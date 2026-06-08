Air Canada commente la sanction pécuniaire imposée à un ancien pilote qui détenait une licence inappropriée

MONTRÉAL, 08 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada a publié aujourd’hui la déclaration suivante concernant une sanction pécuniaire imposée par Transports Canada à un ancien pilote d’Air Canada en raison de son type de certification. Se reporter aux Particuliers contrevenants en aviation.

La sécurité n’a pas été compromise par cet incident étant donné que tous les pilotes d’Air Canada sont soumis, tous les six mois, à une formation périodique obligatoire pour valider leurs compétences de pilotage et, tous les 12 mois, à une vérification par un pilote vérificateur de Transports Canada. Toutefois, l’octroi de licences appropriées étant un élément essentiel de l’approche multidimensionnelle à l’égard de la sécurité adoptée au sein de l’industrie du transport aérien, Air Canada prend cette situation très au sérieux. La société aérienne a procédé à un audit de ses pilotes et n’a constaté aucun autre cas de non-conformité. De plus, les licences de pilote sont contre-vérifiées par un pilote vérificateur certifié dans le cadre de contrôles et de formations périodiques. La Société a également renforcé les procédures administratives suivies au moment de la vérification physique de ces licences. Ce processus comprend la vérification des documents originaux délivrés par Transports Canada.

Tout au long de son emploi à Air Canada, l’individu en cause était un pilote pleinement qualifié, titulaire d’une licence de pilote professionnel valide. Il a atteint ou même dépassé les exigences de la formation annuelle requise et a fait preuve d’un degré élevé de compétence pour piloter en toute sécurité de gros avions.

Toutefois, bien que les commandants de bord et les premiers officiers soient également formés pour opérer les avions, la réglementation exige que les commandants de gros-porteurs exploités par des sociétés aériennes au Canada détiennent une licence de pilote de ligne (ATPL), obtenue après la réussite de toute une série d’examens écrits. Dès qu’Air Canada a constaté que le pilote, qui avait été promu commandant de bord, ne détenait pas la licence de pilote de ligne obligatoire pour occuper ce poste, elle l'a relevé de ses fonctions et a signalé volontairement la situation à Transports Canada.

L’ancien pilote ne travaille plus à Air Canada.

En raison de la législation sur la protection de la vie privée et du fait qu’une enquête criminelle est en cours, Air Canada ne peut faire d’autres commentaires à ce sujet.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’excursions, ainsi qu’un éventail d’activités et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC ».

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