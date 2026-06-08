C-30 et C-31 : Des organisations pancanadiennes demandent à Ottawa de ne pas affaiblir l’encadrement des pesticides

MONTRÉAL, 08 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Victimes des pesticides du Québec (VPQ), une initiative de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), participe aujourd’hui à Ottawa à un point de presse réunissant plusieurs organisations pancanadiennes préoccupées par les modifications proposées à la Loi sur les produits antiparasitaires dans le cadre des projets de loi C-30 et C-31.

Dans leur mémoire, VPQ et l’ASPQ estiment que les changements proposés constituent un recul important en matière de protection de la santé publique et de surveillance des pesticides. Le mémoire souligne notamment les risques liés à la suppression de la réévaluation obligatoire des pesticides, à l’introduction de pouvoirs dérogatoires majeurs du gouvernement fédéral ainsi qu’à l’introduction de considérations économiques dans l’application de la loi.

« Les projets de loi C-30 et C-31 modifieraient profondément l’encadrement canadien des pesticides à un moment où les connaissances scientifiques démontrent clairement les impacts sur la santé, en particulier concernant les agriculteur·rices. Les victimes de pesticides demandent de protéger les générations futures des maladies neurodégénératives, des cancers, et autres impacts. Nous avons besoin d’améliorer la réglementation des pesticides, pas de l’affaiblir. Nous demandons que ces dispositions soient retirées et qu’un débat complet soit conduit avant leur adoption », affirme Pascal Priori, coordonnateur de la mobilisation et de Victimes des pesticides du Québec.

Le mémoire rappelle également que le Canada autorise toujours 121 pesticides interdits pour leur dangerosité ailleurs dans le monde et que cela met à risque les exportations canadiennes et le rapprochement souhaité avec le marché européen. Il soulève aussi des préoccupations quant aux compressions de 31 % annoncées touchant les capacités scientifiques et réglementaires fédérales en matière de pesticides.

Parmi ses recommandations, VPQ et l’ASPQ demandent notamment au gouvernement fédéral de maintenir les réévaluations périodiques obligatoires des pesticides et de renforcer la transparence des processus réglementaires afin de garantir la confiance du public de la Loi sur les produits antiparasitaires.

À propos de Victimes des pesticides du Québec (VPQ)

Victimes des pesticides du Québec est une initiative de l’ASPQ qui regroupe les personnes victimes, citoyen·nes et organisations afin d’informer, orienter et réduire les risques des pesticides sur la santé. https://www.victimespesticidesquebec.org/

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Contact

Véra Ferret, Directrice des communications et responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec et Victimes des pesticides du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org