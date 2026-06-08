Les cabinets indépendants de conseil en vote par procuration ISS et Glass Lewis appuient unanimement l’élection de TOUS les candidats au conseil d’administration lors de l’AGA de Dynacor

Dynacor regrette qu’iolite Partners Ltd. (l’« actionnaire dissident ») a diffusé une circulaire de sollicitation de procurations dissidente invitant les actionnaires à s’abstenir de voter pour certains candidats au conseil d’administration, entre autres actions perturbatrices. Dynacor rappelle aux actionnaires que l’actionnaire dissident n’a pas été élu lors de l’assemblée extraordinaire de l’an dernier, qu’il avait convoquée dans le but d’assurer son élection au conseil d’administration de Dynacor. Les recommandations de l’actionnaire dissident ne serviraient pas les meilleurs intérêts des actionnaires et compromettraient l’élan stratégique et la stabilité de la gouvernance de la Société.

Les conseillers en vote par procuration indépendants de premier plan à l’échelle internationale ISS et Glass Lewis recommandent aux actionnaires de voter EN FAVEUR des candidats au conseil d’administration de Dynacor.

Dynacor propose une transition ordonnée et bien planifiée à la direction de l’entreprise, axée sur la stabilité et l’exécution dans un contexte économique et géopolitique instable.

La direction a livré une solide performance à long terme, générant un rendement total cumulé pour les actionnaires multiplié par trois au cours des cinq dernières années.

Le conseil d’administration de Dynacor invite les actionnaires à voter sur la procuration BLANCHE (la procuration originale envoyée par la poste avant la circulaire de l’actionnaire dissident) avant la date limite du vote et à ne pas tenir compte des documents de sollicitation de procurations de l’actionnaire dissident.



MONTRÉAL, 08 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que ses candidats au conseil d’administration et certaines des autres résolutions qui seront soumises au vote lors de l’assemblée annuelle ont reçu des recommandations de vote favorables de la part de Glass Lewis and Co., LLC (« Glass Lewis ») et d’Institutional Shareholder Services Inc. (« ISS »), deux cabinets de conseil en vote par procuration indépendants de premier plan qui, entre autres services, fournissent des recommandations de vote aux caisses de retraite, aux gestionnaires d’investissement, aux fonds communs de placement et à d’autres actionnaires institutionnels.

LES EXPERTS INDÉPENDANTS S’ENTENDENT : VOTEZ EN FAVEUR DE TOUS LES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ISS et Glass Lewis ont recommandé aux actionnaires de Dynacor de voter EN FAVEUR de l’élection de chacun des candidats au conseil d’administration de la Société lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société (l’« assemblée »), qui aura lieu par webdiffusion en direct à l’adresse https://meetings.lumiconnect.com/400-469-695-838 le vendredi 19 juin 2026 à 10 h 00 (HAE).

De plus, ISS et Glass Lewis recommandent aux actionnaires de voter EN FAVEUR de la reconduction du mandat de l’auditeur. Glass Lewis a également recommandé de voter EN FAVEUR de la modification du régime d’options d’achat d’actions visant à réapprovisionner le régime. ISS, qui avait appuyé le même régime dans le cadre de l’AGA de l’an dernier, a relevé une clarification mineure concernant les dispositions relatives aux modifications, conformément à ses récentes directives, que le conseil d’administration pourra considérer lors de la prochaine modification du régime. Le régime, quant à lui, est entièrement conforme aux exigences règlementaires et à celles de la TSX.

Les actionnaires de Dynacor sont invités à lire attentivement les documents relatifs à l’assemblée de Dynacor et à voter avant la date limite de vote par procuration. Des copies des documents relatifs à l’assemblée sont disponibles sur le site Web de la Société à l’adresse https://dynacor.com/agm-2026/ ou sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. De plus amples détails sur les activités perturbatrices et les déclarations inexactes de l’actionnaire dissident sont disponibles à l’adresse https://dynacor.com/nouvelles-2/.

L’ACTIONNAIRE DISSIDENT A DÉJÀ UTILISÉ CE SCÉNARIO SANS SUCCÈS PAR LE PASSÉ

La campagne de l’actionnaire dissident s’inscrit dans une tendance d’activisme perturbateur qui fait en sorte qu’une part disproportionnée des ressources de la Société est détournée pour répondre à des demandes répétitives et à des allégations sans fondement qui ne servent pas les intérêts de la Société. Malgré des efforts infructueux en 2025, notamment une assemblée convoquée à sa demande qui a échoué, une campagne d’abstention de vote qui a échoué, et une tentative infructueuse d’élire un administrateur au conseil d’administration de Dynacor, l’actionnaire dissident persiste à contester les décisions des actionnaires.

