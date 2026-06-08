Communiqué de presse

8 juin 2026 - N° 13

Informations relatives au remboursement par SCOR SE de 282,9 millions d’euros d’obligations subordonnées en circulation

SCOR SE (la « Société ») annonce le remboursement de 282,9 millions d’euros d’obligations subordonnées portant intérêt à taux fixe réinitialisable émises le 7 décembre 2015 avec une première date de remboursement anticipé le 8 juin 2026 (ISIN : FR0013067196) et restant en circulation1 (les « Obligations ») conformément aux modalités (terms and conditions) des Obligations figurant dans le prospectus en date du 3 décembre 2015 (les « Modalités »).

Le remboursement anticipé des Obligations a fait l’objet d’une autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Conformément à la Modalité 6.9 (Cancellation) des Modalités, l’ensemble des Obligations ainsi remboursées seront annulées.

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SCOR, un réassureur mondial de premier plan







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Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.scor.com Relations Presse

Alexandre Garcia

media@scor.com











Relations Investisseurs

Thomas Fossard

InvestorRelations@scor.com











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1 Le remboursement des Obligations fait suite à l’offre de rachat réalisée en septembre 2025 ayant permis à la Société de procéder au remboursement de 317,1 millions d’obligations subordonnées de la même souche obligataire – voir : Résultats de l’offre de rachat en numéraire d’obligations subordonnées

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