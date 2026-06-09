TCL SunPower präsentiert auf der SNEC und Intersolar Europe die nächste Generation der Back-Contact-Technologie

LYON, Frankreich, June 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TCL SunPower, ein weltweit führender Anbieter von Solarenergielösungen, hat heute seine Teilnahme an der SNEC (3.–5. Juni in Shanghai) und der Intersolar Europe (23.–25. Juni in München) bekannt gegeben. Dort wird das Unternehmen seine neuesten Energiesysteme für Privathaushalte sowie für Gewerbe- und Industrieanwendungen vorstellen, die auf der nächsten Generation der firmeneigenen Back-Contact-Solarmodultechnologie basieren.

„Die Back-Contact-Technologie ist ein zentraler Baustein unserer Vision vom intelligent vernetzten Zuhause“, sagt Steven Zhang, General Manager bei TCL SunPower. „Aufbauend auf der mehr als 40-jährigen Innovationskraft von SunPower, kombiniert mit der globalen Präsenz von TCL und einer Finanzkraft von 43 Milliarden US-Dollar, setzen wir weltweit neue Maßstäbe für die Entwicklung, Herstellung und den Einsatz fortschrittlicher Solartechnologie. Die neue Produktgeneration markiert einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu vollständig integrierten Energieökosystemen – von der Solarstromerzeugung über die Energiespeicherung bis hin zum intelligenten Energiemanagement.“

Um unterschiedliche Marktanforderungen optimal zu bedienen, setzt TCL SunPower auf eine Dual-Brand-Strategie. Beide Marken greifen auf eine gemeinsame technologische Basis zurück, adressieren jedoch unterschiedliche Kundensegmente: Während SunPower ein maßgeschneidertes Premium-Komplettangebot für Eigenheime bietet, bei dem Leistung, einfache Handhabung und langfristige Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen, stellt TCL Solar leistungsstarke und wirtschaftliche Lösungen für Projekte unterschiedlichster Größenordnungen und Anwendungsbereiche bereit. Gemeinsam ermöglichen beide Marken skalierbare Energiesysteme für die fortschreitende Elektrifizierung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden weltweit.

Back-Contact-Technologie der nächsten Generation als Basis integrierter Energiesysteme

Auf der SNEC und der Intersolar Europe stellt TCL SunPower zahlreiche Produktneuheiten vor. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf neuen Back-Contact-Modulgenerationen von TCL SunPower und TCL Solar, die als technologische Grundlage umfassender Energieökosysteme dienen.

SunPower: Das Energieökosystem für ein vernetztes Zuhause

SunPower präsentiert seine neue Generation von Back-Contact-Solarmodulen für den Wohnbereich. Die Module wurden auf maximale Energieförderung und hohe Leistungsdichte ausgelegt und bilden die Basis eines vollständig integrierten Energiesystems für das Eigenheim.

Zu diesem Ökosystem gehören:

Neue SunPower Back-Contact-PV-Module mit SunPowers patentierter Back-Contact- und Schindelzellen-Technologie. Das hochdichte Moduldesign zeichnet sich durch die niedrigste Degradationsrate auf dem Markt (0,25 %), einen niedrigen Temperaturkoeffizienten (0,26 %/°C) und eine starke Leistung bei Verschattung aus. Die Module erreichen Leistungen von bis zu 505 Watt und Wirkungsgrade von bis zu 24,7 %. Abgesichert werden sie durch eine 40-jährige Garantie auf Produkt, Leistung und Service.

mit SunPowers patentierter Back-Contact- und Schindelzellen-Technologie. Das hochdichte Moduldesign zeichnet sich durch die niedrigste Degradationsrate auf dem Markt (0,25 %), einen niedrigen Temperaturkoeffizienten (0,26 %/°C) und eine starke Leistung bei Verschattung aus. Die Module erreichen Leistungen von bis zu 505 Watt und Wirkungsgrade von bis zu 24,7 %. Abgesichert werden sie durch eine 40-jährige Garantie auf Produkt, Leistung und Service. Neue S peicherlösung für Privathaushalte

Wärmepumpen für Privathaushalte

Die neuen Wärmepumpen bieten eine starke Leistung selbst bei niedrigen Temperaturen (100 % Heizleistung bei -7 °C), extrem leisen Betrieb (28 dB(A) in 3 m Entfernung) und intelligente Energieoptimierung.





Zusammen bilden diese Komponenten ein durchgängiges Energiesystem aus Solarstromerzeugung, Speicherung und intelligentem Energiemanagement – gebündelt unter einer Marke und aufeinander abgestimmt. Damit schafft SunPower die Grundlage für das vollständig vernetzte Zuhause, in dem Energieerzeugung, Speicher, intelligente Haushaltsgeräte und die Interaktion mit dem Stromnetz intelligent koordiniert werden, um den Energieverbrauch ganzheitlich zu optimieren.

