IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 23 - 2026

 | Source: Ipsen Pharma Ipsen Pharma

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1er juin au 5 juin 2026
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1101/06/2026FR00102591506 000153,1130XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1102/06/2026FR00102591503 000151,6046XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1103/06/2026FR00102591503 000150,2304XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1104/06/2026FR00102591501 881152,4239XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1105/06/2026FR00102591502 386156,1763XPAR
   TOTAL16 267152,6728 

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