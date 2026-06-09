TCL SunPower dévoilera lors des salons SNEC et Intersolar Europe un portefeuille élargi de solutions énergétiques innovantes, dont sa technologie de contact arrière de nouvelle génération.

LYON, France, 09 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- TCL SunPower, leader mondial des solutions d’énergie solaire, annonce sa participation aux salons SNEC (du 3 au 5 juin à Shanghai) et Intersolar Europe (du 23 au 25 juin à Munich), où l’entreprise dévoilera sa nouvelle génération de systèmes énergétiques intégrés pour les marchés résidentiel, commercial et industriel, fondés sur sa technologie avancée de cellules à contact arrière.

« La technologie de contact arrière est au cœur de notre vision de la maison connectée », a déclaré Steven Zhang, directeur général de TCL SunPower. « En alliant l’expérience d’innovation de plus de 40 ans de SunPower avec l’envergure mondiale et la solidité financière de 43 milliards de dollars de TCL, nous redéfinissons le développement, la fabrication et le déploiement des technologies solaires avancées à l’échelle mondiale. Cette nouvelle génération marque une étape cruciale vers des écosystèmes énergétiques pleinement intégrés, en commençant par le solaire, et en connectant harmonieusement le stockage et la gestion intelligente de l’énergie. »

Cette vision se concrétise à travers la stratégie de double marque de TCL SunPower, conçue pour répondre aux besoins spécifiques de chaque segment de clientèle tout en s’appuyant sur une plateforme technologique commune. SunPower propose une offre résidentielle haut de gamme entièrement intégrée, axée sur la performance, la simplicité et la fiabilité à long terme, tandis que TCL Solar fournit des solutions performantes et compétitives, adaptées à des projets de toutes tailles et à une large variété d’applications. Ensemble, les deux marques permettent de concevoir des systèmes énergétiques évolutifs qui favorisent l’électrification des foyers et des entreprises à l’échelle mondiale.

Technologie de contact arrière et systèmes énergétiques nouvelle génération

Lors des salons SNEC et Intersolar Europe, TCL SunPower dévoilera ses dernières innovations, en mettant l’accent sur les nouvelles technologies de modules à contact arrière des deux marques, pensées pour alimenter des écosystèmes énergétiques complets.

SunPower : vers un nouvel écosystème énergétique résidentiel

SunPower présentera sa nouvelle génération de panneaux solaires à contact arrière, conçus pour offrir une efficacité et une densité énergétique de niveau supérieur. Ces panneaux constituent la base d’un écosystème énergétique domestique entièrement intégré.

Cet écosystème comprend :

De nouveaux modules photovoltaïques à contact arrière SunPower, associant les architectures brevetées de contact arrière et de cellules superposées. La conception haute densité de ces modules offre le taux de dégradation le plus faible du marché (0,25 %), un faible coefficient de température (0,26 %/°C) ainsi qu’une excellente résistance à l’ombrage. Ils délivrent jusqu’à 505 W pour un rendement de 24,7 % et bénéficient d’une garantie de 40 ans, la meilleure de leur catégorie, couvrant le produit, la puissance et le service.

associant les architectures brevetées de contact arrière et de cellules superposées. La conception haute densité de ces modules offre le taux de dégradation le plus faible du marché (0,25 %), un faible coefficient de température (0,26 %/°C) ainsi qu’une excellente résistance à l’ombrage. Ils délivrent jusqu’à 505 W pour un rendement de 24,7 % et bénéficient d’une garantie de 40 ans, la meilleure de leur catégorie, couvrant le produit, la puissance et le service. Nouvelle solution de stockage d’énergie résidentielle

Pompes à chaleur résidentielles

Offrant des performances exceptionnelles à basse température (100 % de la capacité de chauffage à -7 °C), un fonctionnement ultra-silencieux (28 dB(A) à 3 m) et une optimisation énergétique intelligente.

Ensemble, ces éléments forment un système énergétique domestique intégré qui simplifie l’électrification sous une marque unique et de confiance, en combinant production solaire, stockage et gestion intelligente de l’énergie. Cette approche intégrée pose les bases d’une maison entièrement connectée, où la production d’énergie, le stockage, les appareils intelligents et l’interaction avec le réseau sont orchestrés pour optimiser le fonctionnement global du foyer.

