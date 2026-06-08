Foncière 7 Investissement: Communiqué de mise à disposition du rapport sur le gouvernement d'entreprise

Paris, le 8 juin 2026

Communiqué de mise à disposition du rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise

pour l’exercice clos le 31 décembre 2025

La Société annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise pour l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse http://www.fonciere7investissement.fr dans la rubrique « communiqués et informations règlementées ».

FONCIERE 7 INVESTISSEMENT

Société Anonyme au capital de 1 120 000 euros

55 rue Pierre Charron - 75008 PARIS - 486 820 152 RCS PARIS

Pièce jointe