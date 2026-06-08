Kalmar Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 23, 2026

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KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 8.6.2026 KLO 15.00   
     
     
Kalmar Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 23, 2026  
     
Helsingin Pörssi    
     
PäivämääräOsakemääräKeskihinta/ osakeKokonaishinta 
1.6.202610 00043,1681431 681,00 
2.6.20267 00043,3412303 388,40 
3.6.20266 00043,2578259 546,80 
4.6.20266 00043,5088261 052,80 
5.6.20266 00043,5787261 472,20 
Yhteensä viikolla 2335 00043,34691 517 141,20 
     
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 5.6.2026   
tehtyjen kauppojen jälkeen: 382 610 kpl.   
     
     
Kalmar Oyj:n puolesta    
     
Nordea Pankki Oyj    
     
Sami HuttunenIlari Isomäki   
     
Lisätietoja:    
Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557 
Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697
     
Kalmar lyhyesti    
Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa
maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn
laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien
käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle
teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120
maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.
www.kalmar.fi     
     
     
     


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KALMAR 1.6-5.6.2026 Trades
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