Appel À Une Action Nationale Pour Lutter Contre La Crise De La Douleur Chronique Chez Les Femmes Et Les Vétéranes Au Canada

HAMILTON, Ontario, 08 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un rapport national récemment publié appelle à une action urgente et coordonnée pour lutter contre la douleur chronique chez les femmes et les vétéranes et présente une feuille de route pour élaborer une stratégie pancanadienne visant à combler les lacunes importantes en matière de recherche, de soins et de politiques.

Ce rapport est issu d’une table ronde nationale organisée le 13 avril 2026 par le Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens (CESLDC) et la Société canadienne de la douleur (SCD). Il rassemble les points de vue de chercheurs de premier plan, de cliniciens, de décideurs politiques et de personnes ayant une expérience vécue afin de jeter les bases d’une stratégie nationale globale visant à améliorer les soins de santé et le soutien offerts aux femmes et aux vétéranes vivant avec la douleur chronique.

« Ce rapport marque un tournant décisif pour notre pays », a déclaré Alice Aiken, Ph. D., vétérane des Forces armées canadiennes (FAC), professeure à l’Université Dalhousie et animatrice de la table ronde. « Pour la première fois, nous disposons d’une feuille de route claire et coordonnée pour harmoniser les données, la recherche et les soins afin d’améliorer les résultats et de changer fondamentalement la façon dont la douleur est comprise et traitée chez les femmes. »

La douleur chronique touche environ 22 % des femmes au Canada et près de la moitié des vétéranes, soit le groupe démographique connaissant la croissance la plus rapide au sein des FAC et de la communauté des vétérans. Plusieurs vétéranes atteintes de douleur chronique sont également aux prises avec des problèmes complexes de santé physique et mentale. Malgré sa prévalence, la douleur chronique demeure l’un des problèmes de santé les moins étudiés et les moins pris en charge, en particulier en ce qui concerne les femmes.

Le rapport souligne la façon dont la fragmentation des systèmes de soins, le manque de données et l’absence d’approches tenant compte des traumatismes continuent d’entraîner des iniquités en matière de santé. Il décrit également ce qui peut être fait pour y remédier.

« Les femmes vivant avec la douleur chronique sont depuis longtemps négligées », a déclaré la Dre Tania Di Renna, présidente de la SCD et coresponsable de la table ronde. « La stratégie nationale présentée dans ce rapport privilégie des approches interdisciplinaires qui tiennent compte des traumatismes et qui reflètent la complexité réelle de la santé des femmes tout au long de leur vie. »

Au cœur du rapport se trouve un appel en faveur d’une stratégie nationale coordonnée visant à harmoniser la recherche, les soins cliniques et les efforts politiques à l’échelle du Canada. Voici les principales priorités énoncées :

Élaborer une stratégie pancanadienne en matière de données sur la douleur chronique afin d’uniformiser les définitions et d’améliorer le partage de données, conformément à la Loi visant un système de soins de santé connecté au Canada;

Investir dans la science de la mise en œuvre afin de transformer les résultats de recherche en soins concrets;

Faire avancer la recherche sur la durée de vie et les spécificités de genre, y compris la santé reproductive, la ménopause et les traumatismes;

Accroître l’éducation et la sensibilisation des cliniciens, des décideurs politiques et des membres du public;

Veiller à ce que les femmes et les vétéranes soient représentées dans les cadres nationaux de santé, y compris le projet de loi S-243.





La stratégie propose également trois initiatives phares à mettre en œuvre immédiatement : la création d’un partenariat national sur les données, l’établissement de priorités de recherche coordonnées et la mise en place de centres interdisciplinaires de gestion de la douleur et de promotion du bien-être conçus pour offrir des soins intégrés et tenant compte des traumatismes.

« Le rapport trace une voie claire à suivre, et nous devons maintenant transformer ces données en actions concrètes », a déclaré le Dr Ramesh Zacharias, président, chef de la direction et directeur médical du CESLDC. « Grâce à des initiatives nationales coordonnées et à des investissements dans la science de la mise en œuvre, soit l’étude de l’application des résultats de recherche en contexte réel, nous pouvons nous assurer que la recherche profite aux patientes, améliore la prestation de soins et allège considérablement le fardeau de la douleur chronique chez les femmes au Canada. »

Le rapport conclut que le Canada se trouve à un tournant décisif et dispose d’une occasion unique d’élaborer une stratégie coordonnée, tenant compte des traumatismes et centrée sur les femmes, qui permettra de réduire l’invalidité, d’améliorer la qualité de vie et de renforcer l’équité en matière de santé pour les femmes et les vétéranes. La concrétisation de cette vision exigera toutefois un engagement soutenu et une collaboration entre les gouvernements fédéral et provinciaux, les établissements de recherche, les systèmes de santé et les organismes communautaires.

Le rapport complet est disponible ici : rapport de la table ronde des femmes

À propos du Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens (CESLDC)

Le Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens fait avancer la recherche, assure l’application des connaissances et favorise la collaboration afin d’améliorer la prévention et la gestion de la douleur chronique chez les vétérans canadiens. En travaillant avec des partenaires de partout au pays, le CESLDC élabore des solutions fondées sur des données probantes qui améliorent les politiques et les soins destinés aux vétérans et à leurs familles, ainsi que leur qualité de vie.

À propos de la Société canadienne de la douleur (SCD)

La Société canadienne de la douleur est un organisme national qui se consacre à l’avancement de la recherche, de l’éducation et des soins cliniques en matière de douleur. Faisant partie du chapitre de l’Association internationale pour l’étude de la douleur (IASP), la SCD rassemble des chercheurs, des cliniciens et des personnes ayant une expérience vécue afin d’améliorer la compréhension et la gestion de la douleur au Canada.

Personnes-ressources pour les médias

Lauren O’Grady

ogrady@vcp-vdc.ca

905-516-4781

Darya Eshaghi

deshaghi@sussex-strategy.com

437-961-3084