Il convient de noter qu’à la suite des campagnes infructueuses de 2025, l’actionnaire dissident avait formulé des demandes déraisonnables concernant les rachats d’actions et les frais juridiques, qui allaient à l’encontre des décisions des autres actionnaires et qui faisaient fi de leurs intérêts. La sollicitation actuelle, caractérisée par des communications trompeuses, semble une fois de plus motivée par les objectifs personnels de l’actionnaire dissident plutôt que par la valeur pour les actionnaires.

BILAN DE LA DIRECTION ET RÉALISATIONS STRATÉGIQUES

Au cours des trois dernières décennies, Dynacor a bâti un modèle d’affaires résilient en tant que chef de file de l’approvisionnement responsable en or auprès de mineurs artisanaux. Parmi les principales réalisations sous la supervision du conseil d’administration actuel, citons notamment :

Un solide rendement pour les actionnaires : La direction a livré une solide performance à long terme, générant un rendement total cumulé pour les actionnaires d’environ trois fois au cours des cinq dernières années.

: La direction a livré une solide performance à long terme, générant un rendement total cumulé pour les actionnaires d’environ trois fois au cours des cinq dernières années. Des normes de traçabilité à la fine pointe de l’industrie : Dynacor a été le pionnier d’une plateforme de traitement dotée de protocoles d’approvisionnement et de normes d’audit rigoureux destinés aux mineurs artisanaux autorisés par le gouvernement, qui est devenue une référence dans le secteur de l’exploitation minière artisanale. Son modèle d’affaires unique permet aux gouvernements de règlementer le secteur et aux mineurs de s’intégrer dans l’économie formelle.

: Dynacor a été le pionnier d’une plateforme de traitement dotée de protocoles d’approvisionnement et de normes d’audit rigoureux destinés aux mineurs artisanaux autorisés par le gouvernement, qui est devenue une référence dans le secteur de l’exploitation minière artisanale. Son modèle d’affaires unique permet aux gouvernements de règlementer le secteur et aux mineurs de s’intégrer dans l’économie formelle. Une performance opérationnelle record : Au premier trimestre de 2026, la Société a enregistré une production record pour un premier trimestre, qui s’est soldée par un bénéfice opérationnel record de 13,5 M$ US, démontrant la solidité de son modèle d’exploitation principal malgré les conditions de marché concurrentielles.

: Au premier trimestre de 2026, la Société a enregistré une production record pour un premier trimestre, qui s’est soldée par un bénéfice opérationnel record de 13,5 M$ US, démontrant la solidité de son modèle d’exploitation principal malgré les conditions de marché concurrentielles. Une diversification géographique stratégique : La Société est en pleine expansion en Afrique de l’Ouest et en Amérique latine, s’appuyant sur ses fondations au Pérou pour créer une base d’actifs diversifiée qui réduit le risque juridictionnel.

: La Société est en pleine expansion en Afrique de l’Ouest et en Amérique latine, s’appuyant sur ses fondations au Pérou pour créer une base d’actifs diversifiée qui réduit le risque juridictionnel. Un impact social par l’entremise de la Fondation Fidamar : La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l’or PX Impact® de Dynacor finance des projets de santé et d’éducation destinés aux communautés minières artisanales au Pérou, renforçant ainsi l’engagement de la Société en faveur d’un approvisionnement responsable.



RECOMMANDATION DU CONSEIL

Le conseil recommande unanimement aux actionnaires de voter EN FAVEUR de l’élection de chacun des candidats au conseil d’administration de la Société et EN FAVEUR des résolutions soumises au vote lors de l’assemblée, telles que décrites dans la circulaire. Les actionnaires sont encouragés à exercer leurs droits de vote lors de l’assemblée en se basant sur les documents officiels de la Société relatifs à l’assemblée et sur les registres d’information publique de la Société.

Le conseil estime que les recommandations de l’actionnaire dissident ne serviraient pas les meilleurs intérêts des actionnaires et compromettraient l’élan stratégique et la stabilité de la gouvernance de la Société.

Si vous avez des questions concernant l’assemblée, le vote ou les informations communiquées par la Société, veuillez contacter :

Laurel Hill Advisory Group

Sans frais en Amérique du Nord : 1-877-452-7184

International : 1-416-304-0211 (à frais virés en dehors de l’Amérique du Nord)

Messagerie texte : Texter « INFO » au numéro 1-877-452-7184 ou 1-416-304-0211

Courriel : assistance@laurelhill.com

À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société de traitement de minerai qui se consacre à la production d’or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d’une chaîne d’approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d’audit pour l’industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l’usine Veta Dorada et possède une propriété d’exploration aurifère au Pérou. La société est en pleine expansion en Afrique de l’Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l’or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d’éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d’informations.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l’industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

Contact :

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Ruth Hanna

Directrice, Relations Investisseurs

Téléphone : 514-393-9000 (poste 236)

Courriel : investors@dynacor.com

Site Web : https://dynacor.com

Renmark Financial Communications Inc.

Bettina Filippone

Téléphone : (416) 644-2020 ou (212) 812-7680

Courriel : bfilippone@renmarkfinancial.com

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