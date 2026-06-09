Technip Energies, Airbus, Safran et Tereos s'allient pour développer un projet de production de carburants d’aviation durables en France

Rebound : une coentreprise pour développer une capacité de production de 160 000 tonnes par an de carburants d’aviation durables utilisant la technologie « Alcohol-to-Jet » au Port de Dunkerque, renforçant la souveraineté énergétique européenne et soutenant le leadership industriel français dans la transition énergétique.

Technip Energies (PARIS : TE), Airbus, Safran et Tereos ont conclu un accord en vue de créer Rebound, une coentreprise destinée à développer un projet de production de carburants d’aviation durables (SAF) à l’échelle industrielle au Port de Dunkerque, dans le nord de la France.

Le projet s'appuiera sur la technologie « Alcohol-to-Jet (AtJ) » pour produire environ 160 000 tonnes de SAF par an, ce qui en ferait l'une des plus grandes usines de ce type en Europe, renforçant la souveraineté énergétique européenne.

Avec cet accord, les partenaires s'engagent à financer la phase de développement du projet, qui comprend les études d'ingénierie et les autres activités nécessaires pour considérer une décision finale d'investissement (FID).

Le SAF est largement reconnu comme le principal levier de décarbonation du secteur aérien. En vertu du règlement « ReFuelEU Aviation » de l’Union européenne, les obligations d’incorporation de SAF augmenteront progressivement pour atteindre 6 % d'ici 2030 et 70 % d'ici 2050, entraînant une multiplication par huit de la demande entre 2030 et 2050. Parmi les voies technologiques disponibles, la technologie « Alcohol-to-Jet » est une option adaptée et compétitive à l’échelle industrielle. La filière « AtJ » convertit de l'éthanol avancé, produit à partir de résidus agricoles et forestiers, en carburants d’aviation durables pouvant être mélangés au kérosène conventionnel et utilisés dans les moteurs et les avions existants.

Dans cette phase de développement du projet, Technip Energies interviendra en tant que développeur principal du projet et prestataire de services d'ingénierie, en apportant son expertise dans le développement des technologies et l'exécution de projets complexes. Airbus et Safran, leaders mondiaux de l'aérospatial, rejoignent le projet en tant que partenaires industriels, contributeurs à la sécurisation des débouchés commerciaux et acheteurs potentiels de SAF. En tant que leader européen de la production d’éthanol, Tereos, coopérative agricole française, rejoint Rebound dans le but de fournir et sécuriser l’approvisionnement en éthanol avancé nécessaire au projet. Ensemble, les quatre partenaires couvrent la chaîne de valeur, depuis l’approvisionnement en matières premières jusqu’à l’utilisation finale dans l’aviation, dans le cadre d'une initiative entièrement portée par des acteurs européens.

Une étape décisive a déjà été franchie : le Port de Dunkerque a attribué à Technip Energies un site industriel dans le nord de la France qui, une fois la coentreprise finalisée, offrira à Rebound des avantages logistiques pour le transport des matières premières et des produits, ainsi qu’une procédure d'obtention des permis simplifiée.

Les partenaires suivront un processus de développement structuré en plusieurs phases. Les prochaines étapes comprennent la sélection du bailleur de licence technologique, les démarches d’obtention de permis, le lancement des activités d'ingénierie d'avant-projet détaillée (pré-FEED et FEED), la finalisation des accords d'approvisionnement en matières premières et de vente de SAF, ainsi que la sécurisation du financement nécessaire à la construction de l’usine.

La création de la coentreprise est soumise aux conditions de clôture et approbations d'usage, et devrait être finalisée au second semestre de cette année.

Benjamin Lechuga, Directeur Stratégie et Développement Durable de Technip Energies, a déclaré : « Le carburant d’aviation durable est l'un des leviers essentiels pour décarboner l'aviation, et la filière Alcohol-to-Jet offre une voie crédible et adaptée pour y parvenir. Avec Rebound, nous appliquons notre stratégie visant à créer davantage de valeur à travers des modèles économiques adjacents, en initiant et développant des projets sur des marchés à fort potentiel de croissance liés à la transition énergétique. Aux côtés de leaders industriels reconnus tels qu'Airbus, Safran et Tereos, nous sommes heureux de faire avancer ce projet avec la rigueur d'ingénierie et l'exécution disciplinée qui caractérisent Technip Energies. »

