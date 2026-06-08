LECTRA : Programme de rachat d’actions - Déclaration agrégée des transactions sur actions propres réalisées du 1er au 5 juin 2026

Programme de rachat d’actions



Déclaration agrégée des transactions sur actions propres

réalisées du 1er au 5 juin 2026





Paris, le 8 juin 2026,

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l'Assemblée générale mixte du 29 avril 2026 pour opérer sur ses actions, Lectra SA (LEI : 9695000KWQEBUDT6IO19) déclare ci-après les transactions sur ses actions propres (LSS - FR0000065484), réalisées du 1er juin au 5 juin 2026 par un prestataire de services d'investissement dans le cadre du mandat annoncé le 5 mai 2026, conformément à la réglementation applicable :

Nom de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Marché

(MIC Code) LECTRA 01/06/2026 FR0000065484 13 281 17,4908 XPAR LECTRA 01/06/2026 FR0000065484 8 118 17,5150 CEUX LECTRA 01/06/2026 FR0000065484 1 531 17,5335 AQEU LECTRA 01/06/2026 FR0000065484 1 022 17,5175 TQEX LECTRA 02/06/2026 FR0000065484 13 420 17,9767 XPAR LECTRA 02/06/2026 FR0000065484 8 252 17,9612 CEUX LECTRA 02/06/2026 FR0000065484 1 601 17,9532 AQEU LECTRA 02/06/2026 FR0000065484 1 063 17,9697 TQEX LECTRA 03/06/2026 FR0000065484 1 146 17,5472 TQEX LECTRA 03/06/2026 FR0000065484 8 627 17,5358 CEUX LECTRA 03/06/2026 FR0000065484 13 905 17,6095 XPAR LECTRA 03/06/2026 FR0000065484 1 693 17,5547 AQEU LECTRA 04/06/2026 FR0000065484 13 332 17,0664 XPAR LECTRA 04/06/2026 FR0000065484 8 608 17,0329 CEUX LECTRA 04/06/2026 FR0000065484 1 764 17,0541 AQEU LECTRA 04/06/2026 FR0000065484 1 184 17,0331 TQEX LECTRA 05/06/2026 FR0000065484 13 350 17,1391 XPAR LECTRA 05/06/2026 FR0000065484 8 902 17,1424 CEUX LECTRA 05/06/2026 FR0000065484 1 897 17,1722 AQEU LECTRA 05/06/2026 FR0000065484 1 206 17,1556 TQEX TOTAL 123 902 17,4459





A propos de Lectra

A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets. Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients. Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffres d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.

Pour plus d’informations, visitez lectra.com.

Lectra –Siège social : 16–18, rue Chalgrin • 75016 Paris • France

Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 – lectra.com

Société anonyme au capital de 38 063 263 €. RCS Paris B 300 702 305

Pièce jointe