TCL – TCL Solar: Leistungsstarke Energielösungen für Gewerbe und Industrie

Unter der Marke TCL – TCL Solar präsentiert das Unternehmen erstmals sein vollständiges Portfolio der T5-Pro-Modulserie, neue Back-Contact-Module sowie Speicherlösungen für Privathaushalte und für gewerbliche beziehungsweise industrielle Anwendungen. Ein breites und vielseitiges Portfolio an PV-Modulen, darunter:

T5 Pro

Neue TCL Solar C2-Module

Die neuen C2-Module verfügen über eine lückenlose Back-Contact-Zellarchitektur, die die aktive Modulfläche maximiert, niedrigere Betriebstemperaturen ermöglicht und das Risiko von Mikrorissen reduziert. Dadurch werden sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die Langzeitzuverlässigkeit verbessert. Die Module erreichen Wirkungsgrade von bis zu 24,50 %. Im Kompaktformat sind Leistungen von bis zu 495 Watt möglich, für Gewerbe- und Industrieanwendungen bis zu 665 Watt. Die Produktgarantie beträgt 25 Jahre, die Leistungsgarantie 30 Jahre.

Die neue Back-Contact-Technologie von TCL Solar bildet zugleich die Grundlage für ein umfassendes Energieökosystem im Gewerbe- und Industriesegment. Dazu gehören:

Neue TCL-Speicherlösung für Privathaushalte

Das kompakte All-in-One-System mit Schutzklasse IP66 verfügt über eine patentierte Smart-Balancing-Technologie, die auch Batterien unterschiedlichen Alters unterstützt. Hinzu kommen Batteriezellen der neuesten Generation mit 314 Ah sowie drei MPPT-Eingänge für komplexe Dachlayouts.

Das kompakte All-in-One-System mit Schutzklasse IP66 verfügt über eine patentierte Smart-Balancing-Technologie, die auch Batterien unterschiedlichen Alters unterstützt. Hinzu kommen Batteriezellen der neuesten Generation mit 314 Ah sowie drei MPPT-Eingänge für komplexe Dachlayouts. Neues Speicherportfolio für Gewerbe und Industrie

TCL Solar präsentiert eines der kompaktesten integrierten Speichersysteme am Markt. Die besonders kompakte Lösung lässt sich flexibel skalieren und umfasst Leistungsstufen von 50 bis 500 kW sowie Speicherkapazitäten von 100 kWh bis 1 MWh. Sie unterstützt eine PV-Überdimensionierung von bis zu 200 % und verfügt über sechs MPPT-Kanäle. Ergänzt wird das Portfolio durch ein AC-gekoppeltes Speichersystem mit einer Kapazität von 261 kWh, das auf bis zu 6,26 MWh erweitert werden kann.

Intelligentes Energiemanagement – offene Standardplattform für beide Marken

Ein universelles HEMS-Gateway unterstützt unterschiedliche Installationsszenarien und ermöglicht eine KI-gestützte Optimierung des gesamten Energiesystems – von PV-Anlagen und Batteriespeichern über Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bis hin zu Wärmepumpen und intelligenten Verbrauchern. Es ist geräteunabhängig konzipiert und kann bis zu drei Wechselrichter integrieren.

Dieser Ansatz ermöglicht es Unternehmen und Projektentwicklern, skalierbare, leistungsstarke Systeme einzusetzen, die hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit miteinander verbinden.

„Die Back-Contact-Technologie ist ein wesentlicher Bestandteil unserer langfristigen Technologie-Roadmap. Sie baut auf der jahrzehntelang bewährten Leistungsfähigkeit von SunPower auf und ebnet den Weg für kommende Technologiegenerationen“, sagt Karin Alberto Burkhardt, Director of PV Products. „Durch die rückseitige Stromführung werden elektrische Verluste reduziert, das thermische Verhalten verbessert und ein höherer Energieertrag sowie maximale Zuverlässigkeit unter realen Bedingungen erzielt. In Verbindung mit Speicher- und Energiemanagementlösungen entsteht über die Portfolios von SunPower und TCL Solar hinweg eine gemeinsame Plattform, die auf maximale Leistung, niedrigere Stromgestehungskosten und den weltweiten Einsatz in Projekten jeder Größenordnung ausgelegt ist.“

Über TCL SunPower Global

TCL SunPower Global vereint die technologische Kompetenz und Innovationskraft von SunPower mit der globalen Stärke und finanziellen Stabilität der TCL Group. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet leistungsstarke, zuverlässige und wirtschaftliche Solar- und Energielösungen für Märkte weltweit. Das Unternehmen kombiniert modernste Technologie und eine vertikal integrierte Produktion mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, um die globale Energiewende voranzutreiben. Zum Unternehmen gehören zwei sich ergänzende Marken: SunPower für hochwertige, voll integrierte Energielösungen im Eigenheimsegment sowie TCL–TCL Solar für leistungsstarke und wirtschaftliche Solar- und Energiekonzepte. Gemeinsam decken sie die vielfältigen Anforderungen des globalen Solarmarktes ab – von Dachanlagen für Privathaushalte über gewerbliche Projekte bis hin zu Großanlagen.

Weitere Informationen: sunpowerglobal.com , tclsolar.com und LinkedIn .

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