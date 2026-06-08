Des informaticiens publient une étude de référence sur la convergence entre cryptomonnaies et intelligence artificielle

« Crypto x AI, AI x Crypto : A Survey », publié par L’Initiative for CryptoCurrencies and Contracts (IC3), analyse en profondeur la manière dont la convergence de deux technologies émergentes — les cryptomonnaies (crypto) et l’intelligence artificielle (IA) — peut bénéficier aux utilisateurs ou, au contraire, leur nuire.

NEW YORK, 08 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus d’une vingtaine d’informaticiens et de chercheurs issus du monde académique et de l’industrie, notamment de Cornell Tech, Carnegie Mellon University, Princeton University, Technion et Yale University, ont publié une étude approfondie consacrée aux interactions entre les cryptomonnaies et l’intelligence artificielle.

Cette synthèse, publiée par l’IC3, se veut un guide pour les futurs travaux de recherche et de développement. Elle offre des informations essentielles sur ce que la crypto peut apporter à l’IA, et inversement, tout en recensant les problèmes en suspens, les risques de sécurité, les nouveaux axes de recherche ainsi que les mythes et idées reçues les plus répandus.

« Il existe une quantité considérable de travaux et de publications dans ce domaine, provenant à la fois de la recherche académique et de l’industrie, et il peut être difficile de s’y retrouver. Avec cette étude, notre objectif était de mettre en lumière et de synthétiser ce que nous savons actuellement et, peut-être plus important encore, d’identifier les lacunes auxquelles les communautés de recherche et les praticiens peuvent s’attaquer », a déclaré Giulia Fanti, coéditrice de l’étude.

Cette publication offre une analyse lucide des opportunités et des défis liés à la rencontre entre crypto et IA. Par exemple, l’IA pourrait rendre les blockchains plus autonomes et plus intelligentes, mais elle pourrait également favoriser de nouvelles formes de manipulation des marchés et de collusion. En voici les principales conclusions :

L’IA peut rendre les systèmes crypto plus faciles à utiliser et plus flexibles. Les modèles d’IA peuvent aider les blockchains à traiter des données issues du monde réel, renforcer les capacités d’analyse et de détection des fraudes, améliorer la sécurité des contrats intelligents et exécuter des tâches à partir d’objectifs formulés à un haut niveau par les utilisateurs.

Les systèmes de trading pilotés par l’IA peuvent favoriser la collusion entre agents autonomes et créer des avantages injustes comparables à un délit d’initié grâce à des stratégies opaques.

Les outils et infrastructures crypto peuvent contribuer à sécuriser et fiabiliser les chaînes de traitement des données utilisées pour l’entraînement des modèles d’IA.

Malgré l’enthousiasme suscité par la décentralisation des chaînes de valeur de l’IA — de l’entraînement des modèles à leur inférence, en passant par la collecte et l’évaluation des données — il existe encore relativement peu d’analyses quantitatives démontrant si, et dans quelle mesure, cette décentralisation améliore réellement les indicateurs finaux, tels que les coûts pour les fournisseurs ou les utilisateurs de services d’IA.





« La crypto est une technologie “rigide”, fondée sur des primitives cryptographiques aux propriétés de sécurité rigoureuses et sur des programmes produisant des résultats sans ambiguïté. L’IA est une technologie “souple” : personne ne comprend totalement ni ne peut faire pleinement confiance aux modèles dont elle dépend. Les combiner de manière naïve revient un peu à essayer de souder de la gélatine », a expliqué Ari Juels, coéditeur de l’étude. « Bien intégrées, cependant, les technologies cryptographiques peuvent canaliser la puissance fluide de l’IA dans des systèmes sûrs et fiables. Notre objectif est d’orienter la communauté vers les domaines les plus prometteurs de la vision crypto × IA — et ils existent bel et bien. »

L’étude identifie plusieurs pistes de recherche et de développement pour les années à venir et se présente comme un guide de référence pour les entreprises et les acteurs technologiques. Ces enseignements sont particulièrement précieux pour les organisations souhaitant tirer parti de nouvelles opportunités économiques et acquérir un avantage concurrentiel, tout en identifiant et en limitant les menaces émergentes.

L’étude complète est accessible en cliquant ici.

Auteurs : Sarah Allen (IC3, Flashbots) ; Pranay Anchuri (Offchain Labs) ; James Austgen (IC3, Cornell Tech) ; Maryam Bahrani (Ritual Labs) ; Roi Bar-Zur (IC3, Université de Tel-Aviv) ; Samuel Breckenridge (IC3, Cornell Tech) ; Aaron Buchwald (Ava Labs) ; Christian Cachin (IC3, Université de Berne) ; James Hsin-yu Chiang (IC3, ETH Zurich) ; Neil DeSilva (IC3) ; Ittay Eyal (IC3, Technion) ; Andrés Fábrega (IC3, Cornell Tech) ; Giulia Fanti (IC3, Carnegie Mellon University) ; Jared Fernandez (Carnegie Mellon University) ; Ari Juels (IC3, Cornell Tech) ; Andrew Miller (IC3, Teleport, FlashbotsX) ; Marwa Mouallem (IC3, Technion) ; Christian Sillaber (Université de Berne) ; Dani Vilardell (IC3, Cornell Tech) ; Pramod Viswanath (Princeton University) ; Wenhao Wang (IC3, Yale University) ; Matt Weinberg (IC3, Princeton University) ; Sen Yang (IC3, Yale University) ; Jianzhu Yao (Princeton University) ; Fan Zhang (IC3, Yale University).

L’Initiative for CryptoCurrencies and Contracts (IC3) est un consortium universitaire de premier plan dédié à l’avancement de la recherche scientifique et des applications concrètes de la technologie blockchain. Basé au Jacobs Institute de Cornell Tech, à New York, l’IC3 rassemble des enseignants-chercheurs et des étudiants issus de plus d’une douzaine d’universités phares. Ses domaines d’expertise couvrent notamment la cryptographie, l’intelligence artificielle, les systèmes distribués, les langages de programmation, la théorie des jeux, l’économie et les politiques publiques liées aux technologies. Les chercheurs et anciens membres de l’IC3 ont contribué à la création de plusieurs « licornes » de la blockchain, dont Flashbots, Ava Labs et Offchain Labs (Arbitrum). Ils ont également développé de nouveaux outils et concepts et publié des travaux qui ont influencé les pratiques du secteur ainsi que les approches de gouvernance responsable des technologies. Pour en savoir plus, consultez le site : ic3research.org.

Contact presse :

Ashley Stanhope

Hardfork Media

ashley@hardfork.media

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a645a721-0fcf-4ae2-ac7b-09c173d748a9