Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 5 juin 2026

RACHAT D’ACTIONS – 8 JUIN 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 21 mai 2026.

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 1er au 5 juin 2026 :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché (MIC Code) WENDEL











































































969500M98ZMIZYJD5O34











































































01/06/2026 FR0000121204











































































8 453 87,5610 XPAR 01/06/2026 6 351 87,5130 CEUX 01/06/2026 1 158 87,5349 AQEU 01/06/2026 876 87,5019 TQEX 02/06/2026 8 422 88,0699 XPAR 02/06/2026 6 194 87,7140 CEUX 02/06/2026 849 87,7448 TQEX 02/06/2026 1 135 87,7612 AQEU 03/06/2026 6 123 85,6394 CEUX 03/06/2026 8 406 85,7845 XPAR 03/06/2026 846 85,6447 TQEX 03/06/2026 1 111 85,6339 AQEU 04/06/2026 8 344 84,1182 XPAR 04/06/2026 5 830 84,0471 CEUX 04/06/2026 1 080 84,0537 AQEU 04/06/2026 848 84,0426 TQEX 05/06/2026 8 665 83,8668 XPAR 05/06/2026 1 096 83,7495 AQEU 05/06/2026 6 094 83,7217 CEUX 05/06/2026 868 83,7036 TQEX TOTAL 82 749 85,8190

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel

Contact

Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

Pièce jointe