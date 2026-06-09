Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 1 juin au 5 juin 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 1 juin au 5 juin 2026

Puteaux, le 9 juin 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 1 juin 2026 au 5 juin 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 15ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2026 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49201/06/2026FR001243512115 69826,9424AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49201/06/2026FR001243512180 06826,9341CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49201/06/2026FR001243512110 80126,9507TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49201/06/2026FR001243512189 29426,9227XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49202/06/2026FR001243512116 84926,4161AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49202/06/2026FR001243512181 23726,4206CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49202/06/2026FR001243512111 63926,4169TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49202/06/2026FR001243512191 33926,4211XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49203/06/2026FR001243512116 93525,9675AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49203/06/2026FR001243512181 11225,9312CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49203/06/2026FR001243512111 67225,9240TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49203/06/2026FR001243512191 06625,9261XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/06/2026FR001243512115 90225,8217AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/06/2026FR001243512173 40725,8329CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/06/2026FR001243512111 38125,8279TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49204/06/2026FR001243512190 41525,8190XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49205/06/2026FR001243512115 91525,9194AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49205/06/2026FR001243512172 86425,9247CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49205/06/2026FR001243512111 33925,9215TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49205/06/2026FR001243512190 09325,9264XPAR
 Total979 02626,2097 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 28ème résolution de l’assemblée générale mixte du 21 mai 2026.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


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