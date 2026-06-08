Orange : Orange devient actionnaire à 100 % de MasOrange, l’opérateur leader en Espagne

Communiqué de presse

Paris, le 8 juin 2026

Orange devient actionnaire à 100 % de MasOrange, l’opérateur leader en Espagne

Orange finalise l’acquisition des 50 % restants du capital de MasOrange détenus par son coactionnaire Lorca.

Cette opération constitue une étape clé dans l'exécution du plan Trust the future et permettra de bénéficier pleinement des synergies industrielles et commerciales, au service d'une création de valeur accrue en Espagne, le 2 ème marché du Groupe.

marché du Groupe. Meinrad Spenger, Directeur général de MasOrange, rejoindra le Comité exécutif du groupe Orange.





Orange annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de la participation de 50 % détenue par Lorca dans MasOrange, sa co-entreprise en Espagne. Le Groupe détient désormais 100 % du capital de l’opérateur et consolidera désormais l’intégralité des résultats de MasOrange dans ses comptes..

Cette opération intervient à la suite de la signature d’un accord engageant avec Lorca le 12 décembre 2025 visant à acquérir l’intégralité de MasOrange pour un prix de 4,25 milliards d’euros en numéraire. Depuis cette date, Orange a obtenu l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation de la transaction, et notamment celles de la Commission européenne.

Une étape clé dans la stratégie du Groupe en Espagne

Christel Heydemann, Directrice générale du groupe Orange, déclare : « La pleine acquisition de MasOrange est une étape stratégique de notre plan Trust the future et renforce la position d'Orange en Espagne, notre deuxième marché en Europe. Elle ouvre la voie à des synergies industrielles, opérationnelles et commerciales accélérées, favorisant une création de valeur plus importante. Avec la pleine propriété vient la pleine agilité : MasOrange peut désormais avancer à pleine vitesse, portée par la force et l'envergure du groupe Orange. »

Meinrad Spenger, Directeur général de MasOrange, ajoute : « En intégrant pleinement le groupe Orange, MasOrange dispose désormais d’une base encore plus solide pour poursuivre sa croissance. Cela nous permettra d’accélérer notre dynamique sur le marché espagnol, en nous appuyant sur une capacité accrue d’investissement et d’innovation ainsi que sur une expertise mondiale. C’est une bonne nouvelle pour les consommateurs, les entreprises et les administrations publiques en Espagne, car nous continuerons à leur proposer des services innovants et de grande qualité, tout en tirant parti de la force industrielle et de l’envergure du groupe Orange pour créer davantage de valeur en Espagne. »

Dans le prolongement de cette opération, Meinrad Spenger rejoint le Comité exécutif du groupe Orange. Cette nomination reflète l’importance stratégique de l’Espagne pour le Groupe et permettra de s’appuyer encore davantage sur son expérience reconnue dans le secteur des télécommunications et sur son leadership dans la poursuite du développement de MasOrange.

MasOrange est aujourd’hui le premier opérateur sur le marché espagnol en volume de clients et en satisfaction clients. A la fin du premier trimestre 2026, il comptait 26 millions de clients mobiles et 7,1 millions de clients haut débit fixe. MasOrange s’appuie sur des infrastructures fibres et mobiles 5G fixes les plus avancées, lui permettant de proposer une connectivité de qualité et des services innovants sur l’ensemble du territoire, afin de répondre aux besoins des administrations publiques, des consommateurs et des entreprises.

Après la clôture de la transaction, le Groupe a l'intention de refinancer la dette financière de MasOrange au fil du temps.

A propos d’Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications. Le Groupe ambitionne d’être le partenaire de confiance pour la vie numérique du quotidien en offrant aux particuliers, aux entreprises et aux communautés une connectivité fiable et des services innovants. À fin 2025, Orange connecte 340 millions de clients (incluant MasOrange) dans 26 pays et a réalisé 40,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Acteur de confiance, Orange s’appuie sur l’excellence de ses réseaux très haut débit pour déployer des infrastructures numériques en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Le Groupe est leader européen de la fibre avec 100 millions de foyers raccordables et des offres convergentes. En France, Orange connecte 34 millions de clients et a été classé n° 1 par le régulateur Arcep pour la qualité de son réseau mobile pour la 15ème année consécutive. En Afrique et au Moyen-Orient, le moteur de croissance du Groupe, Orange compte près de 180 millions de clients et favorise l’inclusivité numérique et financière à travers ses solutions connectées.

Sous la marque Orange Business, le Groupe accompagne les entreprises dans la transformation de leurs réseaux ainsi que dans l’IA, le cloud de confiance et la cybersécurité. Orange est également un acteur majeur du marché wholesale, avec une infrastructure mondiale de premier plan et des capacités importantes de déploiement et d’exploitation de câbles sous-marins. Acteur engagé de l’innovation, Orange s’appuie sur 700 chercheurs et détient un portefeuille de 11 000 brevets.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA). Plus d’informations : www.orange.com

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited

Contacts presse :

Eric Fohlen-Weill ; eric.fohlen-weill@orange.com

Tom Wright ; tom.wright@orange.com

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