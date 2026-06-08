LECTRA : Programme de rachat d’actions - Déclaration agrégée des transactions sur actions propres réalisées du 1er au 5 juin 2026

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Programme de rachat d’actions

Déclaration agrégée des transactions sur actions propres
réalisées du 1er au 5 juin 2026


Paris, le 8 juin 2026,

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l'Assemblée générale mixte du 29 avril 2026 pour opérer sur ses actions, Lectra SA (LEI : 9695000KWQEBUDT6IO19) déclare ci-après les transactions sur ses actions propres (LSS - FR0000065484), réalisées du 1er juin au 5 juin 2026 par un prestataire de services d'investissement dans le cadre du mandat annoncé le 5 mai 2026, conformément à la réglementation applicable :

Nom de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier
(en nombre d’actions)		Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€)Marché
(MIC Code)
LECTRA01/06/2026FR000006548413 28117,4908XPAR
LECTRA01/06/2026FR00000654848 11817,5150CEUX
LECTRA01/06/2026FR00000654841 53117,5335AQEU
LECTRA01/06/2026FR00000654841 02217,5175TQEX
LECTRA02/06/2026FR000006548413 42017,9767XPAR
LECTRA02/06/2026FR00000654848 25217,9612CEUX
LECTRA02/06/2026FR00000654841 60117,9532AQEU
LECTRA02/06/2026FR00000654841 06317,9697TQEX
LECTRA03/06/2026FR00000654841 14617,5472TQEX
LECTRA03/06/2026FR00000654848 62717,5358CEUX
LECTRA03/06/2026FR000006548413 90517,6095XPAR
LECTRA03/06/2026FR00000654841 69317,5547AQEU
LECTRA04/06/2026FR000006548413 33217,0664XPAR
LECTRA04/06/2026FR00000654848 60817,0329CEUX
LECTRA04/06/2026FR00000654841 76417,0541AQEU
LECTRA04/06/2026FR00000654841 18417,0331TQEX
LECTRA05/06/2026FR000006548413 35017,1391XPAR
LECTRA05/06/2026FR00000654848 90217,1424CEUX
LECTRA05/06/2026FR00000654841 89717,1722AQEU
LECTRA05/06/2026FR00000654841 20617,1556TQEX
  TOTAL123 90217,4459 


A propos de Lectra
A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets. Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients. Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffres d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150. 
Pour plus d’informations, visitez lectra.com.

Lectra –Siège social : 16–18, rue Chalgrin • 75016 Paris • France
Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 – lectra.com
Société anonyme au capital de 38 063 263 €. RCS Paris B 300 702 305

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