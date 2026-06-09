Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 1 juin au 5 juin 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 1 juin au 5 juin 2026

Puteaux, le 9 juin 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 1 juin 2026 au 5 juin 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 15ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2026 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 01/06/2026 FR0012435121 15 698 26,9424 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 01/06/2026 FR0012435121 80 068 26,9341 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 01/06/2026 FR0012435121 10 801 26,9507 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 01/06/2026 FR0012435121 89 294 26,9227 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 02/06/2026 FR0012435121 16 849 26,4161 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 02/06/2026 FR0012435121 81 237 26,4206 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 02/06/2026 FR0012435121 11 639 26,4169 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 02/06/2026 FR0012435121 91 339 26,4211 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 03/06/2026 FR0012435121 16 935 25,9675 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 03/06/2026 FR0012435121 81 112 25,9312 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 03/06/2026 FR0012435121 11 672 25,9240 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 03/06/2026 FR0012435121 91 066 25,9261 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/06/2026 FR0012435121 15 902 25,8217 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/06/2026 FR0012435121 73 407 25,8329 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/06/2026 FR0012435121 11 381 25,8279 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 04/06/2026 FR0012435121 90 415 25,8190 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 05/06/2026 FR0012435121 15 915 25,9194 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 05/06/2026 FR0012435121 72 864 25,9247 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 05/06/2026 FR0012435121 11 339 25,9215 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 05/06/2026 FR0012435121 90 093 25,9264 XPAR Total 979 026 26,2097

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 28ème résolution de l’assemblée générale mixte du 21 mai 2026.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe