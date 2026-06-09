SIKA ERÖFFNET HOCHMODERNES PRODUKTIONS- UND BETON-SERVICE-ZENTRUM IN DER BENELUX-REGION



Sika baut ihre Produktions- und Innovationskapazitäten in Europa aus und nimmt im belgischen Ham ein neues Werk und Technikzentrum für Betonzusatzmittel in Betrieb. Mit diesem neuen Standort stärkt Sika ihre Kundennähe in den Benelux-Ländern, verkürzt Lieferwege und bietet einen attraktiveren Kundenservice sowie einen umfassenden technischen Service vor Ort.



Zusätzlich zur erweiterten Produktionskapazität des hochautomatisierten Werks baut Sika auch ihre lokale Expertise in den Bereichen Technologie, Innovation und Spezialanwendungen weiter aus. Die neuen, modernen Labors ermöglichen umfassende Produkt- und Anwendungstests und unterstützen so die rasche Entwicklung innovativer Lösungen für Kunden im Bereich Transportbeton und Betonfertigteile.



Das neue Werk und Technikzentrum wird die Entwicklung eines breiten Portfolios wertsteigernder Lösungen vorantreiben, die Entwicklungszeiten für die Markteinführung verkürzen und eine flexiblere, nachfrageorientierte Produktion von Betonzusatzmitteln ermöglichen. Mit der Investitionen unterstützt Sika ihre Kunden bei der Herstellung nachhaltigerer Betonlösungen, schnelleren Reaktionszeiten und kürzeren Lieferfristen und hilft ihnen so, ihre zunehmend ambitionierten CO₂-Reduktionsziele zu erreichen.



Darüber hinaus stärkt der Standort Ham Sikas europäisches Produktionsnetzwerk, indem er die Kapazitäten erheblich erweitert und die Effizienz der grenzüberschreitenden Lieferkette über die Benelux-Länder hinaus steigert.



Christoph Ganz, Regional Manager EMEA: «Mit dem neuen Standort in Belgien stärken wir unsere Marktpräsenz in einer wichtigen Region und verbessern den Kundenservice weiter – durch eine lokalere, effizientere Produktion sowie den Aufbau regionaler Anwendungskompetenz. Wir richten unsere Lieferkette und Produktion konsequent auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus. Dadurch schaffen wir eine solide Basis für nachhaltiges, profitables Wachstum in der gesamten Region.»



FIRMENPROFIL SIKA AG

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die 33’700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.



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slappnig.dominik@ch.sika.com



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