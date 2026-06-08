IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 23 - 2026

Présentation agrégée par jour et par marché
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 1er juin au 5 juin 2026
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|01/06/2026
|FR0010259150
|6 000
|153,1130
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|02/06/2026
|FR0010259150
|3 000
|151,6046
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|03/06/2026
|FR0010259150
|3 000
|150,2304
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|04/06/2026
|FR0010259150
|1 881
|152,4239
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|05/06/2026
|FR0010259150
|2 386
|156,1763
|XPAR
|TOTAL
|16 267
|152,6728
Pièce jointe