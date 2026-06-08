DEMIRE: Großaktionäre starten strukturierten Verkaufsprozess

Hauptaktionäre AEPF III 15 Sarl („AEPF“), eine von Apollo Global Management verwaltete Fondsgesellschaft, und Wecken & Cie. starten strukturierten Prozess zur Veräußerung ihrer Beteiligung von rund 90 %

Kein Verkauf über die Börse vorgesehen

Ziel: Neuer Ankerinvestor mit finanzieller Stärke und strategischem Beitrag

Basis geschaffen durch Stabilisierung, Portfolioanpassungen und finanzielle Maßnahmen

Langen, den 8. Juni 2026. DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) („DEMIRE“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass ihre Hauptaktionäre AEPF III 15 Sarl („AEPF“), eine von Apollo Global Management verwaltete Fondsgesellschaft, und Wecken & Cie. in Abstimmung mit dem Unternehmen einen strukturierten Prozess eingeleitet haben, um die Veräußerung ihrer gemeinsamen Beteiligung von rund 90 % an DEMIRE zu prüfen. Die Gesellschaft und die Großaktionäre werden dabei von Rothschild & Co. beraten.

Der Prozess befindet sich in einem frühen Stadium. Ob und in welcher Form eine Transaktion zustande kommt, ist derzeit offen. Eine Veräußerung über die Börse ist aktuell nicht vorgesehen.

In den vergangenen Jahren hat die DEMIRE ihr Portfolio angepasst und Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität sowie zur Stabilisierung der Finanzierungsstruktur umgesetzt. Dazu gehörten insbesondere Immobilienverkäufe sowie operative und finanzielle Maßnahmen zur Bedienung bestehender Verpflichtungen, inklusive Finanzierungen und Gesellschafterdarlehen. Diese Schritte bilden die Grundlage für die weitere Entwicklung des Unternehmens.

Ein möglicher Eigentümerwechsel eröffnet die Chance, zusätzliche strategische Impulse zu setzen und die Positionierung der DEMIRE weiterzuentwickeln. Im Fokus stehen dabei die gezielte Weiterentwicklung des Portfolios, die Realisierung vorhandener Wertpotenziale sowie die nachhaltige Stärkung von Kapitalstruktur und finanzieller Flexibilität. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen den initiierten Prozess.

Dr. Dirk Rüffel, Vorstandsvorsitzender, kommentiert: „Wir sind AEPF und Wecken & Cie. dankbar für die konstruktive und zielgerichtete Unterstützung in den vergangenen Jahren. In dieser Zeit haben wir wesentliche Fortschritte in der Strukturierung und Stabilisierung der DEMIRE erreicht. Die Portfoliostruktur ist heute ausgewogener, und wir haben die Resilienz unseres Geschäftsmodells auch in der herausfordernden Marktphase der letzten Jahre unter Beweis gestellt. Vor diesem Hintergrund unterstützen wir unsere Hauptaktionäre bei der Prüfung strategischer Optionen für ihre Beteiligung und sehen darin die Chance, neue Impulse für die weitere Entwicklung der DEMIRE zu setzen.“

Tim Brückner, Finanzvorstand, ergänzt: „Die in den vergangenen Jahren umgesetzten Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität und zur Stabilisierung unserer Finanzierung schaffen eine belastbare Ausgangsbasis. Ein möglicher Eigentümerwechsel kann zusätzliche Optionen eröffnen, insbesondere im Hinblick auf die Weiterentwicklung unserer Kapitalstruktur und die langfristige Refinanzierung. Unser Fokus liegt darauf, die finanzielle Flexibilität weiter zu erhöhen und so die Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung der DEMIRE zu stärken.“

Ende der Pressemitteilung

Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 31. März 2026 über einen Immobilienbestand von 42 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 512 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag