat obligatoire en procédure simplifiée (l’ « Offre ») sur les actions North Atlantic Energies restantes qu’elle ne détient pas déjà, à un prix de 28,93 € par action.

North Atlantic France indique aujourd’hui au marché qu’elle ne sollicitera pas la mise en œuvre d’un retrait obligatoire dans le cadre de l’Offre, dans son communiqué ici.

L’Offre, ainsi envisagée sans retrait obligatoire, sera déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») une fois les travaux de l’expert indépendant finalisés. La documentation d’Offre, en ce compris l’attestation d’équité de l’expert indépendant sur les conditions financières de l’Offre, sera soumise à l’examen de l’AMF et l’Offre ne sera ouverte qu’après obtention de la décision de conformité de l’AMF.

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North Atlantic Energies

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