Julie Kitcher, Directrice Développement Durable et Communication d'Airbus, a déclaré : « Le projet Rebound témoigne de la confiance dans le SAF et dans la capacité de l'Europe à s'imposer comme un leader dans la décarbonation du secteur aérien. Dans un contexte où les énergies renouvelables font face à des vents contraires à l'échelle mondiale, Airbus œuvrera avec ses partenaires pour ouvrir une nouvelle filière SAF à fort potentiel avec l'Alcohol-to-Jet en France. Ce projet vise à accroître la disponibilité de carburants moins carbonés, à contribuer à la réduction des émissions du secteur aérien et à renforcer la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Europe, tout en créant de nouveaux emplois. Je suis ravie qu'Airbus soit partenaire du projet Rebound, qui constitue une avancée décisive pour l'écosystème SAF en Europe. »

Nathalie Stubler, Directrice Développement Durable de Safran, a déclaré : « Développer les carburants d’aviation durables à l’échelle industrielle est indispensable pour décarboner le transport aérien. Ce projet ambitieux rassemble des expertises françaises et européennes de premier plan, soutenant l'émergence d'une industrie SAF compétitive. En unissant nos forces avec nos partenaires, Safran réaffirme son engagement en faveur de l'innovation et de la responsabilité environnementale, pleinement aligné avec notre stratégie de réduction des émissions de CO 2 et de soutien à la transition énergétique dans l'aviation. Cet engagement se traduit concrètement par nos investissements, via Safran Corporate Ventures, dans le développement de solutions durables pour l'industrie aéronautique de demain. »

Jérôme Bos, Directeur Stratégie de Tereos, a déclaré : « Nous sommes très heureux de contribuer avec Rebound à l'émergence en France de la filière Alcohol-to-Jet au service de la décarbonation du secteur aérien. Ce projet est au cœur de la mission de Tereos : développer des filières industrielles décarbonées en valorisant les productions agricoles. Tereos mettra à disposition de ce projet son expertise et ses actifs industriels producteurs d'éthanol avancé. C'est aussi une belle illustration du développement de la bioéconomie ancrée dans les productions agricoles françaises et européennes. »

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

À propos d’Airbus

Airbus est le pionnier d'une industrie aéronautique et spatiale durable, pour un monde sûr et uni. La société innove constamment pour fournir des solutions efficaces et technologiquement avancées dans l'aéronautique, le spatial, la défense et les services connectés. Dans le domaine de l'aviation commerciale, Airbus propose des avions de ligne modernes et économes en carburant ainsi que des services associés. Airbus est également un leader européen dans le domaine spatial, de la défense et de la sécurité. Dans le domaine des hélicoptères civils et militaires, Airbus fournit des solutions et des services performants dans le monde entier.



À propos de Safran

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l’aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l’espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l’environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie plus de 110 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 31,3 milliards d’euros en 2025, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés.

Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

Safran Corporate Ventures est la filiale de capital-risque de Safran destinée au financement de startups ou de PME technologiques innovantes. Depuis sa création en avril 2015, elle a participé au financement de 23 entreprises innovantes dans les différents domaines d’intérêt du Groupe (Décarbonation de l’industrie aéronautique, Industrie 4.0, Composants Embarqués, Nouveaux Matériaux, Nouveaux Services).

À propos de Tereos

Coopérative agricole française, Tereos rassemble 10 300 coopérateurs et dispose d’un savoir-faire reconnu dans la transformation de la betterave, de la canne, des céréales et de la luzerne. Grâce à ses 38 sites industriels, une implantation dans 12 pays et l’engagement de ses 14 300 collaborateurs, Tereos accompagne ses clients au plus près de leurs marchés avec une gamme de produits large et complémentaire. Portée par sa raison d’être « Cultiver un avenir commun pour la Terre et les Hommes en répondant aux besoins essentiels du quotidien », la coopérative compte parmi les 50 entreprises les plus engagées en matière d’émissions liées aux forêts, terres et agriculture.

Tereos est un pionnier du développement de l’éthanol et détient une position de leader en Europe, y compris sur les biocarburants de 2e génération. Tereos a investi depuis 2006, plus d’un milliard d’euros dans le développement de l’éthanol.

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