Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 5 juin 2026

 | Source: WENDEL WENDEL

RACHAT D’ACTIONS – 8 JUIN 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 21 mai 2026.

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 1er au 5 juin 2026 :

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché (MIC Code)
WENDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		969500M98ZMIZYJD5O34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		01/06/2026FR0000121204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		8 45387,5610XPAR
01/06/20266 35187,5130CEUX
01/06/20261 15887,5349AQEU
01/06/2026 87687,5019TQEX
02/06/20268 42288,0699XPAR
02/06/20266 19487,7140CEUX
02/06/2026 84987,7448TQEX
02/06/20261 13587,7612AQEU
03/06/20266 12385,6394CEUX
03/06/20268 40685,7845XPAR
03/06/2026 84685,6447TQEX
03/06/20261 11185,6339AQEU
04/06/20268 34484,1182XPAR
04/06/20265 83084,0471CEUX
04/06/20261 08084,0537AQEU
04/06/2026 84884,0426TQEX
05/06/20268 66583,8668XPAR
05/06/20261 09683,7495AQEU
05/06/20266 09483,7217CEUX
05/06/2026 86883,7036TQEX
   TOTAL82 74985,8190 

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel

        

Contact
Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

        

Pièce jointe


Attachments

Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 5 juin 2026
GlobeNewswire

Recommended Reading

 