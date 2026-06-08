Voltalia sécurise une capacité de raccordement de 322 mégawatts à Pecém pour soutenir

des projets de data centers à grande échelle

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), producteur et fournisseur d’énergies renouvelables, annonce la signature d’un Contrat d’Utilisation du Système de Transmission (CUST) avec l’Opérateur National du Système Électrique brésilien (ONS), sécurisant une capacité de raccordement de 322 mégawatts au Complexe Industriel et Portuaire de Pecém, dans l’État du Ceará.

Cet accord constitue une étape clé dans la stratégie de Voltalia visant à se positionner comme un partenaire de référence pour les projets d’infrastructures numériques énergivores, en particulier dans le secteur en forte croissance des centres de données.

Voltalia est actuellement en discussions avancées avec plusieurs opérateurs de centres de données. Le groupe prévoit de développer des projets d’énergies renouvelables dédiés, principalement éoliens, afin de répondre à la demande croissante en électricité fiable et décarbonée.

Situé au cœur d’un pôle industriel et logistique majeur, le complexe de Pecém offre une combinaison unique de disponibilités foncières, d’infrastructures solides et d’accès au réseau, en faisant un emplacement stratégique pour des projets numériques de grande envergure.

« La signature de cet accord marque une étape importante dans la stratégie de Voltalia au Brésil, renforçant sa capacité à saisir les opportunités émergentes liées à l’essor rapide de l’économie numérique, en particulier dans le secteur des centres de données. Cette tendance entraîne une demande croissante en énergie renouvelable fiable et compétitive. Grâce à sa solide base industrielle et logistique, Pecém est idéalement positionné pour accompagner ce développement. La présence de Voltalia dans la région réunit des atouts clés, notamment un accès à des ressources renouvelables de grande qualité, un raccordement sécurisé au réseau et un environnement industriel prêt à être développé, permettant au Groupe d’accompagner des projets de grande envergure et fortement énergivores », déclare Robert Klein, Directeur général de Voltalia.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2026, le 23 juillet 2026 (post bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 12 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de ses 1900 collaborateurs dans 15 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings.



Loan Duong, Directrice Communications & Relations Investisseurs

Email : invest@voltalia.com

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Relations Presse SEITOSEI.ACTIFIN

Jennifer Jullia

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