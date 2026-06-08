|KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 8.6.2026 KLO 15.00
|Kalmar Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 23, 2026
|Helsingin Pörssi
|Päivämäärä
|Osakemäärä
|Keskihinta/ osake
|Kokonaishinta
|1.6.2026
|10 000
|43,1681
|431 681,00
|2.6.2026
|7 000
|43,3412
|303 388,40
|3.6.2026
|6 000
|43,2578
|259 546,80
|4.6.2026
|6 000
|43,5088
|261 052,80
|5.6.2026
|6 000
|43,5787
|261 472,20
|Yhteensä viikolla 23
|35 000
|43,3469
|1 517 141,20
|Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 5.6.2026
|tehtyjen kauppojen jälkeen: 382 610 kpl.
|Kalmar Oyj:n puolesta
|Nordea Pankki Oyj
|Sami Huttunen
|Ilari Isomäki
|Lisätietoja:
|Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557
|Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697
|Kalmar lyhyesti
|Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa
|maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn
|laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien
|käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle
|teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120
|maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.
|www.kalmar.fi
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