TCL – TCL Solar : des écosystèmes performants pour les secteurs commerciaux et industriels

Sous la marque TCL – TCL Solar, la société dévoilera pour la première fois sa gamme complète de panneaux solaires T5 Pro, ses tout nouveaux modules à contact arrière et ses solutions de stockage d’énergie résidentielles et commerciales/industrielles. Un portefeuille large et polyvalent de modules photovoltaïques comprenant :

T5 Pro

Nouveaux modules C2 de TCL Solar

Les panneaux C2 sont dotés d’une technologie sans espace à contact arrière qui optimise la surface active, permet d’obtenir des températures de fonctionnement plus basses et atténue le risque de microfissures, offrant ainsi des performances accrues et une fiabilité à long terme. Leur rendement peut atteindre 24,5 %, avec une puissance de sortie maximale de 495 W dans un format compact, et de 665 W pour les applications commerciales et industrielles. Le tout est assorti d’une garantie produit de 25 ans et d’une garantie de puissance de 30 ans.

La nouvelle technologie de contact arrière de TCL Solar jouera un rôle central dans l’alimentation d’un écosystème complet pour les applications commerciales et industrielles, notamment :

Nouvelle solution de stockage résidentielle de TCL

Il s’agit d’un système compact et tout-en-un IP66 doté d’une technologie d’équilibrage intelligent brevetée, compatible avec des batteries d’âges différents, de cellules de nouvelle génération de 314 Ah et de trois MPPT pour une gestion simplifiée des toitures complexes.

Il s’agit d’un système compact et tout-en-un IP66 doté d’une technologie d’équilibrage intelligent brevetée, compatible avec des batteries d’âges différents, de cellules de nouvelle génération de 314 Ah et de trois MPPT pour une gestion simplifiée des toitures complexes. Nouvelle gamme de solutions de stockage de TCL pour les secteurs commercial et industriel

Elle intègre l’armoire la plus compacte du marché, évolutive de 50 à 500 kW et de 100 kWh à 1 MWh, avec une puissance d’entrée PV pouvant atteindre 200 %, six canaux MPPT, ainsi qu’une unité de stockage couplée au réseau d’une capacité de 261 kWh, extensible jusqu’à 6,26 MWh.

Gestion avancée de l’énergie : plateforme ouverte commune aux deux marques

Une passerelle HEMS universelle prend en charge les principaux scénarios d’installation et optimise le fonctionnement du foyer grâce à l’intelligence artificielle. Elle couvre le photovoltaïque, le stockage d’énergie, la recharge de véhicules électriques, les pompes à chaleur et les charges intelligentes. Compatible avec l’ensemble des équipements, elle peut connecter jusqu’à trois onduleurs.

Cette solution permet aux entreprises et aux développeurs énergétiques de déployer des systèmes évolutifs intégrant production, stockage et gestion de l’énergie, avec un objectif de performance et d’optimisation des coûts.

« Fruit de plusieurs décennies de performances éprouvées de SunPower, la technologie de contact arrière est un pilier clé de notre stratégie à long terme qui permettra de franchir les prochaines étapes du développement technologique », a déclaré Karin Alberto Burkhardt, directrice des produits photovoltaïques. « En permettant la collecte du courant par l’arrière, elle réduit les pertes par effet Joule, améliore le comportement thermique et offre un rendement énergétique supérieur ainsi qu’une fiabilité à long terme en conditions réelles. Déployée sur les gammes SunPower et TCL Solar et intégrée au stockage et à la gestion de l’énergie, elle forme une plateforme unifiée optimisée pour la performance, un LCOE réduit et un déploiement mondial pour des projets de toute envergure répondant à tous les besoins. »

À propos de TCL SunPower Global

Fort de la solidité, de la stabilité financière et du leadership technologique du groupe TCL à l’échelle mondiale, TCL SunPower Global est acteur de premier plan de l’énergie solaire qui s’engage à proposer des solutions solaires performantes, fiables et accessibles à tous dans le monde entier. Cette société allie technologie de pointe, intégration verticale dans la production et un engagement fort en faveur du développement durable pour accompagner la transition énergétique mondiale. TCL SunPower Global réunit deux marques complémentaires : SunPower, qui propose des solutions énergétiques résidentielles haut de gamme et entièrement intégrées, et TCL-TCL Solar, qui fournit des solutions solaires et énergétiques performantes et économiques. Ensemble, elles répondent aux divers besoins du marché solaire mondial, des installations résidentielles en toiture aux projets commerciaux, en passant par les centrales solaires à grande échelle.

Plus d'informations sur sunpowerglobal.com , tclsolar.com , et LinkedIn .

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